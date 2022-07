Le Canadien Damian Warner mène le décathlon après 3 épreuves aux Championnats du monde d’athlétisme

Le Canadien Damian Warner continue de mener le décathlon après trois épreuves tandis que Pierce LePage est passé de la deuxième à la quatrième place — le 100 mètres, le saut en longueur et le lancer du poids ont été complétés aux Championnats du monde d’athlétisme.

Le score combiné de Warner de 2 846 est à 90 points d’avance sur l’Américain Zach Ziemeck, deuxième, qui a 2 756 points.

Le score combiné de LePage est de 2 725, à seulement trois points de la troisième place Ayden Owens-Delerme de Porto Rico.

Warner, le champion olympique en titre, a commencé sa quête de son premier titre mondial de décathlon en signant le meilleur temps au 100 m – exactement comme il a commencé à Tokyo il y a un an.

REGARDER | Damian Warner reste en tête après le lancer du poids :

Le Canadien Damian Warner garde la tête du décathlon après 3 épreuves aux championnats du monde Damian Warner mène le décathlon après trois épreuves – 100 m, saut en longueur et lancer du poids à Eugene, Oregon. Son compatriote canadien Pierce LePage passe de la deuxième à la quatrième place.

Par un froid samedi matin à Eugene, Oregon, couvert et 16 °C, le joueur de 32 ans de London, Ont., a réussi un temps de 10,27 secondes. Cela a placé le Canadien en tête avec 1 030 points.

Warner est le concurrent le plus âgé dans le domaine des championnats du monde – c’était également le cas lorsqu’il est entré dans l’histoire aux Jeux olympiques l’été dernier.

Pierce LePage, qui a terminé cinquième aux Jeux olympiques de Tokyo, a couru le deuxième 100 m le plus rapide en 10,39. L’athlète de 26 ans de Whitby, en Ontario, a également terminé cinquième aux derniers championnats du monde à Doha.

REGARDER | Damian Warner et Pierce LePage terminent 1-2 au 100m :

Warner du Canada, LePage 1-2 après 100m en décathlon aux championnats du monde Le champion olympique Damian Warner mène le décathlon avec un temps de 10,27 au 100 m devant son compatriote canadien Pierce LePage en 10,39 aux Championnats du monde d’athlétisme 2022 à Eugene, Ore.

Warner est entré dans l’histoire l’été dernier à Tokyo, devenant la quatrième personne de l’histoire à afficher un score de plus de 9 000 points lorsqu’il a établi un record olympique pour remporter l’or. En mars, il a enchaîné avec une médaille d’or mondiale en heptathlon en salle.

Warner, cependant, n’a jamais remporté d’or aux championnats du monde de décathlon, terminant troisième deux fois et deuxième une fois. La motivation pour Warner maintenant n’est pas seulement de gagner l’or à Eugene, mais de battre le record du monde de Kevin Mayer de 9 126 dans le processus.

REGARDER | Qu’est-ce qui motive Damian Warner ?

Damian Warner sur ce qui le motive depuis son record d’or au décathlon Le médaillé d’or olympique en décathlon Damian Warner s’est entretenu avec Ian Hanomansing de CBC et a expliqué pourquoi il est si important de rester humble et ce qui le motive après avoir battu le record olympique de points en décathlon.

Mayer, de France, a obtenu 947 pour commencer en courant le 100 m en 10,62.

Environ 15 minutes après avoir participé au 100 m, Warner et LePage étaient de retour en action dans l’épreuve du saut en longueur.

Warner réalise un saut en hauteur

Warner est classé n ° 1 mondial dans cette épreuve et, à sa première tentative, il a sauté 7,55 mètres. C’était bien en deçà de sa meilleure performance de la saison de 8,05 m.

Il s’est amélioré lors de sa deuxième tentative, franchissant 7,87 m et renforçant son avance au sommet. C’était le meilleur saut de tous les concurrents et il a valu à Warner 1 027 points – son total combiné sur deux épreuves était de 2 057. À titre de comparaison, son total combiné à travers deux événements à Tokyo était de 2 189.

LePage, qui a une meilleure distance personnelle de 7,80 m, a affiché un résultat de 7,54 m à Eugene. C’était la meilleure distance de la saison pour LePage et lui a donné 945 points pour un total de 1 946 à travers deux événements.

REGARDER | Damian Warner termine 1er au saut en longueur :

Les Canadiens Warner et LePage restent en tête du classement du décathlon après 2 épreuves aux championnats du monde Damian Warner franchit 7,87 m au saut en longueur, son compatriote canadien Pierce LePage a affiché le meilleur résultat de la saison de 7,54 m à Eugene, en Oregon, aux Championnats du monde d’athlétisme 2022.

Warner enregistre le meilleur lancer du poids de la saison

De là, les concurrents se sont dirigés vers le ring de lancer du poids pour la troisième épreuve du décathlon.

Le soleil a finalement commencé à percer les nuages ​​en début d’après-midi, réchauffant les choses à Hayward Field.

Warner a tiré le meilleur lancer de la saison lors de sa deuxième tentative de lancer du poids.

La marque de 14,99 m était suffisante pour 789 points – le meilleur lancer de Warner à Tokyo a parcouru 14,80 m.

Meilleur lancer de la saison pour Damian Warner 🚨 Warner frappe 14,99 lors de sa deuxième tentative de lancer du poids 🇨🇦 REGARDER : https : //t.co/lsSIcpdghf pic.twitter.com/8PvarFQloE —@CBCOlympics

Malgré des difficultés lors de ses deux premières tentatives, LePage a pu retrouver sa forme lors de son dernier lancer du poids.

Ses deux premiers lancers étaient de 14,26 m et 14,29 m. Mais ayant besoin d’une finition solide, LePage a pu lancer sa dernière tentative à 14,83 m pour 779 points.

Vous pouvez regarder toute l’action du décathlon sur CBCSports.ca et sur Gemme de Radio-Canada. L’épreuve de saut en hauteur commence à 19 h 10 HE et le premier jour de la compétition se termine avec le 400 m à 21 h 55 HE.

L’action du jour 2 de l’événement commence dimanche à 12 h 35 HE avec le 110 m haies.

REGARDER | Qu’est-ce qui rend Damian Warner si bon ?

Qu’est-ce qui rend Damian Warner si bon ? La triple coureuse de haies olympique Angela Whyte explique pourquoi Damian Warner est le “plus grand athlète du monde”.

