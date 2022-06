Le cancer de la peau en hausse au Canada, selon une étude

Les Canadiens vivant dans le sud et les régions côtières du pays courent un risque plus élevé de développer une forme mortelle de cancer de la peau, selon une nouvelle étude menée par l’Université McGill, qui a également révélé que les taux de ce type de cancer augmentent au Canada.

L’étude basée sur la population, publiée lundi dans la revue à comité de lecture Frontiers in Medicine, a analysé les données de 2011 à 2017 pour les patients atteints de mélanome cutané dans toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception du Québec. Les chercheurs ont également examiné les tendances de la mortalité sur une période de sept ans et les ont comparées aux données précédentes de 1992 à 2010.

Les données ont montré que sur les 39 610 patients diagnostiqués avec ce type de mélanome, 5 890 sont décédés. Les femmes représentaient près de 46 % des cas et un peu plus de 37 % des décès. Notamment, les chercheurs ont constaté que la mortalité était également en baisse depuis 2013.

L’analyse a également révélé que l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse avaient les taux de mélanome cutané les plus élevés au pays, même en tenant compte d’autres facteurs comme l’âge. Les taux dans les provinces des Prairies et dans les régions plus au nord du pays étaient inférieurs à la moyenne canadienne.

« Le plus important est que le mélanome affecte différemment différentes régions », a déclaré lundi le Dr Ivan Litvinov, professeur adjoint au Département de médecine de l’Université McGill, à CTVNews.ca par téléphone.

« Tout le corridor de Windsor à Montréal – donc le sud-ouest de l’Ontario, le trekking jusqu’à Ottawa, et en particulier les régions autour des lacs Muskoka ont des niveaux plus élevés de mélanome. Et nous constatons la même chose pour toute la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard et certaines collectivités côtières du Nouveau-Brunswick. Et c’est vraiment assez frappant par rapport au nord de l’Ontario et à Terre-Neuve ou à d’autres régions du Canada.

Les communautés côtières du sud-est de la Colombie-Britannique présentent également un pic.

OÙ APPARAÎT LE CANCER DE LA PEAU ?

Le mélanome est plus courant que tous les autres cancers combinés, selon Litvinov, notant qu’il y a 80 000 diagnostics de cancer de la peau par année au Canada, dont 8 000 sont des mélanomes.

«Ça va vraiment monter et monter et monter. L’incidence du mélanome progresse vraiment… En d’autres termes, toutes les heures et six minutes, quelqu’un reçoit un diagnostic de mélanome », a-t-il déclaré.

Lui et ses collègues ont découvert qu’au début des années 2000, il s’agissait d’environ 12 cas pour 100 000 par an. Maintenant, la moyenne nationale est de 20,75 cas pour 100 000.

Parallèlement à ces chiffres, l’étude a également révélé que le mélanome affecte différemment les hommes et les femmes, apparaissant le plus souvent sur le tronc et la tête chez les hommes. Chez les femmes, les jambes sont le premier endroit où le mélanome frappe, suivies des bras.

Tous les sous-types de mélanomes sont courants chez les hommes, mais les chercheurs ont noté que le mélanome lentigineux acral est plus fréquent chez les femmes et affecte principalement les mains et les pieds. Litvinov a émis l’hypothèse que cela pourrait être le résultat des pratiques des salons de manucure et de l’utilisation du traitement des ongles en acrylique avec de la lumière UV.

TAUX DE MORTALITÉ PLUS FAIBLE AU CANADA

Le mélanome cutané cause plus de décès que tout autre cancer de la peau, note l’étude, représentant 1,9 % de tous les décès par cancer chez les hommes et 1,2 % de tous les décès par cancer chez les femmes. Dans le monde, il y a eu environ 290 000 nouveaux cas de mélanome cutané en 2018, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et l’Allemagne enregistrant le plus grand nombre de cas par habitant.

Entre 2008 et 2018, les experts ont constaté une augmentation de 44 % de ce type de mélanome dans le monde, ainsi qu’une augmentation de 32 % de la mortalité.

Au Canada, l’étude a révélé que bien qu’il y ait eu plus de diagnostics, le taux de mortalité a en fait diminué depuis 2013.

« C’est une grande réussite », a déclaré Litvinow. Comme d’autres pays riches, il a noté que des traitements efficaces comme les immunothérapies et d’autres thérapies ciblées contre le mélanome sont de plus en plus disponibles, le Canada étant parmi les chefs de file.

« La mortalité totale peut augmenter parce que l’incidence augmente, mais la mortalité par habitant commence à diminuer parce que nous avons maintenant des traitements qui offrent jusqu’à 50 % de survie aux patients atteints de mélanome avancé. Avant, le mélanome avancé était une condamnation à mort. Mais maintenant, nous sommes en mesure d’en faire une maladie chronique, tout comme le diabète ou un dysfonctionnement cardiaque. »

L’indisponibilité de l’information du Québec était une limite importante pour cette étude, ont noté les auteurs de l’article. En outre, d’autres limitations potentielles comprenaient certaines données manquantes et le risque d’erreur de classification des patients. L’indisponibilité de certaines informations a également limité la capacité des chercheurs à examiner d’autres facteurs tels que les considérations socio-économiques et ethniques qui pourraient également jouer un rôle.

« Il est important de souligner qu’étant donné que le système de santé du Canada est un système à palier unique, financé et exploité par les gouvernements provinciaux, les données sont recueillies avec cohérence, où chaque registre provincial et territorial du cancer identifie les tumeurs dans sa population en combinant des informations provenant de plusieurs sources. « , note l’étude.

AUGMENTATION DU COMPORTEMENT

Des recherches antérieures ont suggéré que l’appauvrissement de la couche d’ozone résultant du changement climatique pourrait être un facteur dans l’augmentation du diagnostic de mélanome. Les chercheurs ont déclaré que bien que cette relation soit bien établie depuis des décennies, de nombreux autres facteurs « interagissent avec l’environnement pour déterminer le risque ultime de cette maladie mortelle ». Litvinov suggère que des voyages plus abordables vers des destinations soleil, une espérance de vie plus longue qui donne aux gens plus de temps sous le soleil et plus de temps pour développer un cancer, sont parmi d’autres facteurs contribuant à l’augmentation du cancer de la peau.

« Dans l’ensemble, nous savons que le soleil crée une dépendance… Nous savons que lorsque les gens sont exposés au soleil, il y a une libération naturelle d’endorphines et les amateurs de soleil en sont vraiment dépendants », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il existe également des facteurs évolutifs qui jouer dans notre amour pour le soleil.

« Dans le monde d’aujourd’hui, cela se traduit vraiment par un nombre plus élevé de cancers de la peau, de mélanomes, de photovieillissement, de rides de la peau. Nous voulons en fait que les gens sortent et profitent pleinement du plein air. Ne te fais pas bronzer.