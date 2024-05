Le cancer frappe-t-il plus jeune parce que les corps vieillissent plus vite ?

QUAND ANDREW CHAN, MD, devenu gastro-entérologue il y a vingt ans, il a dû s’habituer à la dure réalité selon laquelle des jeunes apparemment en bonne santé se présentaient dans son cabinet avec un cancer colorectal. Même s’il était spécialisé dans la génétique des cancers à haut risque, ils n’avaient pas tous des antécédents familiaux de la maladie : la plupart n’étaient pas obèses. Certains étaient des marathoniens. Certains étaient végétariens. Certains n’ont pas bu.

À l’époque, les patients « précoces » représentaient moins de 10 % de sa charge de travail. Puis, il y a environ dix ans, il a commencé à en obtenir davantage. Aujourd’hui, c’est plus du double, une tendance qu’il qualifie de « vraiment époustouflante » parce qu’ils ont son âge, voire 20 ans de moins. Le Dr Chan, professeur de médecine à la Harvard Medical School, a eu 50 ans cette année.

Le Dr Chan a donc décidé d’aider à résoudre l’un des mystères médicaux les plus inquiétants de la décennie : pourquoi un plus grand nombre de jeunes adultes reçoivent-ils un diagnostic de cancers historiquement liés à la vieillesse ? Selon le dernier rapport Selon l’American Cancer Society, les nouveaux cas chez les jeunes ont augmenté de 1 à 2 pour cent chaque année entre 1995 et 2020, tandis que les taux diminué pour les autres tranches d’âge. Vingt pour cent des nouveaux cas colorectaux ont moins de 55 ans. Et ils ont tendance à être plus nombreux. agressif que ceux diagnostiqués à un âge plus avancé.

Que se passe-t-il?

IL Y A UN de nombreuses pistes à parcourir : avons-nous mangé trop d’aliments transformés lorsque nous étions enfants et gâché notre microbiome ? Ingérer trop de microplastiques ou absorber trop de « produits chimiques éternels » ? Était-ce trop d’années à boire de façon excessive ou à brûler l’huile de minuit ? Ou tout autre chose ?

Ces questions sont ce qui a incité le Dr Chan à devenir leader de Team Prospect, un projet de 25 millions de dollars financé par le National Cancer Institute avec des groupes de recherche au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Inde. L’initiative fera appel à des épidémiologistes, des cliniciens, des chimistes, des informaticiens et des experts en microbiome pour étudier tous ces facteurs.

Déjà, co-leader de Chan, épidémiologiste du cancer Yin Caocrée le buzz avec le travail qu’elle a présenté lors de la réunion annuelle du Association américaine de recherche sur le cancer cette année. Son équipe de la faculté de médecine de l’université de Washington à Saint-Louis a découvert des preuves selon lesquelles les jeunes personnes atteintes de cancer vieillissaient plus rapidement que leurs pairs. Ils ont analysé l’âge dit biologique de près de 150 000 échantillons de sang de personnes dans la base de données UK Biobank.

En examinant neuf biomarqueurs sanguins, dont la créatinine, la protéine C-réactive, le glucose et le nombre de globules blancs, ils ont calculé que les personnes nées après 1965 avaient un risque 17 % plus élevé de vieillissement accéléré que celles nées entre 1950 et 1954.

La preuve que leur corps vieillissait plus rapidement était liée à une augmentation spectaculaire du risque de cancer : une augmentation de 42 pour cent pour le cancer du poumon et de 22 pour cent pour le cancer gastro-intestinal. Cao a dit La santé des hommes qu’elle ne discutera pas des résultats tant que ceux-ci ne seront pas publiés dans une revue à comité de lecture.

En attendant, les recherches de son équipe ont soulevé une question urgente : si nous pouvions freiner le vieillissement cellulaire anormal, pourrions-nous également freiner le cancer ?

Le cancer est traditionnellement considéré comme un maladie du vieillissement. En effet, à mesure que nous avançons, notre corps subit davantage de stress oxydatif et de dommages à l’ADN, ce qui peut altérer les cellules et conduire à la croissance de tumeurs. De plus, avec l’âge, le corps devient moins efficace pour éliminer les vieilles cellules « sénescentes » qui peuvent être inflammatoires et alimenter ces tumeurs. En fin de compte, la capacité de notre système immunitaire à combattre ces tumeurs s’affaiblit.

Les horloges vieillissantes peuvent-elles nous aider ?

CETTE NOUVELLE DE le cancer chez les jeunes corps qui vieillissent rapidement survient à un moment où la science sur le vieillissement explose. C’est une bonne chose, car le vieillissement commence plus tôt qu’on ne le pense : recherche réalisée par Vadim Gladyshev, Ph.D., professeur de médecine à la Harvard Medical School qui étudie les horloges du vieillissement, le contrôle de la durée de vie et l’inversion de l’âge, suggère que le processus de vieillissement commence après notre troisième semaine dans l’utérus. À partir de là, les gens vieilliront naturellement à des rythmes différents tout au long de leur vie. Même si nous ne comprenons pas encore pleinement pourquoi, nous avons trouvé des moyens de le mesurer.

En 2013, le généticien Steve Horvath, Ph.D., a inventé la percée qui a rendu cette conversation possible : l’horloge épigénétique. À l’UCLA, il a publié un article historique papier expliquant que la soi-disant « horloge Horvath » pourrait estimer l’âge d’une personne en utilisant la méthylation de l’ADN de n’importe quel tissu et type de cellule du corps humain. (La méthylation fait référence aux changements chimiques qui se produisent dans l’ADN et sont influencés par la génétique, le mode de vie et l’environnement ; il y a 28 millions d’endroits dans le corps humain où cela peut se produire, et un quart change avec l’âge.) Son horloge en indique plusieurs centaines. pour arriver à une estimation de l’âge biologique de quelqu’un.

