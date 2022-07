Le candidat à la direction des conservateurs, Kemi Badenoch, effectue un double demi-tour sur le net zéro

La candidate à la direction conservatrice, Kemi Badenoch, a effectué un double demi-tour pour savoir si elle soutenait les objectifs en matière de changement climatique, soutenant puis revenant sur la politique.

Mme Badenoch, une droitière qui a concentré sa campagne sur les questions de guerre culturelle, a suscité des critiques après avoir décrit les objectifs nets zéro comme un “désarmement économique unilatéral” au début du concours.

Il existe un consensus scientifique sur le fait que la Terre sera confrontée à des niveaux catastrophiques de changement climatique à moins que les émissions de carbone ne soient réduites à zéro net d’ici 2050 – certains appelant à un objectif plus précoce.

Mais sous la pression d’une bousculade climatique lundi, elle a ensuite déclaré à un public qu’elle soutenait la politique, rejoignant les quatre autres candidats du courant scientifique.

Pourtant, peu de temps après le débat, elle est revenue à la dactylographie, s’adressant à la chaîne d’information TalkTV appartenant à Murdoch pour exprimer à nouveau des doutes sur la politique.

“Oui, il y a des circonstances où je le retarderais”, a-t-elle déclaré au programme The News Desk de TalkTV lorsqu’on lui a posé des questions sur le net zéro.

“Mais je pense que la cible elle-même est un peu un faux-fuyant. Nous devons examiner le plan.

“Je crois qu’il y a un changement climatique et c’est quelque chose auquel nous devons nous attaquer, mais nous devons le faire d’une manière qui ne mette pas notre économie en faillite.

“Nous devons emmener des gens avec nous. Que se passerait-il si nous le déplacions à 2060 ou 2070 ? Nous n’allons pas être ici. Soyons réalistes”.

L’objectif net zéro 2050 a été inscrit dans la loi par Theresa May et poursuivi par Boris Johnson.

Selon le plan, le Royaume-Uni ne devrait pas émettre plus de carbone qu’il n’en absorbe d’ici 2050, ce qui le mettra en conformité avec ses engagements climatiques de Paris.

Mme Badenoch reste dans la course pour remplacer Boris Johnson, aux côtés de Liz Truss, Rishi Sunak et Penny Mordaunt. Les députés conservateurs voteront plus tard mardi sur le candidat à éliminer ensuite.