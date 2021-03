L’un des passages les plus vitaux au monde pour le commerce international, le canal de Suez a été omniprésent dans les médias sociaux et les chaînes d’information ces derniers temps. Un navire géant appelé Ever Given a été coincé dans le canal, bloquant tout le trafic devant et derrière, depuis mardi. La proue du navire se trouve sur la rive est du canal tandis que sa poupe est logée sur la rive ouest. L’incident a ouvert les vannes des mèmes sur les réseaux sociaux. Les autorités affirment que le nettoyage peut prendre des jours, voire des semaines. Cependant, ce n’est pas le plus long ni le pire embouteillage du canal.

Le plus long embouteillage sur le canal de Suez a duré huit longues années.

Oui, tu l’as bien lu. On est frustré dans un embouteillage de huit minutes sur la route. Imaginez être enfermé sur les mers pendant si longtemps alors que vous n’avez pas d’échappatoire. La cause de cet embouteillage était une «guerre» entre deux nations voisines.

Le canal de Suez est un canal d’eau étroit qui relie la mer Méditerranée à l’océan Indien via la mer Rouge. Traverser l’Egypte et séparer les masses continentales de l’Afrique et de l’Asie. Avant son ouverture en 1869, les navires devaient naviguer à travers le sud vers l’Afrique puis vers le nord vers l’Europe. Puis s’est produit le plus long embouteillage de l’histoire. Entre 1967 et 1975, le canal était pire que la route de Bangalore ou Noida aux heures de pointe.

L’Égypte et Israël, les deux extrémités du canal, n’avaient pas d’histoire cordiale. En 1967, l’inimitié passive s’est transformée en une guerre pleinement déclarée. Le 5 juin 1967, à l’insu du brassage de la guerre, 15 navires sont entrés dans le canal pour un voyage de 12 heures. Le tronçon du canal a été jonché par les débris de la guerre – navires coulés, mines, etc. – certains intentionnellement mis par l’Égypte pour bloquer l’économie israélienne, certains juste des dommages collatéraux.

Ensuite, le gouvernement égyptien a ordonné un verrouillage du canal, bloquant les quinze navires de divers pays pour être arrêtés là où ils se trouvaient. Israël a remporté la guerre de 6 jours, mais la nouvelle frontière était le canal de Suez lui-même. Les autres cargos ont emprunté la route la plus longue à travers l’Afrique, faisant énormément souffrir le commerce et l’économie mondiaux du fait de l’allongement du trajet.

Puis, une seconde guerre éclate en 1973. Les deux parties subissent d’énormes pertes (pertes humaines et économiques) et finissent par admettre un cessez-le-feu. Les troupes bloquant l’entrée et la sortie du canal ont reculé. Les débris ont rempli le canal alors que le blocage a mis deux ans à se dégager. Puis, le 5 juin 1975, exactement le jour du voyage fatidique initial, le canal de Suez a été rouvert.

Espérons que le journal actuel prendra beaucoup moins de temps à effacer.