Le Canadien Gabriel Diallo monte dans le classement, prêt pour les qualifications de Wimbledon

À six pieds huit pouces avec une longue envergure pour correspondre, le joueur de tennis canadien Gabriel Diallo peut être une poignée pour ses adversaires.

Le joueur de 21 ans a fait de grands progrès alors qu’il poursuit sa première saison complète en tant que professionnel. Diallo cherchera à franchir une nouvelle étape la semaine prochaine lors des éliminatoires de Wimbledon.

« Juste à cause de l’élan de ses longs bras, quand il se connecte, c’est comme un gros poids lourd », a déclaré l’entraîneur Martin Laurendeau. « Quand le timing est bon, sa vitesse de balle est vraiment difficile à gérer. »

Diallo, de Montréal, a décidé de renoncer à sa dernière année à l’Université du Kentucky et de se concentrer sur les événements Challenger de niveau inférieur cette année alors qu’il construit son jeu professionnel.

Il a remporté des victoires impressionnantes en cours de route.

Lors de son premier tournoi sur gazon ce mois-ci, Diallo a surpris le 25e mondial Daniel Evans, de Grande-Bretagne, au Trophée Lexus Surbiton. Le résident de Montréal a une fiche de 16-10 sur le circuit Challenger cette saison et son classement sur le circuit ATP est à la 139e place, un sommet en carrière.

Il sera un joueur à surveiller lorsque le jeu de qualification à l’événement du Grand Chelem commencera lundi.

« Il s’agira vraiment de gérer les émotions et de bien gérer les matchs », a déclaré Diallo vendredi depuis Londres.

Diallo était classé n ° 943 mondial en juin dernier. Il a terminé la saison Challenger 2022 à 17-7 et est passé au n ° 227 au début de l’année.

« En tant qu’entraîneur et en tant que personne de l’intérieur, je sais que beaucoup de gens sont impressionnés par ce saut en si peu de temps », a déclaré Laurendeau.

Diallo a fait ses débuts à l’Omnium Banque Nationale l’an dernier à Montréal et a surpris l’Australien James Duckworth, alors numéro 62 mondial, lors du tableau de qualification.

Il a remporté le Granby Challenger plus tard cet été-là et a également fait sa première apparition en Coupe Davis. Le classement de Diallo a bondi de 75 positions à la mi-octobre pour atteindre la 250e place.

« Vous voulez essayer de grimper autant que vous le pouvez, mais vous réalisez rapidement que ce n’est pas ce qui compte vraiment », a-t-il déclaré à La Presse canadienne. « Ce qui compte vraiment, c’est comment vous pouvez vous développer en tant que joueur et comment vous pouvez vous développer en tant que personne.

« Si vous vous en occupez, j’ai l’impression que votre classement va prendre soin de lui-même. »

Le tirage au sort des qualifications en simple devrait être publié dimanche. Vasek Pospisil, originaire de Vernon, en Colombie-Britannique, est également sur la liste des inscrits.

Katherine Sebov de Toronto, Carol Zhao de Richmond Hill, en Ontario, et Eugénie Bouchard de Westmount, au Québec. sont sur la liste des inscrits aux qualifications féminines.

Les joueurs doivent gagner trois matches de qualification pour atteindre le tableau principal à partir du 3 juillet.

Felix Auger-Aliassime de Montréal, Denis Shapovalov de Richmond Hill, Ont., Milos Raonic de Thornhill, Ont., sont sur la liste du tableau principal bien que tous les trois aient lutté contre des blessures cette saison.

La liste féminine comprend Bianca Andreescu, de Mississauga, en Ontario, Leylah Fernandez, de Laval, au Québec, et Rebecca Marino, de Vancouver.

Laurendeau a déclaré que Diallo a un jeu complet puissant et couvre bien le terrain.

« Il est étonnamment stable pour un gars de sa taille », a-t-il déclaré depuis Londres. « Il bouge beaucoup mieux que la plupart des athlètes à six pieds huit. »

Avec un gros service, un coup droit et un revers solide, Diallo essaie de rester agressif sur le court et d’utiliser sa taille et sa puissance à son avantage.

« Il a (moins) de trous au fil des mois et il a de plus en plus d’armes », a déclaré Laurendeau.

Au Kentucky, Diallo a été nommé dans la première équipe All-SEC et a mené les Wildcats au titre de conférence SEC. Il a été classé huitième dans la NCAA avec une fiche de 38-8.

« Je le vois aller assez loin avec le classement (ATP), mais c’est un sous-produit de son jeu et de son expérience », a déclaré Laurendeau. « Il lui reste encore 18 mois, 24 mois pour vraiment commencer à se faire une idée d’être un pro à part entière. Il y a beaucoup à apprendre au cours des deux premières années de tournée.

«Il vient d’être exposé à cela pendant six mois. Espérons que cette prochaine fenêtre de 18 mois l’aidera à continuer à développer son jeu. «

