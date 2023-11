“Le cancer du sein a laissé une ombre dévastatrice sur ma famille – j’ai fait un essai médicamenteux pour l’éviter”

Le cancer du sein est vraiment partout autour de nous. C’est toujours dans l’actualité et cela a laissé une ombre sur ma famille. Ma mère en était atteinte, ainsi que deux de ses sœurs. J’ai eu tellement de copines qui en ont eu. J’ai perdu une amie à cause d’un cancer du sein il y a 18 mois, et avant cela, une collègue proche en est décédée, après avoir survécu six ans, après avoir reçu le feu vert. J’en ai toujours été conscient – ​​qui ne l’est pas ? – et j’ai toujours vérifié mes seins régulièrement.

C’est pourquoi je voulais participer aux efforts visant à vaincre la maladie. Mardi, le NHS a annoncé que l’anastrozole, autrefois utilisé pour le traitement du cancer du sein, serait désormais utilisé pour la prévention du cancer du sein chez les femmes ayant des antécédents familiaux de la maladie. J’ai participé à l’essai d’anastrozole à partir de 2007.

Je n’oublierai jamais le jour où ma mère m’a montré la boule dans son sein. C’était le jour du baptême de ma fille. Cela allait être une grande fête à la cathédrale de Llandaff à Cardiff – le monde et sa femme arrivaient et nous étions dans la cuisine de ma mère avant la cérémonie, tous habillés, en train de faire le tri.

Soudain, maman, qui avait alors 72 ans, s’est tournée vers moi et m’a dit : « Puis-je te montrer quelque chose ? Cela l’inquiétait visiblement beaucoup, elle s’était énervée et avait juste besoin de faire quelque chose. La grosseur ressemblait à un sachet de thé qui pendait sur le côté de son sein gauche. C’était énorme. J’ai dit : « Oh, maman. Je ne sais pas ce que c’est mais tu dois aller chez le médecin.

La sœur de ma mère, Thelma, a reçu un diagnostic de cancer du sein quand elle avait 50 ans. Elle a subi une mastectomie, mais le traitement a ensuite été assez brutal. J’avais 20 ans et je me souviens être allé la voir après. Elle est décédée dans un hospice moins d’un an et ma mère était dévastée.

Quinze ans plus tard, en 1985, maman a également été diagnostiquée. Elle s’est rendue chez son médecin généraliste le lendemain du baptême et a été référée assez rapidement. Le choc du cancer, ainsi que le traitement, l’ont vraiment changée. Maman a subi une mastectomie et une radiothérapie, ce qui lui a laissé des cicatrices aux poumons. Elle ne s’en est pas bien sortie et même si elle n’est pas morte du cancer, cela a marqué son déclin rapide.

Jusque-là, elle avait toujours été la vie et l’âme – elle était très amusante, elle avait un grand sens de l’humour et était très câline. Maintenant, elle avait peur, elle voyait cela comme une condamnation à mort. Après un cancer, maman a également reçu un diagnostic de maladie de Parkinson et elle est décédée à l’âge de 81 ans. Après cela, j’ai appris que son autre sœur, Gwyneth, décédée à l’âge de 80 ans, avait également été traitée pour un cancer du sein, mais je ne le sais pas. savoir si cela a causé sa mort.

Après le diagnostic de maman, je suis devenu un peu fou. Pendant un certain temps, je passais une mammographie chaque année, en payant à titre privé, jusqu’à ce qu’un ami médecin généraliste me dise que cela causait probablement plus de stress et faisait donc plus de mal que de bien.

Je suis également allée consulter un consultant au sujet des tests génétiques. J’ai une sœur et une fille, donc le fait d’être porteuse du gène du cancer du sein aurait également des implications pour elles. Il a bien écouté, mais il ne pensait pas que le test était nécessaire.