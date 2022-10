Le Canadien Mackenzie Hughes bat Sepp Straka en séries éliminatoires pour remporter le championnat Sanderson Farms

Qu’il s’agisse d’une confiance pure ou d’une résilience remarquable, Mackenzie Hughes n’a jamais douté qu’il remporterait le championnat Sanderson Farms. Il n’avait tout simplement jamais imaginé comment cela se déroulerait dimanche soir.

Hughes, de Dundas, en Ontario, a dû réussir six coups roulés clés sur les sept derniers trous – dont quatre pour la normale – pour surpasser Sepp Straka, de Vienne, en Autriche, au deuxième trou des séries éliminatoires pour sa deuxième victoire sur le PGA Tour.

“Le deuxième était beaucoup plus dur que le premier, c’est sûr”, a déclaré Hughes.

Le Canadien de 31 ans réputé pour son putter a finalement réussi son troisième birdie en jouant le 18e trou au Country Club de Jackson, inscrivant un 8 pieds pour la victoire.

Hughes n’est que le huitième Canadien à remporter plusieurs événements du PGA Tour.

Mais il s’agissait autant de pars – le 15 pieds sur le 14e par 5, le putt de 7 pieds sur le 16e après qu’il n’a pas pu atteindre le green depuis un bunker de fairway, et deux arrêts difficiles sur le 18e trou de 100 pieds derrière le vert en règlement et d’un bunker sur le premier trou des séries éliminatoires.

“Je n’arrêtais pas de me dire toute la semaine que j’allais le faire. C’était la seule chose que je voyais dans ma tête”, a déclaré Hughes. “Ces arrêts normaux dans la dernière ligne droite, j’essayais juste de mettre la balle dans le trou.”

REGARDER | Le Canadien Mackenzie Hughes remporte sa 2e victoire sur le circuit de la PGA :

Le premier arrêt par le 18 lui a donné un 3-moins de 69 pour forcer une éliminatoire contre Straka, qui a joué deux groupes devant Hughes et a tiré 67 pour poster à 17-moins de 271.

Au deuxième trou des séries éliminatoires, Straka a raté de 18 pieds sur la frange avant que Hughes ne fasse le putt gagnant. C’était la deuxième fois lors de ses quatre derniers tournois que Straka perdait en séries éliminatoires. L’autre était contre Will Zalatoris au début des séries éliminatoires du PGA Tour.

“J’ai joué du bon golf un dimanche difficile”, a déclaré Straka, qui a remporté son premier titre sur le PGA Tour plus tôt cette année lors de la Honda Classic. “Se donner des chances de gagner ici est la clé. Plus vous pouvez faire cela, plus vous serez à l’aise.”

REGARDER | Hughes revient sur sa victoire au championnat Sanderson Farms :

Pour Hughes, cela faisait six ans depuis sa seule victoire – également en séries éliminatoires – à Sea Island.

“Je me battais comme un diable pour y rester”, a déclaré Hughes. “Finir deuxième, même si c’est toujours génial, ça pique quand on est si proche. Je n’allais tout simplement pas accepter ça aujourd’hui.”

La victoire survient une semaine après la Coupe des Présidents et Hughes a été déçu de ne pas faire partie de l’équipe internationale de Quail Hollow à Charlotte, en Caroline du Nord, où il vit. Il voulait utiliser cela comme motivation, et cela a bien fonctionné de cette façon.

Mackenzie Hughes du Canada joue son tir du 13e tee lors de la ronde finale du championnat Sanderson Farms au Country Club of Jackson à Jackson, Miss. (Raj Mehta/Getty Images)

Garrick Higgo, d’Afrique du Sud, a réussi un 68 et a terminé troisième.

Straka a pris les devants en obtenant des hauts et des bas pour un birdie sur le 14e par-5 et le 15e par-4 accessible. Il a dû se contenter de pars le reste de la journée.

Hughes avait encore ces trous de score à jouer, et il a presque gaspillé l’occasion. Le 14, il était hors de position sur le tee, son coin au-dessus d’un arbre vers le fairway a échoué dans un bunker, il a dû se redresser et s’est échappé avec un putt de 15 pieds.

Rythme parfait

Au dernier trou, il a été bien laissé sur le tee et a été frappé sous un arbre et sur le green contre la tribune. Après un dégagement gratuit, il a utilisé un putter à 100 pieds du green avec un rythme parfait à 3 pieds.

Lors du premier trou des séries éliminatoires au 18e, Hughes a échoué dans un bunker avec seulement environ 15 pieds du bord du bunker à la broche. Il a explosé à 5 pieds et a fait le par.

Cela les a renvoyés au 18e pour la troisième fois, et Hughes l’a fermé.

Mark Hubbard, qui est entré dans la ronde finale avec une avance d’un coup, n’a réussi que deux oiselets dans sa ronde de 74 et a terminé cinquième à égalité.

Le tour final a réuni cinq joueurs qui avaient au moins une part de la tête à un moment donné. Cela comprenait Emiliano Grillo de l’Argentine, dont le tour s’est annulé au 14e par-5 lorsqu’il a pris un triple bogey sans tir de pénalité.

Higgo n’a jamais fait partie des meneurs, même s’il s’est attardé toute la journée et a raté un putt de birdie de 8 pieds le 17 qui l’a finalement tenu à l’écart des séries éliminatoires.