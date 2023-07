Le cancer tue les pompiers, mais la couverture varie selon la province. Une nouvelle loi veut changer cela

Le feu ne connaît pas de frontières au Canada, mais l’indemnisation des pompiers en milieu de travail pour certains types de cancer en connaît une. Une nouvelle loi fédérale pourrait changer cela.

La façon dont les provinces indemnisent les pompiers pour les cancers liés au travail – le risque professionnel le plus mortel auquel ils sont confrontés – varie considérablement.

Les commissions provinciales de la sécurité au travail établissent un lien entre différents cancers et la lutte contre les incendies, ce qui complique l’accès à une indemnisation pour certains pompiers.

« Avoir cette inégalité de couverture pour les pompiers lorsqu’ils sont diagnostiqués avec ces maladies est un véritable mauvais service pour ceux qui servent la communauté », a déclaré Neil McMillan, directeur de la science et de la recherche à la Division de la santé, de la sécurité et de la médecine au travail de l’Association internationale. des sapeurs-pompiers (IAFF).

Neil McMillan, directeur des sciences et de la recherche pour la Division de la santé, de la sécurité et de la médecine au travail de l’IAFF, a déclaré que le cancer est la plus grande menace professionnelle à laquelle sont confrontés les pompiers. (Jean-François Benoît)

Plus tôt cette année, les députés et les sénateurs ont adopté un projet de loi d’initiative parlementaire – défendu par la députée libérale Sherry Romanado – qui vise à normaliser cette rémunération.

Il est conçu pour créer un cadre national pour la prévention et le traitement des cancers d’ici un an.

« Nous sommes ravis qu’il ait été approuvé à l’unanimité par la Chambre et le Sénat et qu’il soit devenu loi », a déclaré Romanado.

« Des étrangers viennent me voir en larmes… en disant : ‘Tu vas sauver des vies.’ Ça a été vraiment écrasant. »

La loi, anciennement connue sous le nom de projet de loi C-224, verra les provinces et le gouvernement fédéral partager la recherche sur les cancers professionnels chez les pompiers, dans le but d’établir une plus grande cohérence dans la couverture à travers le pays.

Romanado, dont le conjoint et le père ont servi comme pompiers, a déclaré que c’était le destin lorsqu’elle a été choisie pour présenter un projet de loi d’initiative parlementaire peu de temps après qu’un électeur l’a approchée à ce sujet.

Jean-François Couture avait 44 ans, deux enfants d’âge scolaire, lorsqu’on lui a diagnostiqué en 2017 un myélome multiple, un cancer du sang incurable.

Il avait servi comme pompier à Longueuil, au Québec. pendant plus de 20 ans avant son diagnostic.

Bien que sa forme de cancer soit couverte par la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec, il sait que d’autres n’ont pas cette chance – c’est pourquoi il a contacté Romanado pour une solution législative.

« Je pensais, que puis-je faire pour aider les autres? » a-t-il déclaré à CBC News.

Après que Couture ait contacté Romanado, elle a rencontré l’Association internationale des pompiers et l’Association canadienne des chefs de pompiers pour discuter du problème.

« Quand j’ai commencé à m’y intéresser, [I] réalisé qu’il y avait vraiment un énorme écart entre les provinces », a-t-elle déclaré.

Le changement n’est pas garanti

La nouvelle loi impose la mise en place d’ici un an d’un nouveau cadre national de prévention et de traitement des cancers chez les sapeurs-pompiers.

Les autorités de partout au pays se réuniront pour discuter de la couverture, partager la recherche et les données entre les provinces et discuter des meilleures pratiques pour prévenir les cancers.

Mais la loi ne garantit pas que les autorités provinciales de sécurité au travail finiront par couvrir davantage de types de cancer pour les pompiers.

« À la fin de la journée, [the provinces] décider quoi faire, mais de cette façon, au moins, nous savons que tout le monde reçoit les mêmes informations », a déclaré Romanado.

Les deux provinces qui couvrent actuellement le plus petit nombre de cancers présumés chez les pompiers – le Nouveau-Brunswick et le Québec – se disent toutes deux disposées à étendre leur couverture.

Dans un communiqué de presse, la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick a déclaré qu’elle était ouverte à l’élargissement de la couverture du cancer pour les pompiers.

« En fait, nous explorons actuellement cela », a déclaré le porte-parole de Travail sécuritaire NB, Laragh Dooley, dans un communiqué de presse.

La Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec, la CNESST, a déclaré dans un communiqué de presse que les modifications apportées à la loi québécoise en 2021 ont facilité l’ajout de nouvelles maladies professionnelles à sa couverture.

La CNESST a déclaré qu’elle avait mis sur pied un comité pour examiner l’augmentation du nombre de cancers touchant les pompiers qu’elle couvre.

L’Association internationale des pompiers (IAFF) estime que 95 % des décès dans l’exercice de leurs fonctions sont attribuables au cancer.

Les matériaux en combustion libèrent des agents cancérigènes. Les pompiers sont également exposés aux sous-produits chimiques de la combustion ou aux débris.

Même les gaz d’échappement diesel et certaines mousses utilisées dans la lutte contre les incendies peuvent exposer les pompiers à des risques de cancer, a déclaré Paul Demers, directeur du Centre de recherche sur le cancer professionnel basé à Santé Ontario à Toronto.

« Il y a vraiment eu une préoccupation à long terme concernant le risque de cancer chez les pompiers », a-t-il déclaré. « Au cours des 10 ou 15 dernières années, de plus en plus d’études ont été publiées et nous ont donné une image plus cohérente des types de cancers … nous en voyons plus chez les pompiers que dans la population générale. »

Le nombre croissant d’incendies de forêt au Canada présente une menace unique. Étant donné que le travail sur les feux de forêt implique de longs déploiements dans des régions éloignées, a déclaré McMillan, ces pompiers n’ont pas le même accès à l’équipement de protection individuelle que s’ils travaillaient sur un bâtiment en feu.

« Les pompiers prêtent serment de se mettre en danger, ce qui implique d’être exposés à des substances cancérigènes et toxiques », a-t-il déclaré.

Romanado a déclaré que son espoir pour le projet de loi est qu’il mène à de meilleures pratiques de prévention du cancer. Il désigne également le mois de janvier comme le « Mois de la sensibilisation au cancer chez les pompiers ».

« J’ai juste hâte de faire le travail pour que nous puissions être là et soutenir ceux qui nous soutiennent », a-t-elle déclaré.