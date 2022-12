Le cancer de la star du football brésilien Pelé a progressé, selon l’hôpital

La superstar des buteurs, qui a aidé l’équipe nationale du Brésil à remporter le trophée tant convoité de la Coupe du monde à trois reprises, a reçu un traitement contre le cancer et lutte contre une infection respiratoire.

L’état de santé de l’icône du football brésilien Pelé se détériore et il restera dans un hôpital de São Paulo pendant les vacances, selon l’hôpital et sa famille.

Il est soigné à l’hôpital Albert Einstein de São Paulo, qui a déclaré mercredi dans un communiqué que son cancer avait progressé, les obligeant à placer le sportif sous “soins intensifs” liés à des “dysfonctionnements rénaux et cardiaques”, a rapporté l’Associated Press.

Connu mondialement sous le nom de Pelé, il est né Edson Arantes do Nascimento et est rapidement devenu un nom familier pour les fans de football jouant à l’adolescence en Amérique latine et lors de sa première Coupe du monde en 1958 en Suède.