CONNOR B. OUVRE UNE HISTOIRE O IL N’EST PAS UN BON GARS

Connor B. a parlé de développer un problème d’alcool et de tromper sa petite amie.

« C’est devenu de plus en plus ma vie, la consommation d’alcool. J’ai commencé à devenir de plus en plus en colère quand j’étais ivre. Je devenais juste ivre de black-out », a-t-il déclaré.

Il a dit que sa famille, ses amis et sa petite amie lui avaient dit qu’il avait dit des choses horribles quand il était ivre de black-out.

« Tout a en quelque sorte culminé une nuit où je me suis vraiment saoulé et je me suis disputé avec ma petite amie à l’époque … et j’ai fini par la tromper et faire exploser toute ma vie en un jour. »

Il a dit qu’il était allé en thérapie et qu’il avait essayé de s’améliorer par la suite.

« J’ai vraiment blessé quelqu’un. et je porte beaucoup de culpabilité avec ça. et tout ce que je peux dire, c’est que je ne reconnais pas qui était cette personne et ce n’est pas moi et j’ai utilisé cela pour devenir un homme meilleur. »