Un porte-conteneurs qui est parmi les plus grands du monde a tourné sur le côté et bloqué tout le trafic dans le canal de Suez en Égypte, ont annoncé mercredi des responsables.

Cela menace de perturber un système de transport maritime mondial déjà mis à rude épreuve par la pandémie de coronavirus.

Le MV Ever Given, un porte-conteneurs battant pavillon panaméen qui assure le commerce entre l’Asie et l’Europe, s’est échoué mardi dans l’étroite voie navigable artificielle séparant l’Afrique continentale de la péninsule du Sinaï.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait fait tourner l’Ever Given sur le côté du canal. GAC, une société mondiale de transport et de logistique, a décrit le navire comme souffrant «d’une panne de courant lors de son transit vers le nord», sans donner plus de détails.

‘Vaincu par des vents forts’

Evergreen Marine Corp, une grande compagnie maritime basée à Taiwan qui exploite le navire, a déclaré dans un communiqué fourni à l’agence de presse Associated Press que l’Ever Given avait été vaincu par des vents violents alors qu’il entrait dans le canal de Suez depuis la mer Rouge ses conteneurs avaient coulé.

«Tous les équipages sont en sécurité et comptabilisés», a déclaré Bernhard Schulte Shipmanagement, qui gère l’Ever Given. «Il n’y a eu aucun rapport de blessures ou de pollution.»

La proue de l’Ever Given touchait le mur est du canal, tandis que sa poupe semblait logée contre son mur ouest, selon les données satellitaires de MarineTraffic.com.

Plusieurs remorqueurs ont encerclé le navire, tentant probablement de le pousser dans le bon sens, selon les données.

Le navire s’est échoué à environ 6 km au nord de l’embouchure sud du canal près de la ville de Suez, une zone du canal à une seule voie.

Prélude au chaos du transport maritime mondial?

Cela pourrait avoir un effet d’entraînement majeur sur le transport maritime mondial entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, a averti Salvatore R. Mercogliano, ancien marin marchand et professeur agrégé d’histoire à l’Université Campbell de Caroline du Nord.

«Chaque jour, 50 navires en moyenne traversent ce canal, de sorte que la fermeture du canal signifie qu’aucun navire ne transite vers le nord et le sud», a déclaré Mercogliano à l’AP.

« Chaque jour, le canal est fermé … les porte-conteneurs et les pétroliers ne livrent pas de nourriture, de carburant et de produits manufacturés à l’Europe et les marchandises ne sont pas exportées d’Europe vers l’Extrême-Orient. »

The Ever Given avait inscrit sa destination comme Rotterdam aux Pays-Bas avant de se retrouver coincé dans le canal.

Le navire, construit en 2018 avec une longueur de près de 400 mètres et une largeur de 59 mètres, fait partie des plus grands cargos du monde. Il peut transporter environ 20 000 conteneurs à la fois.

Ouvert en 1869, le canal de Suez constitue un lien crucial pour le transport de pétrole, de gaz naturel et de marchandises d’Est en Ouest. Environ 10% du commerce mondial passe par la voie navigable et elle reste l’une des principales sources de devises de l’Égypte.

En 2015, le gouvernement du président Abdel-Fattah el-Sissi a achevé un agrandissement majeur du canal, lui permettant d’accueillir les plus gros navires du monde, mais l’Ever Given s’est échoué avant cette nouvelle portion du canal.

L’incident de mardi n’est que le dernier à toucher les marins au milieu de la pandémie avec des centaines de milliers de personnes bloquées à bord de navires au cours de la dernière année.

Pendant ce temps, les demandes de transport maritime ont augmenté, ajoutant à la pression sur les marins fatigués, a déclaré Mercogliano.

«C’est à cause du rythme effréné des expéditions mondiales en ce moment et les expéditions sont sur un calendrier très serré», a-t-il déclaré. « Ajoutez à cela que les marins n’ont pas pu monter et descendre des navires en raison des restrictions COVID. »