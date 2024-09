Le cancer du côlon de Joshua Ray Walker s’est propagé à ses poumons

Joshua Ray Walker a révélé que son cancer s’était propagé de manière inattendue et il a lancé une page GoFundMe alors que son traitement se poursuit.

Le 10 septembre, le chanteur country, à qui on a diagnostiqué un cancer du côlon l’année dernière, a publié une mise à jour sur sa santé sur Instagrampartageant que la maladie s’est propagée à ses poumons et que son pronostic n’est pas bon.

« J’ai de bonnes et de mauvaises nouvelles à vous annoncer », a-t-il commencé. « La bonne nouvelle, c’est que j’ai terminé ma chimiothérapie ! C’était extrêmement difficile et je tiens à vous remercier tous de m’avoir soutenu tout au long de cette épreuve. Mon corps l’a relativement bien supporté et j’ai commencé à reconstruire ma force et mon système immunitaire ! »

« La mauvaise nouvelle est qu’à la suite des tests effectués pour vérifier l’état de mon cancer après le traitement, plusieurs ganglions de différentes tailles ont été découverts dans mes deux poumons », a-t-il déclaré.

Walker a expliqué qu’avant de commencer la chimiothérapie, on lui avait dit qu’il avait 90 % de chances d’avoir un résultat positif aux tests après le traitement. C’est pourquoi il n’était pas prêt à apprendre qu’il s’agissait d’une tumeur complètement nouvelle dans un nouvel organe.

« Malheureusement, cela signifie que mon cancer sera probablement reclassé au stade 4 », a-t-il poursuivi. « Je vais subir une biopsie pulmonaire et commencer bientôt la radiothérapie. J’aimerais avoir plus d’informations à partager, mais j’attends toujours de rencontrer un radio-oncologue après ma biopsie. »

L’artiste, connu pour des chansons comme « Voices » et « Lot Lizard », a promis de tenir ses followers au courant tout au long de son parcours et a assuré aux fans qu’il « continuerait à se battre de toutes ses forces ».

« Les chances ont certainement changé, mais je ne vais pas les publier ici. Cela me semble défaitiste et inutile », a-t-il ajouté. « Je vous ferai savoir ce qu’elles étaient après les avoir vaincues. J’ai toujours vécu ma vie à fond et je continuerai à le faire. »

Walker a ensuite partagé qu’il avait lancé une Campagne GoFundMe page afin de l’aider à soutenir financièrement sa prochaine bataille. « Je remercie tout le monde d’avance pour leur amour et leur soutien continus. Je vous aime tous tellement », a-t-il déclaré.

Le musicien texan d’abord révélé qu’on lui a diagnostiqué un cancer du côlon en décembre 2023, expliquant que la maladie rendait sa qualité de vie « assez brutale », mais que le cancer avait été détecté tôt. Il a subi une intervention chirurgicale le 3 janvier avant de commencer la chimiothérapie.

« Je vais me battre de toutes mes forces, et mes chances sont grandes », avait déclaré Walker à l’époque. « Tout ce que je vous demande, c’est de faire preuve de patience et de penser à la guérison pendant cette période. »

