Le Canadien Pierce LePage mène le décathlon aux championnats du monde après 8 épreuves

Un Canadien est à la recherche d’un titre mondial en décathlon, mais ce n’est pas le champion olympique Damian Warner.

Pierce LePage, un athlète de 26 ans de Whitby, en Ontario, était le meneur après huit des 10 épreuves dimanche, passant de la cinquième place à la tête avec des records personnels au 400 mètres, au 110 mètres haies et au lancer du disque.

Le javelot et le 1500 m, tous deux programmés dimanche soir, sont les deux dernières épreuves.

Warner avait mené le peloton lors des quatre premières épreuves de la première journée, mais sa quête d’un premier titre mondial en décathlon s’est terminée par une blessure aux ischio-jambiers au 400 mètres.

LePage a flirté avec le podium à plusieurs reprises, terminant cinquième aux Jeux olympiques de Tokyo et aux championnats du monde de 2019 à Doha.

Plus tôt dimanche, le médaillé olympique de bronze Evan Dunfee a terminé sixième du 35 kilomètres marche. Et bien que Dunfee ait déclaré qu’il adorait grimper sur les podiums, après avoir lutté contre une blessure aux ischio-jambiers et des problèmes de santé mentale cette saison, le joueur de 31 ans de Richmond, en Colombie-Britannique, était satisfait de la course.

« Repartir avec la sixième place après l’année où ça a été… ça a été une lutte pour moi cette année, ça a été un peu difficile physiquement, émotionnellement et mentalement », a déclaré Dunfee. “Donc, pour obtenir la sixième place, je suis ravi de cela, et d’avoir ma famille et mes amis ici sur la touche pour m’encourager, c’était génial.”

Dunfee, qui s’est assis autour de la 12e place pendant une grande partie de la course avant de remonter les derniers kilomètres, a traversé en deux heures 25 minutes deux secondes.

L’Italien Massimo Stano a remporté la médaille d’or en 2:23.14. Le Japonais Masatora Kawano a terminé deuxième en 2:23.15, tandis que le Suédois Perseus Kalstrom a remporté le bronze (2:23.44).

Dunfee a décroché le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier et aux championnats du monde 2019 à Doha.

“Je me suis habitué au podium”, a déclaré Dunfee en riant. « C’est toujours décevant de ne pas être là. Pas décevant, décevant n’est pas le bon mot. Mais, c’est quelque chose que, autant que je me sois dit – et je suis vraiment fier de cette course – mais vous êtes toujours comme, ah, ce podium est amusant à monter.

“Mais non, je pense qu’aujourd’hui a été une très bonne course.”

Les deux médailles mondiales de Dunfee sont survenues à 50 kilomètres, une distance qui a été éliminée du programme international, malgré le lobbying inlassable de Dunfee et d’autres.

“La voix de l’athlète, ça ne peut aller que si loin, je suppose”, a déclaré Dunfee. « Je défendrai à jamais la valeur du 50k.

“Mais oui, pour où en est mon corps ou à quel point cette année a été difficile, je ne peux pas être mécontent de cette performance … si vous m’aviez dit hier que j’arriverais sixième, j’aurais probablement été assez content de ça, alors je vais le prendre.

La Presse canadienne

