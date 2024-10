« Le cancer du sein va bien au-delà de la chirurgie et de la chimiothérapie »

Pour le 39e anniversaire de Cate Caruth, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein.

Elle avait trouvé une grosseur dans l’un de ses seins, mais n’avait aucune idée pendant le traitement qu’elle connaîtrait également une ménopause précoce.

Après le traitement, elle a dû surmonter la peur du cancer avant de créer un groupe de soutien dans sa ville natale de Bury St Edmunds, dans le Suffolk.

À l’occasion du Mois de sensibilisation au cancer du sein, l’homme de 57 ans tient à montrer que les patientes atteintes d’un cancer ne se limitent pas à la chirurgie et à la chimiothérapie.

Au milieu de l’année 2005, alors qu’elle vivait dans le Kent, Mme Caruth a remarqué une douleur dans sa poitrine et, en octobre, elle avait découvert une petite grosseur solide.

« À ce moment-là, j’avais 38 ans et je pensais que ce n’était pas possible ; je suis trop jeune », a-t-elle déclaré.

Elle l’a fait vérifier et le jour de son anniversaire, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade trois.

Elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur ainsi qu’une chimiothérapie et une radiothérapie.

Cependant, elle a déclaré qu’elle n’avait « aucune idée » qu’elle serait confrontée à une ménopause précoce.

« Tout à coup, à mi-chimiothérapie, j’ai eu cette bouffée de chaleur sans aucune idée de ce que c’était », a-t-elle expliqué.

« Vous ne faites déjà pas confiance à votre corps, donc vous paniquez déjà à propos de tout. »

Les médecins lui ont dit que c’était normal car le traitement endommageait les ovaires, mais Mme Caruth a déclaré que souvent les femmes n’en étaient pas conscientes.

Son traitement s’est terminé en août 2006, mais Mme Caruth a déclaré qu’elle continuait à se débattre.

« Au moindre grincement, à la moindre douleur, à la moindre décoloration de la peau, mon cerveau est passé en alerte rouge – cela pourrait être un cancer », a-t-elle déclaré.

« Cela a duré cinq ans, et on vit avec cette peur qui chatouille en arrière-plan que ça va revenir. »

Mme Caruth estime qu’il faut davantage de soutien pour les patients après leur traitement, en particulier pour ceux qui souffrent de problèmes de santé supplémentaires causés par le cancer ou le traitement.

« [Breast cancer] Les traitements sont généralement très efficaces, mais leurs impacts à long terme sont beaucoup moins bien compris », a-t-elle ajouté.

Elle a créé le groupe BBC 1-in-5 après son retour à Bury St Edmunds fin 2007.

Il s’agit d’un groupe informel avec un chat WhatsApp supplémentaire qui se réunit le deuxième dimanche de chaque mois au Harriet’s Cafe Tearooms de la ville.

Tout le monde peut rejoindre le groupe, y compris toute personne atteinte d’un autre type de cancer. Ils peuvent venir quand ils en ont envie.

« Moment surréaliste »

Shiela Lorking, 50 ans, est une enseignante qui vit à Bury St Edmunds et utilise le groupe WhatsApp de la BBC 1-in-5.

Fin août 2022, elle venait de se fiancer au Maroc lorsqu’elle a découvert une bosse.

Même si elle n’a pas été immédiatement inquiète, on lui a ensuite diagnostiqué un cancer du sein.

« J’ai parlé avec d’autres femmes de ce moment où elles disent que c’est un cancer », a-t-elle déclaré.

« C’est comme si tu étais au-dessus de ton corps ; c’est la sensation la plus étrange.

« C’est ce moment surréaliste où votre vie n’est plus votre vie et où quelque chose d’autre est aux commandes. »

« Un coup dur »

Mme Lorking a subi une mastectomie pour retirer son sein ainsi qu’une radiothérapie, ce qui a entraîné une fatigue extrême.

Malheureusement, en août de cette année, alors qu’elle était en vacances en Belgique, elle a découvert une autre bosse au moment où elle s’apprêtait à commencer à enseigner dans une nouvelle école.

« Ils sont juste un peu perplexes quant à la raison pour laquelle cela est revenu parce que je prenais le médicament qui [should have stopped] « Il est revenu et la radiothérapie aurait dû tout brûler, mais il est quand même revenu », a-t-elle déclaré.

« C’était un coup dur. »

Elle suit toujours un traitement mais trouve un grand soutien de la part du groupe BBC 1-in-5.

« Leur groupe WhatsApp a été tout simplement incroyable car il y a toujours quelqu’un sur qui vous pouvez vous appuyer », a-t-elle expliqué.

« Pratiquement n’importe quelle question que vous vous posez, vous pouvez la poser au groupe, et quelqu’un l’aura vécue.

« Si cela vous passe par la tête à 2 heures du matin et que vous n’arrivez pas à dormir, vous pouvez simplement le diffuser sur le groupe, et il y a toujours quelqu’un qui se lève. »

Mme Lorking a encouragé toute personne préoccupée par sa santé à toujours la faire vérifier.

Elle a également rassuré les personnes non atteintes de la maladie en leur disant qu’elles étaient toujours en mesure d’avoir des conversations honnêtes sur leurs propres problèmes avec les personnes atteintes de cancer.

« Cela nous permet également d’aider les autres. Sinon, nous pouvons parfois nous sentir exclus – nous n’avons pas l’exclusivité de nous sentir mal », a-t-elle déclaré.

« N’ayez pas peur d’avoir des conversations normales et de parler de vous et de ce qui se passe aux personnes qui luttent encore contre le cancer.

« Ce sont des relations significatives. »

Suivez l’actualité du Suffolk sur Sons de la BBC, Facebook, Instagram et X.

En savoir plus sur le cancer du sein

Liens Internet connexes