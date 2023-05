Le candidat à la Haute Cour du Connecticut qui a soutenu Amy Coney Barrett se retire

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Une candidate à la plus haute cour du Connecticut a retiré son nom de l’examen vendredi après que les législateurs de l’État ont soulevé des questions sur une lettre qu’elle a signée en 2017 soutenant Amy Coney Barrett pour un poste à la cour d’appel fédérale.

Le gouverneur démocrate Ned Lamont a publié une déclaration disant que Sandra Slack Glover l’avait informé de sa décision de se retirer. Son annonce est intervenue quatre jours après que son candidat, un procureur fédéral sans expérience judiciaire, a comparu lors d’une audience de confirmation devant le Comité judiciaire contrôlé par les démocrates. Dans un geste inhabituel, le panel s’était abstenu de voter sur sa confirmation.

Tout au long de la semaine, il est devenu de plus en plus douteux que Glover ait eu suffisamment de soutien pour effacer un vote du comité, malgré les exhortations de l’administration Lamont.

« L’avocate Sandra Slack Glover aurait été une juge extraordinaire de la Cour suprême du Connecticut », a déclaré Lamont dans une déclaration écrite. « Je m’en tiens à cela, et je la soutiens en tant qu’avocate d’expérience, de caractère et de compassion, tout en respectant sa décision aujourd’hui de se retirer de toute considération. »

Des e-mails et des messages téléphoniques ont été laissés pour demander des commentaires à Glover. Lamont a déclaré qu’il considérerait d’autres candidats qui partagent ses « valeurs » et qui sont « dévoués aux principes de justice, d’égalité et d’équité devant la loi » dans les mois à venir.

En janvier, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, une démocrate, a également dû trouver un remplaçant pour son candidat à la tête de la plus haute cour de l’État après avoir été rejeté par un panel du Sénat de l’État. Le vote est intervenu après des semaines de critiques de la part de militants progressistes et de responsables syndicaux concernant le bilan du juge.

Glover a tenté d’assurer aux législateurs du Connecticut qu’elle n’aurait pas signé la lettre de 2017 si elle avait su que Barrett voterait plus tard pour annuler les protections contre l’avortement de Roe v. Wade en tant que membre de la Cour suprême des États-Unis.

Glover avait dit qu’elle n’allait pas « diaboliser » Barrett, « mais quand je regarde cette lettre maintenant … je ne suis plus à l’aise avec certaines de ces déclarations.

« Mais j’ai aussi cru, clairement naïvement à ce stade, qu’il y avait des garde-corps », a-t-elle déclaré, faisant référence au respect des juges pour les précédents juridiques. « Et je pensais que les juges des tribunaux inférieurs étaient contraints. Je pensais que la Cour suprême était contrainte. Et j’avais tort. Et avec le recul et sachant ce que je sais maintenant, je n’aurais pas dû le signer.

Glover a déclaré qu’elle était un fervent partisan du droit à l’avortement, du point de vue à la fois d’une femme et d’un avocat. Outre sa position sur Roe contre Wade, les législateurs ont remis en question son manque d’expérience en tant que juge.

« L’avocate Sandra Slack Glover a fait l’objet d’une vérification approfondie de la part du comité judiciaire et de nombreux membres ont estimé qu’il y avait des questions sans réponse qui mettaient sa confirmation en danger », a déclaré le représentant Steve Stafstrom, D-Bridgeport, coprésident du comité. « Bien que l’avocate Glover soit une procureure expérimentée et une avocate talentueuse, je respecte sa décision de retirer son nom de l’examen pour devenir juge de notre plus haute cour. »