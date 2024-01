Le cancer du col de l’utérus lié au VPH est en augmentation chez certaines femmes, selon une nouvelle recherche

Après des décennies de bonnes nouvelles dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus – marquées par des décennies de baisse constante des cas et des décès – un nouveau rapport suggère que certaines femmes sont laissées pour compte.

Grâce à la détection et au traitement précoces, les taux de cancer du col de l’utérus ont chuté de plus de moitié au cours des 50 dernières années. Les taux chutent le plus rapidement chez les femmes au début de la vingtaine, première génération à bénéficier des vaccins contre le VPH, approuvés en 2006.

Le VPH, le virus du papillome humain, provoque six types de cancery compris le cancer du col de l’utérus.

Chez les femmes âgées de 20 à 24 ans, l’incidence du cancer du col de l’utérus a chuté de 65 % entre 2012 et 2019, selon une étude. rapport publié mercredi de la Société américaine du cancer.

“Le cancer du col de l’utérus est l’un des cancers les mieux compris”, a déclaré le Dr Nicolas Wentzensen, chercheur principal à la branche génétique clinique de l’Institut national du cancer, qui n’a pas participé au nouveau rapport. “Nous avons fait des progrès incroyables et cela reste une réussite.”

Toutefois, toutes les femmes ne bénéficient pas de ces progrès.

Le taux global de cancer du col de l’utérus chez les femmes de tous âges a cessé de baisser.

Trop vieux pour la vaccination contre le VPH ?

Chez les femmes dans la trentaine et au début de la quarantaine, l’incidence est en légère hausse. Le diagnostic de cancer du col de l’utérus chez les femmes âgées de 30 à 44 ans a augmenté de près de 2 % par an entre 2012 et 2019.

“Nous devons nous assurer de ne pas oublier cette génération qui était un peu trop âgée pour la vaccination contre le VPH”, a déclaré Jennifer Spencer, professeure adjointe à la Dell Medical School de l’Université du Texas-Austin, qui étudie la santé de la population.

Heureusement, les cancers détectés chez les femmes entre 30 et 40 ans étaient pour la plupart des tumeurs précoces et curables, a déclaré Ahmedin Jemal, auteur principal du nouveau rapport et vice-président principal de la société du cancer pour la surveillance et la science de l’équité en santé. Environ 13 800 Américaines reçoivent un diagnostic de cancer du col de l’utérus chaque année et 4 360 en meurent.

Les chercheurs n’ont pas approfondi les raisons pour lesquelles le cancer du col de l’utérus devient plus fréquent chez certaines femmes, a déclaré Jemal.

Mais les taux de dépistage pourraient jouer un rôle, a déclaré Spencer, qui n’a pas participé à l’étude. Les dépistages permettent aux médecins de détecter et d’éliminer les lésions précancéreuses avant qu’elles ne deviennent cancéreuses. Plus de la moitié des femmes diagnostiquées avec un cancer du col de l’utérus ont soit jamais été examiné ou n’ont pas été dépistés au cours des cinq dernières années, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Des études montrent que moins de femmes suivent les examens de routine du cancer du col de l’utérus.

Le nombre de femmes âgées de 21 à 65 ans qui ont été dépistés selon les dernières directives, il est passé de 87 % en 2000 à 72 %, selon l’Institut national du cancer.

Autres recherches a trouvé que les femmes âgées de 21 à 29 ans étaient les moins susceptibles d’être à jour sur leurs examens de dépistage, 29 % d’entre elles étant en retard. Selon l’étude, les femmes étaient également plus susceptibles d’être en retard si elles n’étaient pas blanches, n’étaient pas assurées, vivaient dans des zones rurales ou étaient identifiées comme gays, lesbiennes ou bisexuelles.

Recommandé

Le groupe de travail américain sur les services préventifs recommande dépistage des femmes âgées de 21 à 29 ans avec des tests Pap – qui examinent les cellules au microscope – tous les trois ans. Les femmes âgées de 30 à 65 ans peuvent être dépistées soit tous les trois ans avec un test Pap, soit tous les cinq ans avec un test HPV ou une combinaison des deux tests. Les tests HPV peuvent détecter le matériel génétique du virus du papillome humain.

Spencer a déclaré qu’il était possible que les faibles taux de dépistage chez les femmes dans la vingtaine puissent contribuer à expliquer les taux de cancer du col de l’utérus légèrement plus élevés chez les femmes dans la trentaine et au début de la quarantaine.

Lorsqu’on demandait aux femmes participant à l’une des études de Spencer pourquoi elles n’avaient pas subi de dépistage récemment, elles répondaient généralement qu’elles je ne savais pas qu’ils avaient besoin d’être dépisté ou qu’un prestataire de santé ne l’avait pas recommandé. Seulement 1 % des femmes âgées de 21 à 29 ans ont déclaré avoir sauté le dépistage parce qu’elles avaient reçu le vaccin contre le VPH.

“De toute évidence, davantage d’éducation des patients est nécessaire”, a déclaré le Dr Betty Suh-Burgmann, présidente du département d’oncologie gynécologique de Kaiser Permanente Northern California. Son système de santé rappelle déjà aux femmes les dépistages par cartes postales, lettres et appels téléphoniques. Cette année, Kaiser Permanente commencera également à envoyer des SMS aux patients, a-t-elle déclaré.

L’évolution des directives concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus peut également avoir laissé les femmes et les prestataires de soins de santé confus, a déclaré Spencer. Jusqu’au début des années 2000, la plupart des médecins effectuaient un dépistage annuel chez les femmes. Le groupe de travail a mis à jour ses lignes directrices à trois reprises au cours des deux dernières décennies et est en train de les réviser à nouveau.

D’autres affirment que l’augmentation des taux de cancer du col de l’utérus chez les femmes entre 30 et 40 ans ne s’explique pas si facilement.

Tumeurs cervicales ont tendance à croître lentement, il faut généralement une décennie ou plus pour passer des précancers aux cancers, a déclaré Wentzensen. Il a ajouté qu’il pourrait y avoir d’autres facteurs en jeu. Par exemple, il se demande si davantage de femmes émigrées aux États-Unis n’ont pas été soumises à un dépistage, ce qui les expose à un risque plus élevé.

Et Spencer note que le dépistage n’est que la première étape pour sauver des vies. Les femmes dont les résultats de dépistage sont anormaux doivent subir des tests supplémentaires et, si nécessaire, un traitement.

Dans un étude publiée l’année dernière dans l’American Journal of Preventive Medicine, Spencer et ses collègues ont découvert que seulement 73 % des femmes présentant des résultats de dépistage anormaux recevaient des soins de suivi.

« Il incombe au système de santé de réfléchir à ceux qui passent entre les mailles du filet », a déclaré Spencer.