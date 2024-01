Le cancer du côlon tue davantage d’hommes et de femmes plus jeunes, selon une étude

Le cancer colorectal est le cancer le plus mortel chez les hommes de moins de 50 ans. et le deuxième cancer le plus mortel chez les femmes du même groupe d’âge, derrière le cancer du sein.

L’incidence du cancer du côlon est en augmentation depuis au moins deux décennies, alors qu’il était la quatrième cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes de moins de 50 ans.

Chez les hommes et les femmes de tous âges, le cancer du poumon reste la principale cause de décès par cancer. Le cancer de la prostate arrive en deuxième position chez les hommes et le cancer du sein chez les femmes. Le cancer colorectal arrive en troisième position, dans l’ensemble, pour les deux sexes.

Le diagnostic d’un cancer colorectal à un stade avancé a été un choc pour Sierra Fuller, 33 ans. Avec l’aimable autorisation de Sierra Fuller

Même si le nombre total de décès par cancer continue de baisser aux États-Unis, le Société américaine du cancer rapporte pour la première fois que les cancers du côlon et du rectum sont devenus les principales causes de décès par cancer chez les jeunes adultes. La découverte a été publiée mercredi dans CA : Un journal sur le cancer pour les cliniciens.

Le cancer est traditionnellement une maladie touchant les personnes âgées, même si le pourcentage de nouveaux cas détectés chez les personnes de 65 ans et plus est passé de 61 % en 1995 à 58 %. Cette diminution, attribuée principalement à la baisse des cancers de la prostate et liés au tabagisme, s’est produite même si la proportion de personnes appartenant à ce groupe d’âge est passée de 13 % à 17 % dans la population générale.

En revanche, les nouveaux diagnostics chez les adultes âgés de 50 à 64 ans ont augmenté depuis 1995, passant de 25 % à 30 %.

Les taux de cancer du sein et de l’endomètre, ainsi que les maladies de la bouche et de la gorge, sont en augmentation. Le rapport n’a pas ventilé ces diagnostics par âge.

Les résultats reflètent ce que les cancérologues observent depuis des années.

“Depuis quelques décennies maintenant, nous remarquons que les patients qui viennent dans notre clinique semblent de plus en plus jeunes”, a déclaré le Dr Kimmie Ng, directeur du Young Onset Colorectal Cancer Center du Dana-Farber Cancer Institute de Boston. . “Ce que ce rapport confirme désormais pour nous, c’est que ces tendances sont réelles.” Ng n’était pas impliqué dans le nouveau rapport.

Le Dr William Dahut, directeur scientifique de l’American Cancer Society, a déclaré que les personnes plus jeunes ont tendance à être diagnostiquées à des stades plus avancés, lorsque le cancer est plus agressif.

“Il ne s’agit donc pas seulement d’avoir un cancer colorectal, c’est aussi un cancer colorectal qui est plus difficile à traiter, c’est pourquoi nous constatons ces changements dans la mortalité”, a déclaré Dahut.

Le diagnostic d’un cancer colorectal à un stade avancé a été un choc pour Sierra Fuller, 33 ans, d’Acton, dans le Massachusetts, juste à l’extérieur de Boston.

C’était vers Noël 2021 lorsque Fuller a remarqué du sang dans ses selles alors qu’elle allait aux toilettes. N’ayant aucun antécédent familial de cancer du côlon, elle a pensé que le problème était probablement une hémorroïde gênante.

Quelques semaines plus tard, les dépôts de sang se sont aggravés et elle a commencé à avoir des douleurs abdominales.

Sierra Fuller et son mari, Steven, commençaient tout juste à penser à fonder une famille lorsque Sierra a reçu un diagnostic de cancer colorectal. Avec l’aimable autorisation de Sierra Fuller

“Il s’est écoulé un mois entre le moment où j’ai ressenti les symptômes et le moment où j’ai demandé de l’aide, et j’ai réalisé que j’insistais”, a-t-elle déclaré. Les tests ont révélé qu’elle avait cancer colorectal de stade 3b. Cela signifie généralement que le cancer a commencé à se propager à travers le côlon et éventuellement aux ganglions lymphatiques voisins, mais pas plus loin, selon l’American Cancer Society.

