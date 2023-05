Le Canadien Jamal Murray marque 37 buts alors que les Nuggets battent les Lakers pour éloigner 1 victoire des finales de la NBA

Nikola Jokic était loin de son moi dominant habituel alors qu’il était embourbé dans des ennuis grossiers, et Jamal Murray s’est calmé après sa première mi-temps torride. La grande avance des Denver Nuggets a complètement disparu au quatrième quart du match 3, et le public des Lakers était en délire.

Les Nuggets ont résisté à chaque revers et ont calmement, méthodiquement pris le contrôle avec un aplomb digne des champions.

Avec une victoire de plus, ils auront enfin la chance de jouer leurs premières bagues.

Murray a marqué 37 points, Jokic a ajouté 24 points et huit passes décisives et les Nuggets ont pris une avance de 3-0 lors de la finale de la Conférence Ouest avec une victoire de 119-108 sur Los Angeles samedi soir.

Kentavious Caldwell-Pope a marqué 12 de ses 17 points en seconde période contre son ancienne équipe pour les Nuggets, tête de série, qui n’ont jamais été aussi proches de la finale de la NBA en 47 ans dans la ligue. Denver fait sa cinquième apparition consécutive en séries éliminatoires, et l’étape ultime n’est plus qu’à une victoire.

« J’apprends beaucoup sur cette équipe chaque fois que nous jouons », a déclaré Caldwell-Pope. « Nous avons cette mentalité de chien où peu importe si nous sommes en haut, en bas, nous allons continuer à nous battre et à jouer notre jeu, et le faire à un niveau élevé. Nous allons continuer à le faire pour le reste de ces jeux. »

Jamal Murray explose pour 30 points en 1ère mi-temps, terminant avec 37 pour le 2ème match consécutif ! Les @ les pépites détiennent désormais une avance de 3-0 lors de la finale de la Conférence Ouest. pic.twitter.com/eLmpj3keXq —@NBA

Denver a perdu une avance de 14 points dans le match 3, mais a réalisé une course décisive de 13-0 au quatrième quart pour mettre fin à la séquence de neuf victoires consécutives à domicile des Lakers depuis le 26 mars, dont sept victoires consécutives depuis la fin de la saison régulière.

« Ce groupe est capable de faire de grandes choses, et ils y croient », a déclaré l’entraîneur de Denver, Michael Malone. « La croyance est une chose très puissante. »

« Nous devons juste rester enfermés »

Aucune équipe ne s’est ralliée à un déficit de 3-0 en séries éliminatoires dans l’histoire de la NBA. Le match 4 aura lieu lundi soir à Los Angeles.

« Ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour revenir et se battre chez eux », a déclaré Murray. « Nous savons que ça arrive, et nous devons juste rester enfermés et savoir que nous pouvons le faire. »

Anthony Davis a récolté 28 points et 18 rebonds pour les Lakers, septième tête de série, qui n’avaient pas perdu trois matchs consécutifs depuis début février. La poussée prolongée et désespérée de Los Angeles depuis la date limite des échanges s’est finalement essoufflée contre les puissants Nuggets, qui ont remporté cinq matchs éliminatoires consécutifs.

« Ils ont été au sommet de la chaîne alimentaire pour une raison et ont une pléthore de gars qui peuvent vous blesser, comme cela a été pleinement affiché ce soir », a déclaré l’entraîneur des Lakers, Darvin Ham. « Mais tu sais, les circonstances sont ce qu’elles sont. Difficile, mais pas impossible. »

LeBron James a récolté 23 points, 12 passes décisives et sept rebonds pour Los Angeles, frappant trois 3 points après avoir commencé la série 0 pour 13 à distance. Austin Reaves a ajouté 23 points et sept rebonds, mais Rui Hachimura a été le seul autre buteur des Lakers à battre le double avec 13 points.

« Nos dos ont été contre le mur [for] probablement au cours des deux derniers mois, peut-être plus que cela depuis la date limite des échanges », a déclaré Reaves. un autre jour. Et avec le groupe de gars que nous avons, je sais quelle sera cette réponse. »

Murray prend le relais

La séquence de quatre triples doubles consécutifs de Jokic s’est terminée par un match assez calme pour le double MVP, qui a commis sa quatrième faute au troisième quart. Mais le natif de Kitchener, en Ontario, Murray a marqué 17 points dans un premier quart dynamique après son quatrième quart de 23 points il y a deux soirs, et il avait 30 points à la mi-temps du troisième match.

Bruce Brown a marqué 15 points et a frappé un 3 points clé dans le tronçon pour les Nuggets avant que Jokic ne le gèle sur un 3 points avec 3:17 à jouer.

Les fans passionnés des Lakers se sont présentés en force pour les premiers matchs de la finale de conférence de la franchise championne à 17 reprises à domicile depuis 2010. Los Angeles a tenté désespérément de revenir dans la série, James jouant 43 minutes après s’être foulé la cheville gauche lors du deuxième match. haut de son pied droit déjà douloureux.

Mais le vol des Nuggets vers la côte n’a pas du tout refroidi Murray: après avoir allumé les Lakers pour clôturer le match 2, le garde canadien a effectué ses cinq premiers tirs dans le match 3 et a récolté 17 points au premier quart – même tandis que Jokic est resté sans but pour le deuxième quart-temps consécutif.

Le quatrième 3 points de la soirée de Murray l’a fait 11 sur 13 du terrain pour 26 points au milieu du deuxième quart, marquant plus de la moitié des points de Denver à un rythme incroyable. Reaves et Davis ont gardé les Lakers dedans, Reaves accumulant 15 points, trois passes et trois rebonds au deuxième quart seulement.

Jamal Murray devient le 4e joueur au cours des 25 dernières années à avoir trois mi-temps de plus de 30 points en Playoffs. Donovan Mitchell – 4 fois

Devin Booker, Allen Iverson – 3 fois pic.twitter.com/42taWIxVEt —@HistoireNBA

Le 3 points de Hachimura au début du quatrième a donné aux Lakers leur première avance depuis les premières minutes, mais les Nuggets ont repris les commandes dans un rallye mis en évidence par le 3 points de Brown avec 7:02 à jouer, après quoi il a provoqué le banc des Lakers avec Célébration en 3 points « Freeze » de Los Angeles.

D’Angelo Russell a connu un autre match difficile pour les Lakers, marquant trois points sur 1 tir sur 8 en 20 minutes. Russell a été le plus gros ajout des Lakers dans leur transformation du délai commercial, mais le meneur n’a que 21 points dans cette série de trois matchs.