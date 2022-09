Le canal de Suez en Égypte augmentera les frais de transit de 15 % en 2023

Le navire battant pavillon panaméen Ever Given a mis les voiles vers la ville d’Ismailia, dans le nord-est de l’Égypte, pour son départ du canal de Suez et la reprise de son voyage vers la ville néerlandaise de Rotterdam, le 7 juillet 2021. L’Égypte a annoncé samedi que les frais de transit pour tous types de navires transitant par le canal de Suez seront augmentés en 2023.

“Les économies réalisées en naviguant via le canal de Suez sont encore très importantes, notamment en raison … des prix très élevés du pétrole et des soutes. De plus, les marchés maritimes connaissent généralement une forte demande et une faible disponibilité des navires. Cela encourage également les armateurs à envoyer des navires via les itinéraires les plus rapides, “ a déclaré Niels Rasmussen, analyste en chef des transports maritimes de l’association maritime Bimco.

Rasmussen a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que les armateurs se tournent vers des itinéraires alternatifs, comme naviguer au sud de l’Afrique.

“Les marchés maritimes connaissent généralement une forte demande et une faible disponibilité des navires. Cela encourage également les armateurs à envoyer des navires via les routes les plus rapides”, a déclaré Rasmussen.