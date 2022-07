Le Canadien Marco Arop remporte le bronze au 800 m masculin aux Championnats du monde d’athlétisme

Marco Arop est devenu le deuxième Canadien de l’histoire à remporter une médaille au 800 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme.

Avec une foule rugissante à l’intérieur de Hayward Field à Eugene, Oregon, Arop a propulsé son cadre de six pieds quatre pouces jusqu’à la ligne d’arrivée en un temps de 1: 44,28 pour remporter le bronze.

Le joueur de 23 ans d’Edmonton s’est drapé d’un drapeau canadien et n’a pas pu s’empêcher d’afficher son sourire caractéristique alors qu’il se prélassait sous les acclamations des partisans.

Le Kenyan Emmanuel Kipkurui Korir a remporté l’or en 1:43.71, tandis que l’Algérien Djamel Sedjati a terminé deuxième en 1:44.14.

Avant la course, alors qu’il était présenté, Arop a agité ses mains en l’air pour fouetter les fans dans une frénésie avant que le coup de feu ne retentisse.

Sa famille regardait son retour à Edmonton.

Vingt ans plus tôt, ses parents, sa mère Aluel Lual et son père Rau Arop, ont fui la guerre civile au Soudan.

Dans les années 1990, Aluel et Rau ont déplacé leur jeune famille d’Abyei, qui se trouvait au cœur d’un territoire contesté, vers des confins plus sûrs dans la capitale du pays, Khartoum. C’est là que Marco est né en 1998, le quatrième fils de la famille.

Malheureusement, ils ne l’ont pas non plus trouvé en sécurité à Khartoum. Après trois ans en Égypte, la famille prend alors la décision de déménager à Saskatoon avant de finalement s’installer à Edmonton un an plus tard.

Aluel et Rau voulaient une vie meilleure pour leurs six fils et savaient très tôt que Marco avait un talent athlétique.

“Il est incroyable. Marco est un garçon incroyable. C’est un garçon spécial”, a déclaré Rau. “Nous sommes vraiment bénis de la façon dont Marco est venu d’Afrique au Canada, on ne pouvait pas croire qu’un garçon immigrant puisse devenir une star dans le pays et dans le monde.”

Marco a joué au basketball au lycée, mais n’était pas sérieux au sujet de la piste jusqu’en 2016.

Ce fut une ascension régulière pour Arop – de l’équipe nationale junior en 2017 aux championnats du monde en 2019 en passant par les Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021, Marco s’est amélioré d’année en année.

En l’espace de six ans, il est passé du début de sa carrière sur piste à celui de champion du monde médaillé de bronze.

