Le cancer du col de l’utérus tue 300 000 personnes par an : voici comment accélérer son élimination

Le cancer du col de l’utérus peut être prévenu grâce à la vaccination et guéri s’il est diagnostiqué tôt. Pourtant, elle tue encore plus de 300 000 personnes chaque année dans le monde. À l’échelle mondiale, seulement 21 % environ des femmes ont reçu un vaccin contre les virus du papillome humain (VPH) responsables de la maladie.

Ce chiffre doit atteindre 90 % d’ici 2030, si l’on veut éliminer le cancer du col de l’utérus au siècle prochain… comme le prévoit l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le dépistage et le traitement devraient également devenir systématiques dans le monde entier, avec 70 % des personnes ayant un col de l’utérus examinées avant l’âge de 35 ans, puis de nouveau à 45 ans, et 90 % de celles présentant des signes de cancer du col de l’utérus traitées.

Le monde n’est en passe d’atteindre aucun de ces objectifs. Un changement radical est nécessaire de toute urgence. Les outils pour vacciner, dépister et traiter les gens sont disponibles et efficaces. Mais le manque de financement, de personnel et d’infrastructures – associé à l’hésitation à la vaccination – constituent des obstacles majeurs. Ici, quatre spécialistes mettent en lumière des exemples de bonnes pratiques qui peuvent contribuer à inverser la tendance.

LYNETTE DENNY : Cibler les écoles pour les programmes de vaccination

L’oncologue Lynette Denny travaille depuis 29 ans dans le domaine de la prévention du cancer du col de l’utérus.Crédit : Lynette Denny

Les écoles sont l’endroit le plus efficace pour déployer des programmes nationaux de vaccination contre le VPH. Tant que les niveaux de scolarisation sont élevés, il est plus facile d’atteindre les jeunes à l’école que dans les établissements de soins de santé. La volonté politique est cruciale, tout comme la collaboration entre les ministères de la santé et de l’éducation d’un gouvernement – ​​ainsi qu’une communication étroite avec les écoles.

J’ai pu constater par moi-même les avantages de la vaccination en milieu scolaire. En 2013, j’ai contribué à la réalisation d’un projet pilote ciblant les filles dans 31 écoles primaires d’Afrique du Sud, dans des régions où la pauvreté et le manque de soins de santé constituent généralement des obstacles à des taux de vaccination élevés. Notre projet pilote a fourni à 97,8 % des filles éligibles ce qui était alors la série complète de trois vaccins.1. (En décembre 2022, l’OMS a indiqué qu’une seule dose est suffisante pour protéger contre le cancer du col de l’utérus.) Des résultats similaires ont été observés dans d’autres projets pilotes, notamment en Bolivie, en Ouganda et au Vietnam.

Les étendre à des programmes à l’échelle nationale nécessite de la détermination. Mais des leçons peuvent être tirées des pays du monde entier. Prenez le Rwanda. En 2011, il est devenu le premier pays à faible revenu à mettre en œuvre un programme national de vaccination contre le VPH pour les filles de sixième année (pour la plupart âgées de 11 à 12 ans). En 2018, plus d’un million de filles avaient été vaccinées, soit 98 % de la population cible.2.

Pour ce faire, le Rwanda a dû surmonter un manque de ressources – un problème courant dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) – et placer le cancer du col de l’utérus au sommet de son programme de santé. Merck a fourni des vaccins gratuits pendant trois ans et a contribué à préparer le déploiement national. Un financement ultérieur est venu de GAVI, l’Alliance du Vaccin, une organisation internationale axée sur la fourniture de vaccins aux enfants des PRFI. Plusieurs ministères gouvernementaux3 ont collaboré pour mettre en place des comités qui superviseraient tous les aspects du programme. Ensemble, ces partenaires ont organisé et dispensé des vaccinations en milieu scolaire, surveillé rigoureusement la couverture vaccinale et mené des campagnes de sensibilisation.4. Les filles non scolarisées ou absentes les jours de vaccination ont été suivies par des agents de santé communautaires et vaccinées dans des établissements de santé.

Comme le montre le Rwanda, une collaboration solide, digne de confiance et fiable entre toutes les parties prenantes est essentielle. Nous avons constaté que les mêmes ingrédients étaient essentiels en Afrique du Sud, où nous avons investi plus de six mois dans des réunions régulières entre les agents de santé, les prestataires d’éducation, les spécialistes de la technologie et le gouvernement pour garantir que le déploiement était bien coordonné.

Les pays à revenu élevé, qui disposent généralement de plus de ressources et de moins d’obstacles pour introduire des programmes de vaccination, feraient bien de s’inspirer de la Suède. En 2012, le pays a lancé un programme scolaire gratuit de vaccination contre le VPH pour les filles dès l’âge de 10 ans, parallèlement à un programme de dépistage et de traitement efficace. Là encore, la planification et la coopération des parties prenantes étaient essentielles. En 2021, 90 % des filles du pays avaient reçu une dose de vaccin à l’âge de 15 ans, et 84 % en avaient reçu deux.

À l’avenir, les gouvernements du monde entier doivent placer la prévention du cancer du col de l’utérus en tête de leurs priorités en matière de santé. Les départements de la santé et de l’éducation doivent coopérer et allouer des fonds à tous les aspects de la vaccination contre le VPH – depuis l’achat de vaccins jusqu’aux infrastructures, en passant par les campagnes de sensibilisation et les ressources humaines. Sans cette orientation, le déploiement échouera.