Dans une méthode plus récente, les scientifiques mesurent les changements liés à l’âge d’une personne grâce à 10 000 protéines plasmatiques présentes dans une fraction de goutte de sang, ajoute un gériatre. Luigi Ferrucci, MD, Ph.D., directeur scientifique de l’Institut national du vieillissement. Il envisage un avenir dans lequel notre âge biologique serait régulièrement mesuré – peut-être dans le cadre d’un examen médical annuel – afin que les médecins puissent identifier les personnes qui sont des « vieillissements accélérés » des décennies avant qu’elles ne développent des maladies liées à l’âge. Ensuite, ils pourraient être étroitement surveillés pour détecter un cancer, une maladie cardiaque ou un diabète.

Pourtant, alors que la science devient de plus en plus précise sur la façon dont elle mesure nos horloges biologiques, un problème commence à apparaître : celles-ci pourraient ne pas être en mesure de raconter toute l’histoire de la façon dont votre corps gère le vieillissement. «C’est une nouvelle compréhension du fait que notre âge biologique peut fluctuer», explique Gladyshev. Son équipe a publié un papier l’année dernière, montrant que l’âge biologique d’une personne augmente pendant les périodes de stress – comme une intervention chirurgicale, un Covid grave et une grossesse – mais redescend une fois qu’elle se rétablit.

La mesure dans laquelle nous pouvons la réduire est également à débattre. Il est de plus en plus évident que nous ne pourrons peut-être pas repousser ce chiffre très loin. Les scientifiques savent que les fumeurs et les personnes obèses vieilliront plus vite, mais tous ces changements de modes de vie sains auxquels nous avons fait confiance pour gagner plus de temps pourraient ne porter leurs fruits que dans une certaine mesure. « Il y a des choses que vous pouvez faire, mais elles réduisent votre âge épigénétique de quelques années seulement. Ils ne le réduiront pas de 40 ans », déclare Horvath, aujourd’hui chercheur principal chez Altos Labs, une société de biotechnologie spécialisée dans les thérapies de rajeunissement cellulaire.

En fait, l’équipe de Horvath a développé ce qu’il appelle la GrimAge Clock (c’est de l’humour noir généticien pour vous) qui examine 1 030 emplacements épigénétiques. (Il est disponible via son organisation à but non lucratif Fondation pour le développement de l’horloge épigénétique.) L’âge chronologique d’Horvath est de 56 ans et se décrit lui-même comme un « fou de santé », et le plus bas qu’il a récemment chuté était de 52 ans.

Pendant une année, alors que son GrimAge était de trois ans plus élevé que d’habitude, il s’est attaché et a fait connaître tous les changements de santé connus par la recherche : il a supprimé le sucre et a réduit sa consommation de glucides. Il a commencé à prendre une statine et a ajouté encore plus de légumes à son alimentation. Après un an de sacrifices, il a réduit son score de quelques années.

Promesse venue d’ailleurs

MÊME SI BRICOLAGE avec notre âge biologique n’est pas aussi facile que nous le souhaiterions, cela n’a pas empêché la science d’essayer de trouver des moyens d’éviter les dommages du vieillissement. « Beaucoup de travail est fait pour trouver une intervention », explique Ferrucci. (Le secteur de la recherche sur la longévité devrait atteindre 600 milliards de dollars d’ici l’année prochaine.)

Ceux-ci incluent des médicaments qui éliminent les vieilles cellules sénescentes endommagées qui peuvent endommager les cellules voisines. (Plusieurs sont en phase 2 d’essais.) D’autres chercheurs envisagent de réutiliser fibrose pulmonaire idiopatique et diabète traitements comme médicaments anti-âge. Un autre composé urolithine A, dérivé du microbiote intestinal, est étudié pour sa capacité à repousser les maladies en augmentant la fonction mitochondriale pour contribuer à l’atrophie musculaire liée à l’âge. Enfin, la molécule nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) est étudié pour lutter contre les troubles vasculaires liés à l’âge.

Tout cela est porteur d’espoir et atténue la possibilité alarmante qu’une force incontrôlable puisse détourner notre processus de vieillissement avec de sombres résultats. Si les effets du vieillissement peuvent être évités, la maladie pourra peut-être l’être aussi.

Et même si les cancers frappent plus tôt, les systèmes de détection comme les analyses de sang sont de plus en plus utilisés pour détecter les premiers signes de nombreux cancers. Certaines personnes subissent même des IRM du corps entier dans le même but, bien que ce ne soit pas non plus une procédure standard en médecine traditionnelle.

Dans le même temps, l’augmentation des cas de cancer à apparition précoce est une raison impérieuse de se faire dépister à temps et de faire pression pour un dépistage plus précoce si vous présentez des symptômes (consultez les symptômes de cancer du poumon et cancer colorectal) ou présentent un risque élevé. Pour le cancer du côlon, cela signifie que les personnes présentant un risque moyen devraient commencer à subir des coloscopies à 45 ans. Si un membre de votre famille immédiate (frère, sœur, enfant, parent) a eu un cancer colorectal, vous devez discuter avec votre médecin de la possibilité de subir un dépistage avant cela. Il existe même des tests de dépistage à domicile que vous pouvez effectuer. « L’idéal serait de traiter une personne dans les premiers stades de la maladie, lorsqu’elle est en bonne santé », explique Ferrucci.