Le Canadien Kyle Nelson se bat pour un match nul controversé sur la carte UFC Fight Night

Le poids plume canadien Kyle (The Monster) Nelson a combattu (The Korean Superboy) Doo-ho Choi pour un tirage majoritaire controversé tôt dimanche sur une carte UFC Fight Night.

Choi, le favori du combat malgré une mise à pied de 1 141 jours en raison de blessures et de son service militaire coréen obligatoire, aurait gagné s’il n’avait pas été amarré d’un point au troisième tour pour un coup de tête.

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il pensait “absolument” que la déduction de points était erronée.

“Je pensais que c’était fou et cela lui a coûté le combat”, a déclaré White plus tard. “J’ai payé (Choi) son gain (bonus) en argent. Il a gagné ce combat. Parfois, l’arbitrage ou le jugement n’est pas parfait.

“J’avais l’impression que ce gamin s’était fait voler lors de cet appel ridicule”, a-t-il ajouté.

Choi avait un avantage de 50-20 au total des frappes significatives, dont 23-3 au troisième tour décisif. Nelson a décroché cinq des 10 tentatives de retrait pendant le combat et a eu cinq minutes 34 secondes de temps de contrôle total, contre 3:58 pour Choi.

Les juges ont marqué le combat 29-27, 28-28 et 28-28, résultant en un tirage à la majorité. Tous les trois ont attribué le troisième à Choi – avec la déduction de points signifiant que les deux combattants ont obtenu neuf points pour le tour. Cela a égalé le tableau de bord des deux juges qui ont donné à Nelson le deuxième tour.

Initialement, la carte Fight Night devait avoir lieu en Corée du Sud pour présenter quatre finales du tournoi “Road to UFC” qui s’est déroulé l’année dernière en Asie.

Alors que la carte a finalement été transférée vers l’usine de production Apex de l’UFC à Las Vegas, elle a quand même commencé tard pour s’adapter aux marchés asiatiques avec Nelson et Choi sortant aux petites heures du matin.

Le Moldave Serghei (The Polar Bear) Spivac, classé 12e parmi les poids lourds, n’a fait qu’une bouchée du numéro 7 Derrick (The Black Beast) Lewis dans l’événement principal. Spivac a traîné le costaud américain sur la toile six fois avant de finalement l’achever avec un étranglement bras-triangle après trois minutes cinq secondes du premier tour.

Spivac a gagné une prime de performance de 50 000 $ US.

« J’ai beaucoup de respect pour Derrick Lewis. J’aime le gars. Et il a été malmené ce soir », a déclaré White. « Spivac avait l’air vraiment bien. Il a fait une grande déclaration ce soir.

Choi a marqué avec des coups de pied au mollet au premier tour, punissant la jambe de tête de Nelson. C’était une stratégie que Nelson avait utilisée efficacement la dernière fois, lors d’une défaite par décision face à l’Anglais Jai (The Black Country Banger) Herbert la dernière fois en juillet à Londres.

Nelson a abattu Choi une minute après le début du combat mais n’a pas réussi à en profiter et le Coréen a pu inverser les positions au milieu du tour,

Nelson a soutenu Choi avec un droit à la tête au début du deuxième tour, mais a été coupé haut sur le front plus tard dans un deuxième tour qui a vu Choi continuer à couper la jambe de Nelson.

“Deux tours serrés, nous avons besoin de ce troisième”, a déclaré Nelson dans son coin entre les tours. « Il faut y aller, d’accord. Tout ce que vous avez. Le plus grand combat de votre vie. Nous devons le toucher. Quand tu le touches, il s’effondre.

Nelson a cherché à mener le combat au sol dans le troisième, décrochant quatre des huit tentatives de retrait. Mais Choi a échappé aux dommages, s’est relevé ou a inversé sa position et a décroché plus de frappes, y compris une série de plus de 20 coups de poing et coudes lourds au corps alors que Nelson tentait de se faire démonter à la clôture.

Le combat a tourné avec 93 secondes restantes et Choi au-dessus de Nelson. L’arbitre Chris Tognoni a arrêté le concours et a demandé à voir une rediffusion, qui montrait la tête de Choi en contact avec le visage de Nelson, avant d’amarrer un point au Coréen.

Choi est un favori des fans pour son style de combat tout en action depuis son entrée à l’UFC en 2014.

Il avait remporté des primes de performance lors de ses cinq dernières sorties à l’UFC, y compris la reconnaissance du combat de la nuit pour les trois dernières. Et sa bagarre de décembre 2016 à Toronto avec l’American Cub Swanson, que le Coréen a perdu par décision, a été intronisé au “Fight Wing” du Temple de la renommée de l’UFC dans le cadre de la promotion 2022.

White a qualifié le combat de l’UFC 206, qui comportait 188 frappes importantes combinées, de “l’un des plus grands combats de tous les temps”.

Choi (14-4-1) n’avait pas combattu depuis décembre 2019 – une défaite par TKO au deuxième tour aux mains du Canadien Charles (Air) Jourdain. Et malgré les distinctions, le Coréen de 31 ans avait perdu ses trois dernières sorties avec les deux défaites précédentes aux mains de l’opposition d’élite de Jeremy (Lil Heathen) Stephens et Swanson qui ont 92 combats – et 57 victoires – entre eux.

Nelson (13-4-1) est maintenant 1-4-1 à l’UFC.

Nelson, âgé de 31 ans, vit à Huntsville, en Ontario, mais passe du lundi au jeudi dans sa base d’entraînement House of Champions à Stoney Creek, à quelque 275 kilomètres de là.

Choi a fait tourner les têtes en remportant ses trois premiers combats à l’UFC, arrêtant le Mexicain Juan Manuel Puig, l’Américain Sam Sicilia et le Brésilien Thiago Tavares au premier tour. Choi a eu besoin de quatre minutes 33 secondes pour envoyer les trois, Puig n’ayant duré que 18 secondes pendant lesquelles Choi a décroché 10 des 15 tentatives de frappes importantes.

Le combat de dimanche a vu Nelson revenir au poids plume (145 livres) après avoir pris Herbert au poids léger (155 livres). Ses débuts à l’UFC, une défaite face au Brésilien Diego Ferrera lors de l’UFC 231 en décembre 2018 à Toronto, ont également été disputés à 155, Nelson le prenant avec un préavis de trois jours.

Les autres combats de Nelson à l’UFC étaient au poids plume, ce qui est une réduction de poids difficile pour le combattant de cinq pieds 11 pouces qui marche normalement à plus de 180 livres.

Nelson dit que le préavis sur le combat de Choi et l’aide nutritionnelle de sa fiancée Claudia, qui était dans son coin samedi, ont allégé la perte de poids cette fois.

