Le canal de Suez annonce un plan d’extension du tronçon sud après un blocage de six jours

L’événement de lancement, organisé mardi par le président du SCA Oussama Rabie et en présence du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, a exposé la vision de l’autorité d’élargir la section entre Suez et le Grand lac amer de 40 mètres et de l’approfondir de 2,4 mètres. à un total de 21,9 mètres.

Le groupe se déplacera également pour prolonger la deuxième voie du canal qui a été ouverte en 2015 de 10 kilomètres supplémentaires, donnant à plus de navires la possibilité de traverser la route sans entrave.

Le projet devrait durer 24 mois au maximum et vise à améliorer la circulation sur la voie navigable, à garantir la sécurité du passage des navires et à éviter que la situation ne se reproduise en mars, où un navire a coincé a provoqué un embouteillage qui a eu un impact sur le marché mondial.

Sissi a confirmé que, alors que l’expansion était à l’étude depuis un certain temps, le récent blocage de la voie navigable signifiait que les responsables avaient accéléré le projet en raison de l’urgence perçue d’améliorer le canal de Suez.

L’Ever Given s’est échoué dans le canal de Suez, qui est responsable d’environ 12% du transport maritime mondial, provoquant un blocage de six jours qui a obligé d’autres navires à attendre qu’il se dégage ou à emprunter un itinéraire alternatif plus coûteux et plus long. autour de la Corne de l’Afrique.

Le porte-conteneurs a été saisi par les autorités égyptiennes depuis qu’il a été renfloué et retiré du canal, car un différend est en cours entre les fonctionnaires et les propriétaires du navire au sujet d’une indemnisation réclamée pour le retard causé par les embouteillages coûteux.

