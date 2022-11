Le cancer au Canada : le dernier rapport montre que le nombre d’incidents augmente

Le nombre de personnes au Canada qui vivent avec le cancer ou qui y ont survécu a grimpé à 1,5 million.

Selon un nouveau rapport publié mardi par la Société canadienne du cancer (SCC), la prévalence du cancer est « à la fois un motif d’optimisme et d’inquiétude ».

Il y a dix ans, le chiffre de prévalence était estimé à un million, ce qui signifie que plus de personnes survivent maintenant, mais aussi plus de personnes contractent un cancer.

Les données de 2018 indiquaient qu’environ 1,5 million de personnes actuellement en vie au Canada avaient reçu un diagnostic de cancer à un moment donné au cours des 25 années précédentes. Près de 60 % d’entre eux ont été diagnostiqués il y a cinq à 25 ans, ce qui montre que la majorité vivait à long terme avec ou après un cancer.

« Les investissements dans la recherche portent leurs fruits sous la forme de meilleures méthodes de détection rapide et de traitements plus efficaces, et par conséquent, nous voyons maintenant plus de personnes survivre au cancer et vivre plus longtemps avec et au-delà de la maladie », a déclaré la Dre Jennifer Gillis, a déclaré le directeur principal de la surveillance chez CCS dans un communiqué de presse publié mardi. “Nous avons accompli beaucoup de choses à célébrer collectivement, mais ces nouvelles données révèlent également que notre travail n’est pas presque terminé.”

Les statistiques montrent qu’environ 193 000 personnes ont reçu un diagnostic de cancer en 2012, tandis qu’en 2017, le nombre de personnes diagnostiquées avec un cancer a grimpé à 206 000. Le rapport estime qu’au moins 233 900 personnes recevront un diagnostic de cancer en 2022.

La croissance et le vieillissement de la population du Canada ont été mis en évidence comme deux facteurs de la croissance de l’incidence du cancer.

“La prévalence croissante – plus de personnes diagnostiquées et plus de survivants – crée une pression à long terme sur notre système de santé et souligne pourquoi nous devons travailler ensemble pour créer un système qui peut évoluer à mesure que les besoins des patients évoluent du diagnostic à la survie ou à la fin de vie soins », a déclaré Gillis.

Le rapport indique que la pandémie a entraîné des retards et interrompu les soins de nombreux patients atteints de cancer, ce qui peut entraîner des diagnostics à un stade avancé.

« Des données précises et en temps opportun sur la prévalence du cancer au Canada sont essentielles pour comprendre les conséquences de la maladie sur la société et notre système de soins de santé. Les données sont inestimables pour évaluer les résultats du cancer, mesurer le chemin parcouru et identifier les domaines à améliorer », a déclaré Jeff Latimer, directeur général de la Direction des statistiques sur la santé de Statistique Canada.

Les données recueillies pour le rapport sur le cancer indiquaient que la proportion de prévalence sur deux ans était plus élevée chez les personnes vivant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, et que la relation entre le revenu et la prévalence variait selon le type de cancer.

Par exemple, les personnes vivant dans des quartiers à revenu élevé avaient une prévalence plus élevée de cancers du sein et de la prostate, tandis que celles vivant dans des quartiers à faible revenu avaient un taux plus élevé de cancer colorectal et de cancer du poumon.

Et au cours des 25 dernières années, la proportion de cas diagnostiqués dans les provinces de l’Est du Canada était plus élevée que dans le centre et l’ouest du Canada.