Ce fut un coup dur pour Fuller et son mari, qui venaient juste de commencer à se demander s’ils devaient essayer d’avoir un bébé. Ils ont décidé de congeler les embryons avant le protocole de traitement de Fuller, qui comprendrait une radiothérapie, une chimiothérapie et une intervention chirurgicale.

C’est un exemple de la façon dont le cancer affecte uniquement les jeunes patients.

Sierra Fuller avait 32 ans lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer colorectal. Avec l’aimable autorisation de Sierra Fuller

“Les personnes de moins de 65 ans sont moins susceptibles de bénéficier d’une assurance maladie et plus susceptibles de jongler entre famille et carrière”, a déclaré Dahut dans un communiqué de presse annonçant le nouveau rapport. “En outre, les hommes et les femmes diagnostiqués plus jeunes ont une espérance de vie plus longue et peuvent subir des effets secondaires liés au traitement, tels que des seconds cancers.”

Un peu plus d’un an plus tard, Fuller n’a plus de cancer mais doit subir régulièrement des examens et des analyses de sang. Elle a dit qu’elle se sent bien mais qu’elle « aura toujours cette inquiétude » que son cancer réapparaisse.

“Si je dois revivre cela, peu importe à quoi cela ressemble, je traverserai ce pont si cela se produit”, a déclaré Fuller.

Pourquoi le cancer augmente-t-il chez les jeunes ?

Les médecins ne savent pas pourquoi le cancer, en particulier le cancer colorectal, devient plus fréquent chez les jeunes adultes. Certains émettent l’hypothèse que l’augmentation des taux d’obésité, les comportements sédentaires et les régimes alimentaires malsains pourraient jouer un rôle.

“Mais honnêtement, les patients que nous voyons en clinique ne correspondent souvent pas à ce profil”, a déclaré le Dr Kimmie Ng, directeur du Young Onset Colorectal Cancer Center du Dana-Farber Cancer Institute de Boston. “Beaucoup d’entre eux sont des triathlètes et des marathoniens. Je veux dire, des gens en très bonne santé.”

Ng soupçonne que quelque chose dans l’environnement pourrait être à l’origine de cette hausse.

“Ce que nous soupçonnons, c’est que quelle que soit la combinaison de facteurs environnementaux responsables de cela, cela modifie probablement nos microbiomes ou notre système immunitaire, nous conduisant à devenir plus sensibles à ces cancers à un plus jeune âge”, a déclaré Ng.

Comment se protéger contre le cancer colorectal

Le dépistage par coloscopie est généralement recommandé à partir de 45 ans. Les personnes ayant des antécédents familiaux de la maladie devront peut-être commencer le dépistage plus tôt.

Par exemple, une personne dont un parent a reçu un diagnostic de cancer du côlon à 50 ans devrait commencer le dépistage à 40 ans, a déclaré Dahut.

Cependant, seulement environ un tiers des personnes diagnostiquées avec un cancer du côlon ont des antécédents familiaux ou une prédisposition au cancer.

Maintenir un poids santé et minimiser la viande rouge dans l’alimentation peut aider à réduire les risques, a déclaré Ng.

Les signes qui pourraient signaler un problème, a déclaré Ng, comprennent du sang dans les selles, des douleurs abdominales, une perte de poids involontaire et des changements dans les habitudes intestinales.

“Si la situation s’aggrave, si la situation ne disparaît pas, vous savez, c’est à ce moment-là que quelqu’un doit vraiment commencer à faire attention et parler à son médecin traitant de ce qui se passe”, a-t-elle déclaré.