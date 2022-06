Le cancer du sein se propage la nuit : étude

Une nouvelle étude a révélé que le cancer du sein peut métastaser plus efficacement pendant que les gens dorment, une découverte qui, selon les chercheurs, pourrait “changer de manière significative” la façon dont le cancer est diagnostiqué et traité.

La petite étude, menée par des chercheurs de l’ETH Zurich, de l’Hôpital universitaire de Bâle et de l’Université de Bâle, rapporte que les cellules cancéreuses du sein en circulation qui forment plus tard des métastases se produisent principalement pendant la phase de sommeil des patientes.

Si elles sont détectées suffisamment tôt, les patientes atteintes d’un cancer du sein ont le potentiel de bien répondre au traitement. Cependant, les chercheurs notent que le traitement devient beaucoup plus difficile si ce cancer s’est métastasé ou s’est propagé à d’autres parties du corps, formant de nouvelles tumeurs dans d’autres organes.

“Lorsque la personne affectée dort, la tumeur se réveille”, a déclaré Nicola Aceto, responsable de l’étude et professeur à l’ETH Zurich, dans un communiqué de presse.

Les résultats ont été publiés mercredi dans la revue scientifique à comité de lecture Nature.

Selon l’étude, les chercheurs ont analysé 30 patientes cancéreuses et des souris. Ils ont découvert que les tumeurs généraient plus de cellules circulantes chez les humains et les souris pendant leur sommeil.

Les chercheurs ont également découvert que les cellules qui quittent la tumeur la nuit se divisent également plus rapidement. L’étude indique que cela signifie que les cellules nocturnes ont un potentiel plus élevé de formation de métastases, par rapport aux cellules circulantes libérées de la tumeur pendant la journée.

“Nos recherches montrent que la fuite des cellules cancéreuses circulantes de la tumeur d’origine est contrôlée par des hormones telles que la mélatonine, qui déterminent nos rythmes de jour et de nuit”, a expliqué Zoi Diamantopoulou, auteur principal et chercheur postdoctoral à l’ETH Zurich, dans le communiqué.

Dans cet esprit, l’étude a noté que l’heure à laquelle les échantillons de tumeur ou de sang sont prélevés pour le diagnostic du cancer – que ce soit le matin ou le soir – peut avoir un impact sur les conclusions des oncologues.

Selon les chercheurs, il s’agissait d’une “découverte accidentelle” et se sont dits surpris de voir que des échantillons prélevés à différents moments de la journée présentaient différents niveaux de cellules cancéreuses en circulation.

L’étude a indiqué qu’un autre indice pour découvrir cette découverte était le nombre élevé de cellules cancéreuses trouvées par unité de sang chez les souris, par rapport aux humains.

L’étude rapporte que cela est dû au fait que les souris sont nocturnes et que les chercheurs collectaient la plupart de leurs échantillons pendant la journée, lorsque les animaux dormaient.

“À notre avis, ces résultats peuvent indiquer la nécessité pour les professionnels de la santé d’enregistrer systématiquement l’heure à laquelle ils effectuent des biopsies”, a déclaré Aceto dans le communiqué. “Cela peut aider à rendre les données vraiment comparables.”

Malgré les résultats, les auteurs de l’étude affirment que davantage de recherches sont nécessaires pour déterminer si différents types de cancer se comportent de la même manière que le cancer du sein à cet égard. Ils disent que des études supplémentaires devraient également être menées pour déterminer si les thérapies contre le cancer pourraient être optimisées si les patients sont traités à des moments différents.

À l’avenir, les chercheurs disent qu’ils prévoient d’examiner comment leurs découvertes peuvent être utilisées pour améliorer les traitements existants contre le cancer du sein.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein est l’une des formes de cancer les plus courantes, près de 2,3 millions de personnes étant diagnostiquées chaque année dans le monde.