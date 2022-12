Le cancer de Pelé a progressé – médecins

La légende du football est actuellement soignée à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo

Le cancer de Pelé, triple vainqueur de la Coupe du monde, a atteint un stade avancé, comme l’a confirmé l’hôpital où l’homme de 82 ans est soigné.

Pelé a été admis à l’hôpital il y a trois semaines, le journal national Folha S. Paulo rapportant qu’il avait été transféré aux soins de fin de vie car la chimiothérapie du cancer du côlon n’avait plus l’effet escompté.

Cela a cependant été démenti par les filles de Pelé, qui ont affirmé que leur père avait contracté le Covid-19 et était traité pour une infection respiratoire.

Dans une mise à jour la semaine dernière, l’hôpital a affirmé que Pelé était en voie de guérison et avait “montré une amélioration de l’état clinique, en particulier de l’infection respiratoire”.

Dans sa dernière correspondance, cependant, l’hôpital a déclaré que Pelé “présente une progression de la maladie cancéreuse et nécessite une plus grande attention liée aux dysfonctionnements rénaux et cardiaques.”

Avec les nouvelles de cette semaine, la fille de Pelé, Kely, a révélé sur les réseaux sociaux comment “notre Noël à la maison a été suspendu.”

“Nous avons décidé avec les médecins que, pour diverses raisons, il valait mieux que nous restions ici avec tous les soins que nous apporte cette nouvelle famille à Einstein”, elle a ajouté.

Pelé s’est fait retirer une tumeur du côlon en septembre de l’année dernière et se rend régulièrement à l’hôpital depuis. À intervalles fréquents, il a tenté de rassurer les fans en publiant des messages sur son état de santé sur son compte Instagram où il compte 12,8 millions de followers.

Dans son dernier message non promotionnel lundi, il a félicité l’Argentine pour avoir remporté la Coupe du monde au Qatar 2022, ce qui, selon lui, était la trajectoire de Lionel Messi. “mérité.”

“Mon cher ami, [Kylian] Mbappe, marquant quatre buts en finale. Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle pour l’avenir de notre sport », il ajouta.

« Et je ne pouvais manquer de féliciter le Maroc pour cette campagne incroyable. C’est formidable de voir l’Afrique briller. Félicitations à l’Argentine ! Certainement Diego [Maradona] sourit maintenant.

Pelé a pris sa retraite en tant que meilleur buteur de tous les temps de son pays avec 77 buts en 92 matchs, qui a depuis été égalé par Neymar avec une frappe dans le temps additionnel contre la Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde avant que le Brésil ne s’écrase aux tirs au but.

Les fans du Brésil au Qatar ont rendu hommage à Pelé, tout comme les joueurs avec une bannière portant son nom et sa photo après avoir battu la Corée du Sud 4-1 en huitièmes de finale.