Le cancer du côlon est en augmentation chez les jeunes, mais les coloscopies ne sont pas courantes avant 45 ans. Voici comment savoir si vous en avez besoin plus tôt.

UN nouveau rapport de l’American Cancer Society a confirmé que le cancer du côlon est en augmentation chez les jeunes, affirmant qu’il s’agit de la première cause de décès par cancer chez les hommes et de la deuxième cause chez les femmes de moins de 50 ans. Alors que le cancer du côlon est hautement traitablela détection précoce et la prévention sont essentielles.

Une coloscopie, qui consiste à utiliser un tube flexible avec une petite caméra pour examiner le côlon, est efficace pour détecter et éliminer les polypes précancéreux et peut identifier d’autres tissus cancéreux. Cependant, le dépistage est généralement recommandé aux personnes âgées de 45 à 75 ans. Voici ce qu’il faut savoir sur les coloscopies et le cancer du côlon, ainsi que les situations qui pourraient justifier la procédure avant l’âge recommandé.

Quels sont les facteurs de risque du cancer du côlon ?

Dr Harika Balagonigastro-entérologue au Mayo Clinic Health System à La Crosse, Wisconsin, dit que facteurs de risque du cancer du côlon peuvent être divisés en ceux que vous pouvez modifier et ceux que vous ne pouvez pas. Les facteurs non modifiables comprennent l’âge, les antécédents personnels de polypes ou de cancer du côlon, les maladies inflammatoires de l’intestin, les antécédents familiaux de cancer du côlon et certains syndromes héréditaires. L’origine ethnique joue également un rôle, avec des taux plus élevés dans certains groupes tels que les populations amérindiennes et autochtones de l’Alaska, les Afro-Américains et les Juifs ashkénazes.

Les facteurs pouvant être modifiés comprennent les choix de mode de vie, tels que le tabagisme, la consommation d’alcool, une alimentation riche en viande rouge et la sédentarité, ainsi que l’obésité. Comprendre ces facteurs est important pour évaluer le risque d’un individu et prendre des mesures préventives, comme subir une coloscopie. Cependant, selon les experts, toutes les personnes présentant un ou plusieurs de ces facteurs de risque ne devraient pas automatiquement subir une coloscopie.

Qui devrait subir une coloscopie ?

Le groupe de travail américain sur les services préventifs recommande que les adultes subissent leur première coloscopie à 45 ans, ce qui est plus jeune que la recommandation précédente de 50 ans. En général, les Centers for Disease Control and Prevention recommandent de se faire dépister pour le cancer colorectal. tous les 10 ans ensuite jusqu’à l’âge de 75 ans, après quoi vous pourrez discuter avec votre médecin pour peser le pour et le contre de la procédure.

Cette chronologie change cependant si l’individu a un membre de sa famille proche (c’est-à-dire un parent, un enfant ou un frère ou une sœur) qui a reçu un diagnostic de cancer colorectal. “Si l’un de ces proches a eu un cancer du côlon, vous commencerez le dépistage par coloscopie à 40 ans, soit 10 ans avant l’âge du diagnostic de votre proche”, Dr Xavier Llordirecteur du programme de prévention du cancer gastro-intestinal de Yale Medicine, a déclaré à Yahoo Life.

Quels sont les symptômes du cancer du côlon ?

Toutes les coloscopies ne sont pas une routine. Pour certaines personnes, les symptômes gastro-intestinaux les incitent à consulter le médecin, qui peut décider de réaliser une coloscopie afin de rechercher des signes de cancer du côlon ou un autre problème de santé.

“Il existe certains signaux d’alarme – des symptômes dont vous devriez parler à votre médecin et pour lesquels il pourra vous recommander une coloscopie”, Dr Peter Stanichgastro-entérologue au Comprehensive Cancer Center de l’Ohio State University, a déclaré à Yahoo Life.

Ces symptômes comprennent :

Modifications des habitudes intestinales, telles qu’une diarrhée persistante ou une constipation.

Saignement rectal ou sang dans les selles.

Douleurs abdominales, inconfort ou crampes.

Perte de poids involontaire.

Sensation que l’intestin ne se vide pas complètement.

Déficience en fer.

Fatigue inexpliquée.

Ces symptômes ne constituent pas une preuve définitive que vous souffrez d’un cancer du côlon, car de nombreux problèmes gastro-intestinaux peuvent provoquer des symptômes similaires. Cependant, Stanich exhorte tout le monde, en particulier les jeunes, à parler à leur médecin dès que possible s’ils présentent l’un de ces symptômes.

“Cela pourrait certainement être quelque chose comme le syndrome du côlon irritable ou l’intolérance au lactose, qui sont très, très courants, mais vous devriez en parler à votre médecin avant de le mettre de côté”, dit-il. « Nous savons que les jeunes présentant des symptômes tardent souvent à faire l’objet d’investigations, ce qui signifie que le cancer du côlon peut être détecté trop tard. »

Les prestataires de soins de santé peuvent également évaluer si une coloscopie est nécessaire. Stanich note que subir une coloscopie peut comporter certains risques, tels qu’une infection, une perforation de l’intestin et des saignements. Il est important de souligner que ces complications sont rares, mais elles peuvent potentiellement mettre la vie en danger, c’est pourquoi il dit que « même s’il s’agit d’un test sûr, si vous n’en avez pas besoin, nous ne voulons pas mettre les gens à travers.”

Mais que se passe-t-il si votre médecin pense que vous n’avez pas besoin d’une coloscopie ? Llor dit qu’il est crucial de se défendre. Même si de nombreux médecins sont conscients de l’augmentation des taux de cancer du côlon chez les jeunes, ce qui les rend plus susceptibles de recommander les coloscopies nécessaires, il affirme qu’il est important que les patients « soient entendus » lorsqu’ils consultent le médecin et qu’ils « aient l’impression que notre médecin paie ». attention à ce que nous disons.