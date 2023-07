Le Canadien Stefan Daniel remporte la médaille d’or à la Série mondiale de paratriathlon à Montréal

Les paratriathlètes canadiens Stefan Daniel et Kamylle Frenette sont tous deux montés sur le podium à domicile lors de l’événement de la Série mondiale de paratriathlon à Montréal samedi.

Daniel a remporté l’or dans la course masculine PTS5, tandis que Frenette a décroché le bronze chez les femmes dans le même classement pour lancer la période de qualification paralympique.

Daniel, double médaillé paralympique de Calgary, a bien performé tout au long de la course chaude pour gagner avec un temps de 57 minutes 24 secondes. Il a terminé la section de natation de 750 mètres en 10:40, la section de vélo de 20 kilomètres en 28:26 et la course de 5 km en 16:56.

« Je suis content d’avoir gagné et de commencer ma qualification pour Paris 2024 [period] très bien », a déclaré Daniel dans un communiqué. « La course a été assez difficile aujourd’hui. Je savais que la chaleur et l’humidité seraient un facteur important. »

L’étudiante en commerce de 26 ans à l’Université de Calgary est née avec des mains de club radiales bilatérales. Son père, son frère et son cousin étaient là pour l’encourager.

REGARDER | Les para-athlètes canadiens prêts pour les Championnats du monde de para-athlétisme : « C’est notre tour » : les para-athlètes canadiens sont prêts pour les Championnats du monde de para-athlétisme | Athlétisme Nord Nous avons parlé à Carla Nicholls, responsable de la haute performance para d’Athlétisme Canada, qui nous a fait savoir que l’équipe avait hâte de présenter un spectacle pour le Canada et de #FightToTheFinish aux Championnats du monde de para-athlétisme.

Daniel a suivi le Portugais Filipe Marques lors de la natation dans le bassin olympique, mais a pris les devants sur le vélo au circuit Gilles Villeneuve. Daniel a tenu bon pour la victoire lors de la course au Parc Jean-Drapeau.

« La moto était contrôlée et fluide. J’ai beaucoup roulé récemment pour me préparer pour un demi-Ironman dans quelques semaines, donc je suis satisfait de la sensation de la moto », a déclaré Daniel. « Le parcours était tellement amusant, vous n’avez presque pas besoin de toucher vos freins, ce qui était génial.

« Je devais juste m’accrocher pendant la course. Heureusement, j’avais suffisamment d’écart sur les autres gars pour les retenir. Ce fut une course difficile, mais j’ai hâte de continuer à progresser pour les grandes courses plus tard cette année. . »

Chris Hammer, des États-Unis, a terminé deuxième en 57:37, suivi du Brésilien Ronan Cordeiro (57:42).

« Amusant de courir à domicile »

Frenette a atteint son premier podium de la série mondiale de paratriathlon de la saison plus tard dans la journée, luttant pour une troisième place avec un temps de 1:06:40.

Le natif de Dieppe, N.-B., a mené le peloton après une bonne course à la nage et a maintenu une position sur le podium dans les sections de vélo et de course à pied.

« Aujourd’hui, il s’agissait d’exécuter le plan, et j’ai l’impression d’avoir fait ce qui est une grande victoire », a déclaré Frenette, qui a eu 27 ans mardi. « Je me suis surpris à la natation et j’ai raté le vélo, mais j’ai réussi à réduire un peu l’écart à la course.

« Dans l’ensemble, c’était une bonne journée. C’est toujours amusant de courir à domicile devant des amis et de la famille. »

L’Américaine Grace Norman a poursuivi sa domination au classement PTS5, en montant sur le podium en 1:03:06. La Britannique Lauren Steadman a devancé Frenette pour l’argent (1:05:05).

Frenette a remporté le bronze aux championnats du monde de 2022 et a terminé quatrième aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021.

REGARDER | Athlétisme Nord — Frenette prend un vélo cassé pour courir à la Coupe de para-triathlon :

Noah Lyles égale le record d’Usain Bolt à New York, la para-triathlète Kamylle Frenette prend son vélo pour une course | Athlétisme Nord La championne du monde en titre du 200 m Noah Lyles a maintenu sa séquence de victoires, la para-triathlète Kamylle Frenette a eu un dysfonctionnement de son vélo qui l’a obligée à courir 4 km avec son vélo. Ceci et plus encore dans notre récapitulatif hebdomadaire d’Athletics North.

Leanne Taylor, de Winnipeg, a raté de peu le podium dans la division féminine en fauteuil roulant, terminant quatrième avec un temps de 1:08:20.

Dans d’autres résultats canadiens, Jessica Tuomela de Sault Ste. Marie, Ont., et sa guide basée à Victoria, Emma Skaug, ont terminé cinquièmes dans la course féminine pour déficience visuelle (1:12:02), tandis que Hicham Boufekane a terminé sixième dans la course masculine PTS3 (1:42:10).