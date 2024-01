Le cancer de la prostate est l’une des formes de cancer les plus courantes chez l’homme. Voici ce qu’il faut savoir : NPR

Ayesha Rascoe de NPR discute avec l’urologue Ben Davies de la prévalence du cancer de la prostate, des nouveaux traitements et de la réticence des patients à discuter de la maladie et de ses conséquences.

AYESHA RASCOE, HÔTE :

Au début de la semaine dernière, après des jours de spéculations sur l’état de santé du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le Pentagone a révélé que l’homme de 70 ans avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate.

(EXTRAIT SONORE DE L’ENREGISTREMENT ARCHIVÉ)

PAT RYDER : Il a été admis au centre médical militaire national Walter Reed et a subi une intervention chirurgicale mini-invasive appelée prostatectomie.

RASCOE : C’est le major général Pat Ryder qui lit une déclaration de Walter Reed. Austin a connu des complications à la suite de cette procédure et a été réadmis à l’hôpital. La presse, et il s’avère que la Maison Blanche, ont d’abord été tenues dans l’ignorance. Le cancer de la prostate est l’une des formes de cancer les plus courantes chez les hommes, et également la plus curable s’il est détecté et traité tôt. Le Dr Ben Davies est professeur d’urologie à la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh et se joint à moi maintenant pour en parler. Bienvenue au programme.

BEN DAVIES : Merci de m’avoir invité.

RASCOE : Alors commençons par les bases. Qu’est-ce que le cancer de la prostate ?

DAVIES : Eh bien, il s’agit en réalité d’une prolifération de cellules dans la prostate qui, si rien n’est fait, peut dans certains cas se propager dans votre corps et malheureusement tuer environ 36 000 hommes par an.

RASCOE : Quelle est sa prévalence ?

DAVIES : Nous surdiagnostiquons probablement le cancer de la prostate chez certains hommes, sur-traitons le cancer de la prostate chez certains hommes et sous-traitons le cancer de la prostate chez certains hommes. Il est donc important de souligner que de nombreux cancers de la prostate n’ont pas besoin d’être traités. Et c’est une source de difficulté à communiquer au public lorsque des personnes reçoivent un diagnostic. Une chose que nous pouvons faire est donc de nous assurer que les gens reçoivent un diagnostic du bon type de cancer de la prostate, et il s’avère que nous pouvons réellement y parvenir. Nous pouvons faire ce qu’on appelle un dépistage intelligent. Et le dépistage intelligent implique des contrôles avec un test sanguin appelé PSA, puis une IRM de votre prostate. Et si nous faisons cela, nous faisons un très bon travail en sélectionnant certains des cancers de la prostate que nous n’avons pas besoin de voir, mais nous pouvons diagnostiquer ceux qu’il est utile de traiter.

RASCOE : Alors, comment le cancer de la prostate est-il habituellement traité ?

DAVIES : Ouais, c’est ce que nous avons eu un aperçu très rapide la semaine dernière avec la terrible complication du pauvre secrétaire à la Défense. D’ailleurs, cette complication dans la plupart des séries est inférieure à 1 %. C’est extrêmement rare. Donc je déteste – je détesterais que le public pense que c’est une complication courante. Mais pour en venir à votre question, je dirais qu’il existe en réalité deux façons de traiter le cancer de la prostate. L’une concerne la radiothérapie, qui fonctionne extrêmement bien, et l’autre l’ablation chirurgicale, ce que je fais dans la vie. Mais les deux méthodes sont de très, très bonnes méthodes et relativement égales en termes de résultats.

RASCOE : Puis-je vous parler de… Je veux dire, vous avez évidemment mentionné le secrétaire Austin, et vous n’êtes pas son médecin. Nous sommes clairs à ce sujet. Mais en général, lorsqu’une prostate est retirée chirurgicalement, quels types de complications peut-il y avoir ?

DAVIES : Dans certains cas, nous dirions qu’il y a des effets secondaires à l’ablation d’une prostate. Et puis il y a des complications. Les complications sont comme celles du pauvre secrétaire à la Défense, qui a dû être réadmis parce que de l’urine s’écoule dans son ventre. C’est moins de 1% – très, très rare. Et puis, il y a les complications normales de la chirurgie que vous pouvez imaginer – une infection d’une plaie, des problèmes cardio-pulmonaires qui peuvent survenir lors d’une intervention chirurgicale. Encore une fois, c’est extrêmement rare – je dirais que se faire retirer la prostate maintenant équivaut, disons, à se faire retirer la vésicule biliaire. Le taux de complications pures est extrêmement faible. Maintenant, le profil des effets secondaires d’un – je suis sûr que vos auditeurs le savent bien – de la dysfonction érectile et de l’incontinence urinaire à l’effort. Ces effets secondaires sont réels et peuvent survenir. Et ces taux changeront en fonction de divers facteurs qui influencent ces taux : les compétences du chirurgien, les facteurs liés aux patients, tels que les maladies dont ils peuvent souffrir, etc. Ce sont des conversations difficiles que nous devons avoir chaque jour avec les patients.

RASCOE : Et je crois comprendre que cet examen de la prostate est inconfortable et que les effets post-traitement peuvent être considérés comme embarrassants pour beaucoup de gens. Pensez-vous qu’il existe une certaine honte qui empêche les gens de se faire dépister ou traiter, ou même de parler de leurs expériences ?

DAVIES : J’hésite à utiliser le mot honte, mais je pense que les gens hésitent parce qu’ils craignent que l’examen puisse faire mal, et ils s’inquiètent certainement des effets secondaires de tout traitement. L’examen rectal ne devrait pas être douloureux, mais il peut certainement l’être et il est inconfortable. Ce qu’il est important que les hommes sachent, c’est que s’ils ne veulent pas subir de toucher rectal, ils peuvent dire à leur médecin : « Je n’en veux pas ». Parce que c’est vraiment le taux de PSA qui est idéal pour le dépistage du cancer de la prostate. Maintenant, si vous venez chez le médecin et présentez toutes sortes de symptômes différents, nous allons certainement vouloir palper votre prostate. Mais les gens doivent se rappeler que si c’est la raison pour laquelle ils ne viennent pas chez l’urologue ou chez leur médecin, ils peuvent leur dire : je ne veux pas passer le toucher rectal. Ils l’ont entendu du Dr Davies, et ils veulent faire un test sanguin et peut-être passer une IRM si c’est anormal.

RASCOE : C’est l’urologue Ben Davies de la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh. Merci beaucoup de vous joindre à moi.

DAVIES : Merci de m’avoir invité. Nous avons passé un très bon moment.

Copyright © 2024 NPR. Tous droits réservés. Visitez les pages de conditions d’utilisation et d’autorisations de notre site Web à l’adresse www.npr.org pour plus d’informations.

Les transcriptions NPR sont créées dans des délais urgents par un entrepreneur NPR. Ce texte n’est peut-être pas dans sa forme définitive et pourrait être mis à jour ou révisé à l’avenir. La précision et la disponibilité peuvent varier. L’enregistrement faisant autorité de la programmation de NPR est l’enregistrement audio.