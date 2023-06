Le canal de Panama reporte les restrictions de profondeur après que la pluie a soulagé la région

Le canal de Panama reportera les restrictions de profondeur qui devaient affecter les plus gros navires traversant la voie navigable clé, a déclaré l’autorité du canal, après que des pluies bien nécessaires ont soulagé le passage maritime tendu.

Une série de mesures devait entrer en vigueur les 25 juin et 9 juillet obligeant les navires à flotter à des profondeurs plus élevées, ce qui signifie qu’ils devaient transporter moins de marchandises ou autrement perdre du poids et avoir un impact sur le commerce à l’un des passages commerciaux les plus fréquentés au monde.

La saison des pluies du Panama avait mis du temps à donner un répit à une sécheresse de plusieurs mois. Cependant, les pluies devraient déverser entre 2,76 et 3,15 pouces de précipitations dans le bassin du canal de Panama au cours des 72 prochaines heures, selon le service météorologique du pays.

L’ADMINISTRATION BIDEN ANNONCE UN ACCORD TRILATÉRAL AVEC LE PANAMA ET LA COLOMBIE POUR ARRÊTER LA MIGRATION DARIEN GAP

Les navires Neo-Panamax peuvent continuer à naviguer à la limite de profondeur précédente de 13,41 m et les navires Panamax peuvent se déplacer à 12,04 m, a déclaré l’autorité du canal dans un avis aux clients vu par Reuters.

L’administration n’a pas précisé quand les mesures seraient reportées, mais a déclaré qu’elle continuerait de surveiller les niveaux d’eau et « d’annoncer les futurs ajustements en temps opportun ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’autorité du canal avait précédemment annoncé un autre resserrement, prévu pour le 19 juillet, mais n’en a pas fait mention dans son avis aux clients. Les responsables n’ont pas immédiatement répondu à une demande de clarification de Reuters.

Depuis le début de l’année, le canal avait institué un certain nombre de restrictions de profondeur car une sécheresse, causée par le phénomène météorologique El Nino, avait exercé une pression sur ses approvisionnements en eau.