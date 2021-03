L’embouteillage sur le canal de Suez commencera bientôt à s’atténuer, mais des porte-conteneurs géants comme celui qui a bloqué ce passage crucial pendant près d’une semaine et causé des maux de tête aux expéditeurs du monde entier ne vont nulle part. Les chaînes d’approvisionnement mondiales étaient déjà sous pression lorsque l’Ever Given, un navire plus long que l’Empire State Building et capable de transporter des meubles pour 20 000 appartements, s’est coincé entre les rives du canal de Suez la semaine dernière. Il a été libéré lundi, mais a laissé derrière lui «des perturbations et des arriérés dans le transport maritime mondial qui pourraient prendre des semaines, voire des mois, à se résorber», selon AP Moller-Maersk, la plus grande compagnie maritime du monde. La crise a été courte, mais elle a aussi pris des années. Depuis des décennies, les compagnies maritimes fabriquent des navires de plus en plus gros, poussées par un appétit mondial grandissant pour l’électronique, les vêtements, les jouets et autres marchandises. La croissance de la taille des navires, qui s’est accélérée ces dernières années, avait souvent un sens économique: les navires plus gros sont généralement moins chers à construire et à exploiter par conteneur. Mais les plus gros navires peuvent avoir leurs propres problèmes, non seulement pour les canaux et les ports qui doivent les gérer, mais aussi pour les entreprises qui les construisent. «Ils ont fait ce qu’ils pensaient être le plus efficace pour eux-mêmes – rendre les navires grands – et ils n’ont pas du tout accordé beaucoup d’attention au reste du monde», a déclaré Marc Levinson, économiste et auteur de «Outside the Box». une histoire de la mondialisation. « Mais il s’avère que ces très gros navires ne sont pas aussi efficaces que les compagnies de navigation l’avaient imaginé. »

Malgré les risques qu’ils présentent, cependant, les navires massifs dominent toujours le transport maritime mondial. Selon Alphaliner, une société de données, la flotte mondiale de porte-conteneurs comprend 133 du plus grand type de navires – ceux qui peuvent transporter 18 000 à 24 000 conteneurs. 53 autres sont en commande. Au monde premier voyage en conteneur commercialement réussi a eu lieu en 1956 à bord d’un navire à vapeur converti, qui a transporté quelques dizaines de conteneurs du New Jersey au Texas. L’industrie n’a cessé de croître au cours des décennies qui ont suivi, mais à mesure que le commerce mondial s’est accéléré dans les années 1980, la croissance de l’industrie du transport maritime et la taille des navires ont également augmenté. Au cours de cette décennie, la capacité moyenne d’un porte-conteneurs a augmenté de 28%, selon le Forum international des transports, une unité de l’Organisation de coopération et de développement économiques. La capacité des porte-conteneurs a de nouveau augmenté de 36% dans les années 90. Puis, en 2006, Maersk a présenté un nouveau navire massif, l’Emma Maersk, qui pouvait contenir environ 15 000 conteneurs, soit près de 70% de plus que tout autre navire. «Au lieu de ce modèle de petites augmentations de capacité au fil du temps, nous avons soudainement fait un bond en avant et cela a vraiment déclenché une course aux armements», a déclaré M. Levinson. Aujourd’hui, les plus gros navires peuvent contenir jusqu’à 24 000 conteneurs – une caisse standard de 20 pieds peut contenir une paire de véhicules utilitaires sport de taille moyenne ou suffisamment de produits pour remplir une à deux allées d’épicerie.

La croissance de l’industrie du transport maritime et la taille des navires ont joué un rôle central dans la création de l’économie moderne, contribuant à faire de la Chine une puissance manufacturière et facilitant l’essor de tout, du commerce électronique aux détaillants comme Ikea et Amazon. Pour les lignes de conteneurs, construire plus gros avait du sens: des navires plus grands leur permettaient de réaliser des économies sur la construction, le carburant et le personnel. «Les navires porte-conteneurs ultra grands (ULCV) sont extrêmement efficaces lorsqu’il s’agit de transporter de grandes quantités de marchandises à travers le monde», a déclaré Tim Seifert, porte-parole de Hapag-Lloyd, une grande compagnie maritime, dans un communiqué. «Nous doutons également que le transport maritime soit plus sûr ou plus respectueux de l’environnement s’il y avait des navires plus ou moins efficaces sur les océans ou dans les canaux.» AP Moller-Maersk a déclaré qu’il était prématuré de blâmer la taille d’Ever Given pour ce qui s’est passé à Suez. Les très grands navires «existent depuis de nombreuses années et ont traversé le canal de Suez sans problème», a déclaré mardi Palle Brodsgaard Laursen, directeur technique de la société, dans un communiqué. Mais l’augmentation de la taille des navires a un coût. Il a effectivement opposé port contre port, canal contre canal. Pour faire place à de plus gros navires, par exemple, le canal de Panama s’est agrandi en 2016 pour un coût de plus de 5 milliards de dollars. Cela a déclenché une course entre les ports de la côte est des États-Unis pour attirer les plus gros navires qui traversaient le canal. Plusieurs ports, dont ceux de Baltimore, Miami et Norfolk, en Virginie, ont commencé des projets de dragage pour approfondir leurs ports. L’autorité portuaire de New York et du New Jersey a dirigé un projet de 1,7 milliard de dollars pour élever le pont de Bayonne pour accueillir des navires gigantesques chargés de cargaisons en provenance d’Asie et d’ailleurs. La course à l’accueil de navires toujours plus grands a également poussé les ports et les exploitants de terminaux à acheter de nouveaux équipements. Ce mois-ci, par exemple, le Le port d’Oakland a érigé trois grues de 1600 tonnes cela lui permettrait, selon les termes d’un dirigeant du port, de «recevoir les plus gros navires». Mais si les ports ont engagé des coûts pour accueillir de plus gros navires, ils n’ont pas récolté tous les avantages, selon Jan Tiedemann, analyste principal chez Alphaliner, une société de données d’expédition.