Le canard donne de la nourriture au poisson, les internautes expliquent que ce n’est pas ce à quoi il ressemble

Comme les humains, les animaux ont aussi des émotions. Bien qu’ils soient incapables de s’exprimer par des mots, comme le font les humains, les animaux portent en eux des sentiments de joie, de tristesse et d’empathie. Récemment, une vidéo qui a fait sensation sur Internet dépeint une scène similaire où l’on peut voir un canard nourrir un banc de poissons.

Un compte nommé Gabriele Corno a partagé la vidéo inhabituelle sur le site de micro-blogging, saisissant les yeux des internautes. “Le partage de la nourriture est la base de la vie sociale”, lit-on dans le tweet.

Le partage de la nourriture est la base de la vie sociale. pic.twitter.com/96bXxRO84g — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) 29 août 2022

Dans l’adorable vidéo, on assiste à un canard debout sur une caisse remplie de fourrage. Plusieurs autres caisses de fourrage peuvent être vues qui traînent. Sous les caisses, un banc de poissons a été repéré entassés, nageant dans une union. Cependant, ce qui a attiré l’attention des utilisateurs, c’est que le canard après avoir mangé les grains des caisses s’est assuré de nourrir également le poisson.

On a vu la volaille picorer les grains des caisses et se pencher pour les mettre dans la bouche des poissons. Les poissons semblaient excités et désireux de manger le fourrage alors qu’ils se rassemblaient, juste en dessous du canard.

Dès que la vidéo a fait surface sur la plate-forme de médias sociaux, les utilisateurs de Twitter se sont empressés de commenter. Alors qu’un utilisateur a écrit : “Nous devrions suivre l’exemple des animaux !” un autre a commenté : « C’est incroyable. Jamais vu quelque chose comme ça avant.”

Nous aurions tort de prendre l’exemple des animaux ! — Cruella1323 🇷🇺 (@cruella1323) 29 août 2022

C’est incroyable. Jamais vu quelque chose comme ça avant. – AlexWaltens (@AlexWaltens) 30 août 2022

Cependant, la vidéo a également attiré des explications rationnelles. Les utilisateurs ont expliqué dans les commentaires que puisque les canards sont incapables d’avaler leur nourriture, ils ont tendance à les mouiller d’abord, puis à manger. Dans ce cas, le canard suivait une règle similaire en trempant les grains dans l’eau. Les poissons ne faisaient que grignoter les miettes qui tombaient du fourrage.

Tandis qu’un utilisateur rationalisait : « Il ne s’agit pas de partager de la nourriture. C’est le tremper dans l’eau pour qu’il puisse l’avaler plus facilement », a expliqué un autre, « Le terme s’appelle anthropomorphisme, mettant des caractéristiques humaines sur les animaux. Un canard va avaler de la nourriture sèche humide, les poissons attrapent simplement ce qui tombe.

Ce n’est pas partager de la nourriture. Il le trempe dans l’eau pour qu’il puisse l’avaler plus facilement. — ᚨᚾᛞᚱᛖ ᛒᚢᛖ (@BueAndre) 30 août 2022

Le terme s’appelle anthropomorphisme, mettant des caractéristiques humaines sur les animaux. Un canard va avaler de la nourriture sèche humide, les poissons attrapent simplement ce qui tombe. – Boca G (@BocaG) 29 août 2022

Même avec les opinions partagées, la vidéo a réussi à recueillir plus de 1,5 million de vues et a amassé 66,2 000 likes sur Twitter.

