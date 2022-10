Le Canadien Felix Auger-Aliassime bat Sebastian Korda pour le titre de l’Open d’Europe – Kelowna Capital News

Le Canadien Felix Auger-Aliassime a été sur une bonne lancée ces derniers temps.

Le natif de Montréal a battu Sebastian Korda des États-Unis 6-3, 6-4 pour remporter sa deuxième victoire consécutive sur le circuit ATP à l’Open d’Europe dimanche. Auger-Aliassime est entré dans le tournoi après avoir remporté l’Open de Florence la semaine dernière.

“C’est incroyable, vous savez, de gagner à nouveau, des tournois consécutifs, et de gagner pour la première fois ici à Anvers contre un joueur comme Sebi (Korda) qui est un joueur fantastique – l’un des grands à venir”, Auger -Aliassime a déclaré dans son interview d’après-match.

«Et ce fut vraiment une semaine difficile. J’ai dû jouer de nombreux matchs difficiles, physiquement difficiles. Donc, aller jusqu’au bout et gagner aujourd’hui, c’était incroyable. Je suis juste super ravi et heureux d’obtenir un autre titre.

Auger-Aliassime a frappé sept as, dont cinq dans le premier set, et a remporté 85% de ses points de premier service dans le match d’une heure et 25 minutes. Le joueur de 22 ans a sauvé deux des quatre occasions de balle de break de Korda tout en convertissant sur ses deux propres opportunités.

En entrant dans le match, Auger-Aliassime n’avait été breaké qu’une seule fois en trois matches.

Le Canadien détient maintenant un avantage de 2-1 sur Korda dans les affrontements en carrière. La dernière fois que les deux se sont rencontrés, Korda a battu Auger-Aliassime 6-2, 6-2 à l’Open d’Estoril en avril.

“Tu m’as bien servi la dernière fois que nous avons joué, donc je suis content d’avoir pu gagner contre toi”, a déclaré Auger-Aliassime à Korda après le match. “Tu es un si grand joueur, alors continue comme ça et bonne chance à toi et à ton équipe pour le reste de l’année.”

Auger-Aliassime, classé 10e au monde, compte désormais trois titres sur le circuit ATP pour sa carrière, après avoir également remporté l’Open de Rotterdam en février. Après avoir perdu ses huit premiers matches de finale de l’ATP Tour en carrière, il a depuis remporté trois des quatre finales, toutes ses victoires étant en deux sets.

Dans le premier set, Auger-Aliassime a obtenu sa première pause de service à 3-2 où il a pu renforcer son avance en utilisant un amorti, suivi d’un coup droit gagnant sur toute la ligne. Après avoir cédé un match de plus, Auger-Aliassime a tenu bon dans les deux derniers pour remporter le set.

À égalité 2-2 en deuxième, Auger-Aliassime a brisé le service de Korda pour prendre les devants. Après avoir ouvert le set mené 2-1, Auger-Aliassime n’a plus jamais cédé la tête une fois de plus 3-2.

