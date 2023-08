Le Canadien Nathan Clement donne le coup d’envoi aux championnats du monde de paracyclisme sur route avec une médaille d’or au contre-la-montre

Le Canada est au tableau dès le début des championnats du monde de paracyclisme sur route à Dumfries, en Écosse.

Dans la deuxième course de l’événement, Nathan Clement, de West Vancouver, C.-B., a remporté la médaille d’or du contre-la-montre masculin T1. Peu de temps après, Shelly Gautier, de Niagara Falls, Ont., a décroché le bronze dans la version féminine de la course.

Clément, 28 ans, a terminé le parcours de 10,8 kilomètres en 18 minutes 50,35 secondes — bien devant le médaillé d’argent Jianxin Chen, de Chine, qui avait plus de sept secondes de retard. Son compatriote chinois Rongfei Lu a remporté le bronze.

Nageur reconverti, Clément a pour objectif de participer à ses deuxièmes Jeux paralympiques l’été prochain à Paris après avoir concouru en piscine à Rio 2016.

Il a fondu en larmes lorsqu’on lui a demandé ce que signifiait pour lui son premier titre mondial.

« C’est assez surréaliste, comme vous pouvez le voir, je suis à court de mots », a déclaré Clément, qui a remporté deux médailles d’argent aux championnats du monde de l’an dernier. « J’ai toujours aimé le sport toute ma vie et je comprends toujours quand les athlètes deviennent émotifs lorsqu’ils gagnent ce dont ils rêvent. Je pense à toutes les nombreuses personnes qui m’ont poussé jusqu’ici à travers le bon et le mauvais. »

Clément a eu un accident vasculaire cérébral à l’âge de 2 ans causé par la varicelle.

« Les montagnes russes de la vie amènent vraiment différents défis, différentes courbes auxquelles vous ne vous attendez pas. Si vous m’aviez dit juste après Rio en 2016 que moins de deux ans plus tard, je serais hors du sport, je vous l’aurais dit sortir parce que ce n’était pas quelque chose dans mon processus de réflexion à ce moment-là », a-t-il déclaré à Zack Smart de CBC Sports avant les championnats du monde.

« J’adorais la compétition, j’adorais la course, mais j’avais besoin de ce changement, j’avais besoin de ce changement dans ma propre vie. »

Gautier, quant à lui, a pris une confortable troisième place, avec un peu plus de trois minutes de retard sur la médaillée d’or Pavlina Vejvodova de la République tchèque. La Britannique Eltje Malzbender a complété le podium avec l’argent.

Le Canadien de 54 ans est trois fois paralympien et 18 fois champion du monde de course sur route et de contre-la-montre depuis 2009.

« La course s’est très bien déroulée », a déclaré Gautier. « Je me suis juste concentré sur le temps que je voulais. Je suis sorti, je ne me suis soucié de rien et je me suis assuré d’être bien hydraté. »

La classification T1 est l’une des deux classes de tricycle pour les athlètes ayant des déficiences qui affectent leur équilibre et leur coordination.

De plus, Charles Moreau, de Victoriaville, au Québec, s’est classé quatrième au contre-la-montre masculin H3, ratant le podium par huit centièmes de seconde.

« Ce fut une excellente journée pour moi sans aucun problème », a déclaré Moreau, double médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de 2016. « La préparation s’est très bien passée. Il me reste encore deux courses [the road race and the relay] essayer de monter sur le podium. »

Le Canada vient de remporter cinq médailles sur la piste. Les épreuves sur route se poursuivent jusqu’à dimanche.