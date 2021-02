Le cancer du sein a dépassé le cancer du poumon en tant que variante la plus répandue de la maladie, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce dernier est resté à la première place pendant environ deux décennies.

La révélation a été faite par des responsables de l’OMS lors d’un briefing de l’ONU mardi, avant la Journée mondiale contre le cancer. La journée de sensibilisation, visant à encourager et à prévenir la maladie, est célébrée chaque année le 4 février.

«Pour la première fois, le cancer du sein constitue désormais le cancer le plus répandu dans le monde», Un spécialiste du cancer de l’OMS, Andre Ilbawi, a déclaré cité par Reuters.

Le cancer du poumon est resté la variante la plus courante de la maladie au cours des deux dernières décennies, a déclaré Ilbawi, et est maintenant tombé à la deuxième place. La troisième variante la plus fréquente dans le monde est le cancer colorectal.

L’expert a noté que l’obésité chez les femmes reste le facteur de risque le plus courant qui a grandement contribué à l’augmentation du nombre de cancers du sein. On s’attend à ce que des variantes variées de cancer deviennent plus courantes dans les décennies à venir, à mesure que la population mondiale continue de croître et que l’espérance de vie augmente. Alors qu’en 2020, quelque 19,3 millions de cas ont été enregistrés, ce chiffre devrait augmenter d’un tiers pour atteindre environ 30 millions en 2040.

Aussi sur rt.com Nous aimons dire « toutes les vies sont égales » mais Covid a montré qu’elles ne le sont tout simplement pas … et il est temps que nous abordions cette question

La pandémie de coronavirus en cours a considérablement affecté la prévention et le traitement du cancer, les ressources médicales étant surchargées en raison de Covid-19, a expliqué le responsable. La pandémie a perturbé le traitement du cancer dans environ la moitié des pays étudiés par l’OMS, avec un diagnostic retardé, une stagnation de la recherche et des agents de santé épuisés dans la lutte contre le coronavirus.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!