ISHU KATARIA : Démystifier les mythes grâce à des campagnes de communication

Ishu Kataria a interrogé des médecins en Inde pour comprendre leur hésitation à l’égard du vaccin contre le VPH.Crédit : Ishu Kataria

Les Indiens n’hésitent généralement pas à se faire vacciner, en particulier pour les enfants. Pourtant, le gouvernement indien n’a pas inclus le vaccin contre le VPH dans son programme national de vaccination – même si ici, une personne meurt du cancer du col de l’utérus toutes les huit minutes.

En 2019, j’ai interrogé 32 médecins à Calcutta pour tenter de comprendre les hésitations entourant la vaccination contre le VPH.5. La raison principale des médecins était que de nombreux parents associent la vaccination contre le VPH à la promiscuité. Étant donné que le VPH se transmet lors des rapports sexuels, les parents supposent souvent que le fait de vacciner un jeune enfant sera considéré dans la communauté comme un signe qu’il est sexuellement actif.

Les médecins ne connaissaient pas non plus les avantages de recommander le vaccin contre le VPH avant qu’un enfant ne devienne sexuellement actif, et ils ne voulaient pas risquer leur réputation en faisant une recommandation qui pourrait être controversée. Des préoccupations et des malentendus similaires sont courants ailleurs, notamment dans les pays de la Méditerranée orientale.6.

Une campagne menée par les services nationaux de santé est nécessaire pour inspirer confiance aux médecins dans le vaccin. Il convient de préciser que la vaccination est plus efficace entre 9 et 14 ans, car c’est à ce moment-là qu’elle produit la réponse immunitaire la plus robuste. La campagne doit souligner que le vaccin est extrêmement sûr. Il devrait fournir des conseils sur la façon de communiquer les avantages aux parents d’une manière culturellement sensible – en tant que vaccin pour prévenir le cancer, plutôt que contre une infection sexuellement transmissible.

Il est également crucial de sensibiliser l’ensemble des enseignants, des parents, des enfants et des adolescents.

La campagne menée par le ministère de la Santé de l’État du Sikkim, dans le nord-est du pays, lors du premier déploiement du vaccin contre le VPH en 2018, constitue un modèle à suivre pour d’autres. La campagne du Sikkim, qui a duré six mois, a sensibilisé les médecins, les dirigeants communautaires, les représentants du gouvernement, les médias et le public à travers des ateliers, des documents écrits et des émissions de télévision et de radio. Cela a abouti à un taux de vaccination de 97 % contre le VPH chez les filles éligibles.7.

Les États indiens ne peuvent pas se permettre de déployer le vaccin à moins qu’il ne fasse partie du programme national de vaccination (auquel cas le gouvernement couvre le coût du vaccin). Le lancement d’un vaccin abordable et rentable fabriqué en Inde par le Serum Institute en septembre 2022 a mis la pression sur le gouvernement indien pour qu’il finance le vaccin contre le VPH, une décision étant attendue après les élections de cette année. Les États doivent maintenant préparer le terrain pour le déploiement, en suivant l’exemple du Sikkim. Les premières étapes clés comprennent la communication avec les médecins et les parents, ainsi que la planification logistique.

LISA HUANG : Intégrer le dépistage dans les systèmes de santé

Lisa Huang, experte en santé publique.Crédit : Expertise France

Il n’existe pas d’approche universelle pour déployer des programmes de dépistage du cancer du col de l’utérus. Pour les PRFI, les meilleures stratégies visent à maximiser l’efficacité – et donc à réduire les coûts – pour les pays pauvres en ressources.

Cet objectif peut être atteint en intégrant les programmes de dépistage et de traitement dans les systèmes et établissements de soins de santé existants. Le projet SUCCESS, dont je suis directeur, teste une telle approche au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Guatemala et aux Philippines.

La réalisation de dépistages dans les établissements de soins de santé existants minimise le besoin de personnel médical supplémentaire, qui est rare dans les PRFI. Les programmes de dépistage peuvent être menés dans des établissements de soins de santé primaires, des cliniques de gynécologie, des services de planification familiale et, surtout, des cliniques VIH. Ce dernier point est essentiel car les 20 millions de femmes vivant avec le VIH sont six fois plus susceptibles que les autres femmes de développer un cancer du col de l’utérus.

Les contextes locaux doivent être pris en compte. Dans de nombreux pays, les membres du personnel devront être formés au contrôle, et des chaînes d’approvisionnement et des systèmes de gestion des stocks devront être mis en place. Les systèmes numériques d’information sur la santé sont essentiels, car ils permettent de transmettre les informations sur les patients entre les services et entre les agents de santé pour faciliter le suivi.

Dans le projet SUCCESS, nous avons constaté les avantages de telles solutions numériques. Au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, nous avons utilisé DHIS2 Tracker, une application disponible dans le cadre de DHIS2, une plateforme open source de gestion des informations sur la santé largement utilisée dans les PRFI. À l’aide d’une tablette, un agent de santé peut saisir les informations du patient dans le tracker ainsi que les informations sur tout suivi nécessaire, dont le patient peut être informé soit par messagerie instantanée, soit lors de sa visite dans un autre centre de santé.

Bien qu’il soit difficile de collecter des données numériques dans les PRFI, je suis convaincu que le suivi du dépistage sauvera des vies. Les gouvernements devraient s’efforcer de mettre en œuvre des technologies de suivi dès que possible. Les gens résistent souvent aux changements complexes, c’est pourquoi l’engagement des professionnels de santé est une première étape essentielle dans la transition vers la numérisation, afin d’obtenir le soutien en faveur du changement. L’investissement des bailleurs de fonds locaux et internationaux est essentiel, et il faut prendre le temps de comprendre l’écosystème de soins de santé de chaque pays et de garantir que les nouvelles solutions numériques sont interopérables avec celles…