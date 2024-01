Le cancer du côlon pourrait être stoppé en allumant une protéine « comme un interrupteur » : étude

Santé





Cela pourrait constituer une avancée majeure dans la prévention du cancer du côlon.

Des chercheurs de l’Université nationale australienne ont appris à utiliser des médicaments pour activer une protéine bloquant le cancer, capable d’éliminer l’ADN endommagé du corps « comme un interrupteur ».

“Dans son état activé, la protéine agit comme un système de surveillance, détectant les signes d’ADN endommagé dans nos cellules”, a déclaré le chercheur Abhimanu Pandey. dit de la protéine Ku70.

Il a ajouté que « l’ADN endommagé » est généralement un signe avant-coureur indiquant que les cellules peuvent devenir cancéreuses. Ku70 a le potentiel d’inverser ou du moins d’arrêter les dégâts.

« Nos recherches montrent que le Ku70 peut « refroidir » les cellules cancéreuses et éponger l’ADN endommagé. La protéine empêche les cellules cancéreuses de devenir plus agressives et de se propager dans tout le corps, les désactivant et les maintenant dans un état dormant.

Les chercheurs affirment que les médicaments existants peuvent activer la protéine qui détecte les signes avant-coureurs du cancer. ChrisChrisW

Aux États-Unis, 126 240 cas de cancer colorectal ont été rapportés aux Centers for Disease Control and Prevention en 2020.

Cette année-là, elle a coûté la vie à 51 869 personnes.

En Australie, où l’étude a été menée, 100 personnes meurent chaque semaine d’une forme de cancer de l’intestin, selon l’étude.

Cependant, 90 % des cas pourraient être traités avec succès s’ils étaient détectés à temps, selon les données désormais publiées dans Science Advances.

“Nous savons que la détection et le traitement précoces sont essentiels pour vaincre non seulement le cancer de l’intestin, mais aussi potentiellement d’autres cancers”, a déclaré le chercheur Si Ming Man Man.

Les chercheurs sont enthousiasmés par le potentiel montré par cette protéine. ljubaphoto

Man a ajouté que le dépistage des cancers comme celui du côlon pourrait bientôt inclure la vérification des niveaux de Ku70.

“Notre recherche montre que Ku70 est un bon biomarqueur immunitaire, ce qui signifie qu’il nous aide à prédire qui s’en sortira mieux ou moins bien après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’intestin.”











