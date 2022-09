Le canal de Suez à nouveau brièvement bloqué par un navire

LE CAIRE –

Un pétrolier s’est échoué mercredi dans le canal de Suez en Égypte, bloquant brièvement la voie navigable mondiale avant qu’elle ne soit libérée, a annoncé l’autorité du canal.

Le navire Affinity V battant pavillon singapourien s’était coincé dans un tronçon à voie unique du canal, a déclaré le chef de l’Autorité du canal de Suez, Osama Rabie, dans un communiqué publié par l’organisme.

Il a déclaré que cinq des remorqueurs de l’autorité avaient réussi à remettre le navire à flot dans le cadre d’une opération coordonnée. Il a déclaré qu’une défaillance technique du mécanisme de direction du bateau l’avait fait heurter la rive du canal et que la navigation des autres navires traversant le canal était revenue à la normale.

Un porte-parole de l’Autorité du canal de Suez a déclaré à la chaîne de télévision par satellite Extra News, affiliée au gouvernement, que le navire s’était échoué vers 19 h 15, heure locale, et qu’il flottait à nouveau environ cinq heures plus tard. George Safwat a déclaré que le navire avait quitté le Portugal et que sa destination était le port saoudien de Yanbu sur la mer Rouge.

Il a déclaré que le navire faisait partie d’un convoi se dirigeant vers le sud en direction de la mer Rouge. Deux convois transitent chaque jour par le canal de Suez ; L’un vers le nord vers la Méditerranée et l’autre vers le sud vers la mer Rouge.

Le navire a été construit en 2016 avec une longueur de 252 mètres (827 pieds) et une largeur de 45 mètres (148 pieds).

En mars 2021, le japonais Ever Given, un porte-conteneurs colossal, est resté bloqué pendant près d’une semaine dans le canal.

Secoué par une tempête de sable, l’Ever Given s’est écrasé sur une rive d’un tronçon à voie unique du canal à environ 6 kilomètres (3,7 miles) au nord de l’entrée sud, près de la ville de Suez. Le blocage a créé un embouteillage massif qui a bloqué 9 milliards de dollars par jour dans le commerce mondial et mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement déjà alourdies par la pandémie de coronavirus.

Quelques mois plus tard, en septembre 2021, un autre grand navire s’est échoué avant que les autorités ne parviennent à le libérer en quelques heures.