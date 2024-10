Le cancer du sein augmente chez les jeunes femmes ; L’ICMR rapporte des statistiques alarmantes

Le cancer du sein – une maladie longtemps associée aux groupes plus âgés – a énormément augmenté chez les femmes de moins de 50 ans au cours des trois dernières décennies, selon les experts. Le cancer du sein est le type de cancer le plus répandu chez les femmes dans le monde, ainsi qu’en Inde.

Le ruban rose est le symbole universel de sensibilisation et de soutien au cancer du sein. Photo gracieuseté : pixabay.com

Les données récentes du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) ont montré que le cancer du sein représentait 28,2 pour cent des cancers chez les femmes.

Des célébrités comme Sonali Bendre, Tahira Kashyap et Mahima Chaudhry ont combattu le cancer du sein chez les moins de 50 ans et ont vaincu cette maladie mortelle grâce à des traitements.

Le Dr Ashish Gupta, chef du service d’oncologie médicale au Unique Hospital Cancer Centre, qui dirige la campagne Cancer Mukt Bharat en Inde, a déclaré : « Le cancer n’est plus une maladie des personnes âgées. On l’observe de plus en plus chez les femmes plus jeunes, majoritairement âgées de moins de 50 ans.

L’apparition précoce du cancer du sein est principalement due à la génétique, à des facteurs liés au mode de vie tels qu’une mauvaise alimentation, la consommation d’aliments hautement ultra-transformés et un mode de vie complètement sédentaire associé à des polluants environnementaux, a-t-il expliqué.

Selon une étude récente de la Cancer Mukt Bharat Foundation, le cancer touche environ 20 pour cent des jeunes de moins de 40 ans en Inde et les cas de cancer du sein représentent 15 pour cent des jeunes adultes. Les facteurs de risque d’apparition précoce comprennent la prédisposition génétique aux mutations des gènes BRCA1 et BRCA2, l’obésité, la consommation excessive de sucre et d’aliments transformés, une glycémie constamment élevée et la résistance à l’insuline, a déclaré le Dr Gupta.

La détection précoce et le traitement rapide du cancer du sein ont un impact significatif sur la durée de vie des personnes touchées. Il est crucial de rendre les procédures de dépistage meilleures et plus accessibles, a-t-il déclaré. Gupta, un oncologue médical américain certifié, a déclaré : « Les programmes de détection précoce, y compris la sensibilisation au cancer du sein et un dépistage rentable, sont indispensables pour lutter contre l’augmentation des cas de cancer du sein en Inde ».

Il a également assuré que les gens ne devraient pas paniquer une fois diagnostiqués avec la maladie, car il existe actuellement de nombreux traitements avancés disponibles qui améliorent les taux de survie.

Le Dr Vineet Nakra, radio-oncologue principal à l’hôpital Max de New Delhi et directeur du Lenus Oncology Institute, a déclaré : « Le cancer du sein est en augmentation chez les jeunes femmes en raison d’un changement progressif dans les choix de mode de vie, notamment des grossesses tardives, une réduction de l’allaitement et de mauvais choix alimentaires. parmi la population urbaine.

« Avec une attention accrue portée à la préservation du sein et à son importance esthétique chez la population plus jeune, la radiothérapie joue un rôle essentiel après un diagnostic de cancer », a-t-il déclaré.

« Le traitement du cancer du sein comprend la chirurgie, la chimiothérapie, l’hormonothérapie, la pharmacothérapie ciblée et l’immunothérapie. Le traitement peut varier en fonction du stade et du type de cancer du sein », a déclaré le Dr Nakra.