Le cancer de la peau du mélanome atteint un niveau record au Royaume-Uni

Cancer Research UK prévoit qu’il y aura un nombre record de 20 800 cas diagnostiqués cette année, contre une moyenne annuelle de 19 300 entre 2020 et 2022.

Son analyse montre des taux a augmenté de près d’un tiers entre 2009 et 2019 – de 21 à 28 cas pour 100 000 personnes.

L’augmentation du nombre de diagnostics est due en partie au vieillissement croissant de la population et à une sensibilisation accrue aux signes du cancer de la peau.

Il existe également des cancers de la peau autres que le mélanome, qui sont généralement plus fréquents et moins graves que le mélanome.

Selon Cancer Research (CRUK), l’augmentation des cas concerne tous les groupes d’âge, mais les augmentations les plus importantes concernent les groupes d’âge plus âgés, en particulier chez les adultes de plus de 80 ans, où les diagnostics sont passés de 61 à 96 cas pour 100 000 personnes en une décennie.