Le cancer remodèle la vie, les perspectives et la carrière des infirmières

20 octobre 2022 – Tawny Roeder avait 23 ans et était à 3 mois de l’obtention de son diplôme d’infirmière à l’Université Briar Cliff de Sioux City, IA, lorsqu’elle a obtenu un emploi d’infirmière formatrice. Elle était prête à affronter le monde, mais elle devait d’abord franchir un obstacle : elle sentait qu’elle manquait d’empathie pour les patients de l’unité d’oncologie où elle travaillait.

« Je ne connaissais personne atteint de cancer à l’époque », dit-elle. “Cela n’avait pas vraiment eu trop d’impact sur ma vie, donc c’était intimidant de devoir travailler avec ces patients.”

En un mot, elle se sentait « inconsciente » des difficultés que vivent ces patients. « J’avais l’impression de ne pas avoir les mots pour prendre soin de ces gens. C’est quelque chose qui m’a fait peur. »

Elle était également inconsciente de quelque chose de bien plus effrayant qui se cachait dans sa jeune vie. Elle faisait partie de l’équipe de danse de Briar Cliff et “j’aurais dû être dans la meilleure forme de ma vie”, mais elle a trouvé son énergie et son vent dépensés trop facilement.