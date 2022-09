Le cancer revendique Lance Mackey, quadruple champion de l’Iditarod

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Lance Mackey, l’un des champions les plus colorés et les plus accomplis du mushing qui a également souffert de problèmes de santé et de drogue, est décédé.

Le quadruple vainqueur de l’Iditarod Trail Sled Dog Race est décédé mercredi d’un cancer, ont annoncé son père et son élevage sur Facebook. Il avait 52 ans.

Les responsables de la course de chiens de traîneau la plus célèbre au monde ont déclaré que la nation Iditarod était en deuil.

“Lance incarnait l’esprit de la course, la ténacité d’un musher alaskien, faisait preuve d’une persévérance ultime et était aimé de ses fans”, ont déclaré les responsables dans un communiqué.

Fils du champion de l’Iditarod 1978 Dick Mackey et frère du champion de 1983 Rick Mackey, Lance Mackey a vaincu un cancer de la gorge en 2001 pour remporter quatre championnats consécutifs sans précédent de l’Iditarod, de 2007 à 2010.

Ce n’était pas seulement la course de 1 000 milles (1 609 kilomètres) à travers l’Alaska où il a excellé. Au cours de sa course à Iditarod, il a également remporté à deux reprises la course internationale de chiens de traîneau Yukon Quest de 1 000 milles (1 609 kilomètres) entre le Canada et l’Alaska avec seulement deux semaines de repos entre les courses.

Mais après la série de victoires, il a été assailli par des problèmes personnels, des problèmes de santé et des problèmes de drogue qui l’ont empêché d’atteindre à nouveau le sommet du sport.

Le traitement de son cancer de la gorge lui a coûté ses glandes salivaires et a finalement désintégré ses dents.

Il a ensuite été diagnostiqué avec le syndrome de Raynaud, qui limite la circulation aux mains et aux pieds et est exacerbé par le froid auquel chaque musher doit faire face dans la nature sauvage de l’Alaska.

Lors de la course de 2015, il ne pouvait pas manipuler ses doigts pour effectuer des tâches simples, comme mettre des chaussons sur les pattes de ses chiens pour les protéger de la neige, de la glace et du froid. Son frère et compatriote Jason Mackey a accepté de rester avec lui à l’arrière du peloton pour l’aider à s’occuper des chiens.

Ce fut un coup dur pour Lance Mackey, qui ne connaissait pas d’autre mode de vie.

“J’adore ce sport”, a-t-il déclaré à une équipe de télévision d’Iditarod pendant cette course tout en étouffant ses larmes. “Je n’en peux plus.”

Le réalisateur de documentaires Greg Kohs a passé deux semaines avec Mackey lors de l’Iditarod 2013, filmant “The Great Alone”. Il attendait dans le petit village isolé de Takotna l’arrivée de Mackey, et il a été encouragé à s’y rendre car les habitants du village préparent des tartes incroyables pour servir les mushers lorsqu’ils franchissent le point de contrôle de la course.

“J’ai réalisé que Lance Mackey ressemblait beaucoup à une part de tarte. Une fois que vous avez eu un avant-goût de son histoire et de sa personnalité, vous avez voulu le partager avec les autres », a-t-il déclaré dans un communiqué publié après avoir appris la mort de Mackey.

“Et comme une tarte maison, le moule est souvent encrassé et la croûte peut ne pas sembler parfaite, mais à l’intérieur se trouve une délicieuse recette enrichie par le temps, la sagesse et l’âme”, a écrit Kohs.

Qu’il ait gagné ou perdu, ou lorsqu’il parlait de problèmes, Mackey était toujours transparent.

“C’est cette honnêteté qui lui a permis d’être sans peur”, a déclaré jeudi le quintuple champion Dallas Seavey à l’Associated Press. “Il n’avait pas à se voir sous un jour différent de ce qu’il était réellement.”

Seavey a déclaré que Mackey avait tout donné, allant jusqu’à la limite.

“Si ça n’a pas marché, ça n’a pas marché, et c’était très bien pour lui”, a déclaré Seavey. “Cela a fait de lui un sacré compétiteur.”

Un autre musher, Jeff King, quadruple champion de l’Iditarod, a déclaré que Mackey était un concurrent fabuleux.

“Il nous manquera et nous nous souviendrons toujours de lui comme d’un grand homme de chien”, a déclaré King.

Après sa série de premières places, Mackey a reculé dans le classement, terminant le pire 43e de sa carrière en 2015. L’année suivante, il a gratté et n’a plus couru l’Iditarod avant 2019, lorsqu’il s’est classé 26e.

Lors de la course de 2020, sa dernière, il a transporté les cendres de sa mère dans son traîneau jusqu’à la ligne d’arrivée à Nome pour l’honorer, mais il a ensuite été disqualifié après avoir été testé positif à la méthamphétamine. Il est entré en cure de désintoxication sur la côte Est.

Avant que l’Iditarod ne commence les tests de dépistage de drogue en 2010, Mackey a également reconnu avoir consommé de la marijuana sur la piste.

Des mois après la fin de la course 2020, sa partenaire Jenne Smith est décédée dans un accident de véhicule tout-terrain. Ils ont eu deux enfants.

Le mois dernier, il a déclaré au site Web de l’Iditarod qu’un examen après un accident de voiture avait découvert d’autres cancers et qu’il pensait que le traitement avait réglé le problème. “Mais il est venu avec d’autres problèmes qui n’ont pas disparu et semblent avoir évolué rapidement et m’ont laissé dans la position dans laquelle je suis en ce moment”, a-t-il déclaré, notant qu’il était sous oxygène et avait perdu 30 livres.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait peur, Mackey a répondu : « Je ne crains rien. Vous savez, c’est ce que c’est, mais je ne suis pas différent du reste des gens sur la planète. Quand ce sera mon arrêt de bus, je descendrai.

Il a également profité de l’occasion pour s’excuser auprès de ses fans pour ses problèmes passés.

“Je suis toujours, comme jamais auparavant, gêné, honteux et déçu”, a-t-il déclaré après sa disqualification.

Il a dit qu’il savait qu’il avait perdu des fans et qu’il ne cherchait pas à changer leur opinion sur lui.

“Je suis vraiment désolé pour les nombreux moments embarrassants, mais je suis également reconnaissant du soutien que j’ai également reçu de beaucoup des mêmes personnes”, a-t-il déclaré.

DeeDee Jonrowe, un musher à la retraite qui connaissait Lance depuis qu’il était musher junior, a subi des traitements contre le cancer à peu près au même moment que Mackey.

“Je l’admire pour ce qu’il a traversé, mais je suis vraiment triste du fait qu’il n’a pas pu survivre au dysfonctionnement de tout cela”, a-t-elle déclaré, notant la perte de sa mère, de son partenaire et la toxicomanie, qui n’a pas ça n’aide pas les traitements contre le cancer.

“C’est une légende”, a déclaré Jonrowe. «Mais je ne pense pas qu’il voudrait que quiconque suive ses traces de style de vie. Il souhaiterait qu’ils apprennent des trébuchements qu’il a commis.

Mark Thiessen, Associated Press