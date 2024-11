Le Canadien Brad Gushue perd en demi-finale et jouera pour le bronze aux Jeux pancontinentaux

LACOMBE, Alb. — Le Canadien Brad Gushue s’est incliné 8-4 face au Japonais Shinya Abe en demi-finale masculine au championnat pancontinental de curling, jeudi soir.

Gushue, qui a remporté l’or au cours des deux dernières années à cet événement, affrontera l’Américain John Shuster dans le match pour la médaille de bronze vendredi. Abe rencontrera le Chinois Xiaoming Xu lors du match pour la médaille d’or samedi.

« Absolument, c’est une déception », a déclaré Gushue. « Personnellement, j’avais l’impression de ne pas avoir fait un très bon match. Déçu d’avoir laissé tomber les gars. Déçu de m’être laissé tomber.

« Nous devrons essayer de nous regrouper et de faire un bon match demain. C’est juste décevant que notre pire match ait eu lieu en demi-finale. »

Abe menait 5-4 après six bouts, et après un septième bout sans but, il a marqué trois autres points aux huitième et neuvième avant que Gushue de St. John’s, T.-N.-L., ne concède le 10e et dernier bout.

« Ils avaient de bonnes sensations et pas nous », a déclaré Gushue. « J’ai annulé mon match nul contre deux et j’en ai concédé deux. Nous étions sur nos arrières après cela, essayant vraiment de courir après et même si nous avons eu quelques occasions, soit ils ont réussi un superbe tir, ont obtenu un break, soit nous avons raté. »

Gushue s’est préparé pour les séries éliminatoires plus tôt jeudi en remportant une victoire de 7-4 contre Xu. Gushue a clôturé la victoire en réalisant une double sortie pour un simple au 10e bout.

Son équipe composée du vice-Mark Nichols, du deuxième Brendan Bottcher et du premier Geoff Walker était invaincue lors du tournoi à la ronde avec une fiche de 7-0.

Le Japon (4-3) a chuté à la quatrième place après avoir perdu 8-2 contre Shuster (6-1), qui s’est incliné face à Xu (4-3) 7-4 dans l’autre demi-finale jeudi.

Dans d’autres premiers matchs, le Néo-Zélandais Anton Hood a battu le Taïwanais Ken Hsu 13-3 et le Sud-Coréen Jaebeom Lee a dominé l’Australien Hugh Millikin 9-7.

La Corée du Sud a terminé à 3-4 devant l’Australie et la Nouvelle-Zélande à 2-5. Winless Taiwan (0-7) a été relégué en division B l’année prochaine.

Chez les femmes, Rachel Homan, d’Ottawa, a amélioré sa fiche à 7-0 grâce à une victoire de 8-6 contre la Japonaise Miyu Ueno (6-1) plus tôt jeudi.

Les deux équipes se sont qualifiées pour les demi-finales vendredi matin. Le Sud-Coréen Eunji Gim (5-2) s’est également assuré une place en séries éliminatoires.

Le Chinois Rui Wang (4-3) a décroché la dernière place après une victoire 9-4 contre l’Américain Cory Thiesse (3-4), jeudi.

Homan rencontrera Wang dans une demi-finale, tandis que Gim et Ueno s’affronteront dans l’autre, pour avoir une chance de jouer pour l’or samedi.

La compétition se poursuit jusqu’à samedi au Gary Moe Auto Group Sportsplex. L’événement est qualificatif pour les championnats du monde 2025.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 31 octobre 2024.