Le Canadien Andre De Grasse 6e au 200 m aux championnats du monde après avoir sauté les séries du relais 4×100

Le Canadien Andre De Grasse quittera les Championnats du monde d’athlétisme à Budapest les mains vides.

Le natif de Markham, en Ontario, s’est classé sixième au 200 mètres vendredi avec un temps de 20,14 secondes, deux heures après avoir choisi de sauter les séries du relais 4×100 pour se reposer.

« J’ai atteint la finale tout au long de cette saison difficile », a déclaré De Grasse. « Je n’aurais pas dû être ici, pour être honnête. Je n’aurais pas dû être en finale au vu de la façon dont se déroulait ma saison. »

REGARDER | Lyles gagne 200 alors que De Grasse franchit la 6e place :

L’Américain Noah Lyles remporte le 200 m, le Canadien De Grasse termine 6e aux mondiaux Noah Lyles, des États-Unis, remporte le titre du 200 mètres masculin aux Championnats du monde d’athlétisme avec un temps de 19,52 secondes. Andre De Grasse, originaire de Markham, en Ontario, se classe sixième avec un temps de 20,14.

Sans De Grasse, l’équipe canadienne de relais, championne du monde en titre, n’a pas réussi à atteindre la finale du relais de samedi, se classant sixième de sa vague en 38,25 secondes.

De Grasse, 28 ans, a déclaré qu’il regardait les séries de relais depuis l’arrière.

« J’espère que le calendrier n’est pas comme ça à [the] Paris [Olympics] où tu dois courir un 4×100 et une finale dans la même journée parce que cela nous coûtera cher », a déclaré De Grasse à Andi Petrillo de CBC Sports.

« Bien sûr, si j’avais été sur la jambe d’ancrage, nous aurions été en finale, mais je n’avais qu’une seule course dans les jambes, alors j’ai dû faire de mon mieux au 200 m pour me donner une chance de participer à la course. podium. »

REGARDER | De Grasse parle de la finale du 200 m :

Andre De Grasse discute de la finale du 200 m et saute les séries du relais 4×100 Andre De Grasse, originaire de Markham, en Ontario, revient sur les Championnats du monde d’athlétisme et sur sa saison 2023.

L’Américain Noah Lyles, qui s’était vanté d’avoir battu le record du 200 m d’Usain Bolt, est resté bien en deçà de cette marque mais a quand même remporté l’or en 19,52 secondes. L’adolescent américain Erriyon Knighton a décroché l’argent en 19,75 secondes, tandis que le Botswanais Letsile Tebogo a décroché le bronze en 19,81 secondes.

De Grasse avait déjà atteint le podium à tous les Jeux olympiques et championnats du monde auxquels il a participé.

« Mentalement, je sais que je suis là, donc physiquement, je dois juste suivre », a déclaré De Grasse. « Essayer de suivre cet entraînement, rester cohérent, être en bonne santé quand cela compte – ce sont toutes des choses sur lesquelles je dois travailler l’année prochaine. »

REGARDER | De Grasse aurait-il dû manquer le relais ?

André De Grasse aurait-il dû courir les séries du 4×100 m ? La championne du monde 2003 Perdita Felicien et Morgan Campbell de CBC Sports réagissent au sprinteur canadien Andre De Grasse qui s’est absenté des séries éliminatoires du relais 4×100 m pour se reposer pour la finale du 200 m.

Avec cette victoire, Lyles, 26 ans, devient le premier homme à réaliser le doublé 100-200 aux championnats du monde depuis Bolt en 2015.

« Gagner une double médaille d’or était l’une des choses sur ma liste [of goals] », a déclaré Lyles. « Je voulais montrer que je suis différent. Aujourd’hui, je suis sorti et je l’ai montré. Je suis double champion. »

Il visera sa troisième médaille de la compétition lors de la finale du relais de samedi, où les favoris américains n’auront pas à affronter le Canada.

À la place de De Grasse lors des manches se trouvait Bolade Ajomale, qui a beaucoup souffert dans la dernière ligne droite.

REGARDER | Hommes canadiens éliminés du relais :

Moins De Grasse, l’équipe canadienne de relais championne du monde en titre ne parvient pas à se qualifier pour la finale Alors qu’Andre De Grasse se reposait pour la finale du 200 mètres, l’équipe canadienne masculine de relais 4×100 mètres n’a pas réussi à se qualifier pour la finale aux Championnats du monde d’athlétisme à Budapest.

Jerome Blake, natif de Kelowna, en Colombie-Britannique, qui a couru le match retour, a déclaré qu’il n’était pas frustré par la décision de De Grasse de sauter la course.

« Nous avons tous les quatre fait ce que nous pouvions pour nous qualifier. André a le 200, donc il reposait ses jambes, donc tout va bien. Nous reviendrons l’année prochaine pour les Jeux olympiques et prendrons alors notre revanche », a-t-il déclaré.

Courant dans le couloir 9, Aaron Brown, de Toronto, a permis au Canada de prendre un départ fulgurant avant de passer le relais à Blake, qui a maintenu l’élan.

La course canadienne a commencé à se désagréger avec une légère oscillation lors de l’échange entre Blake et Brendon Rodney, d’Etobicoke, en Ontario.

REGARDER | Brown et Blake réfléchissent à la finale :

Brown et Blake du Canada réfléchissent à l’échec de l’équipe de relais à se qualifier pour la finale Aaron Brown et Jerome Blake, de l’équipe canadienne de relais 4×100 m, discutent de leurs ajustements lors d’une compétition sans leur coéquipier Andre De Grasse, qui a sauté la course afin de se reposer pour sa finale du 200 mètres.

Mais pendant que Rodney tenait bon, Ajomale, le natif de Richmond Hill, en Ontario, qui a aidé le Canada à remporter la médaille de bronze au relais à Rio 2016, n’a pas pu terminer le travail.

« Nous sommes les champions en titre, donc vous ne pouvez qu’imaginer que même ne pas atteindre la finale est assez frustrant et bouleversant », a déclaré Ajomale. « Honnêtement, nous nous sentions plutôt bien, mais nous n’y sommes pas arrivés aussi vite que nous le souhaitions. »

« Je suis abasourdi. »@perditafelicien explique ce qui n’a pas fonctionné pour l’équipe masculine de relais 4×100 m et comment cela a été relevé. la pression sur Andre De Grasse pour qu’il participe à la finale du 200 m 😬 REGARDER : https://t.co/EmLfkkKX5v pic.twitter.com/Z6htAZYAzl —@CBCOlympics

Le résultat a peut-être été particulièrement amer pour Brown, qui a été disqualifié des demi-finales du 200 m de jeudi après avoir réalisé un temps suffisamment rapide pour avancer.

Il a déclaré qu’il était désormais pleinement concentré sur les Jeux olympiques de Paris l’été prochain.

« J’étais déjà au niveau maximum donc tu ne peux pas monter plus haut. Après hier, tu ne peux plus me motiver. … Nous reviendrons au sommet de la montagne, je peux le garantir », a-t-il déclaré.

L’équipe italienne dirigée par le champion olympique Marcell Jacobs a été la plus rapide des qualifications avec un temps record de 35,65 secondes, juste devant les Américains avec 35,67 secondes.

REGARDER | Quel record d’Usain Bolt est le plus susceptible de tomber ?

Quel record du monde d’Usain Bolt est le plus susceptible d’être battu : 100 m ou 200 m ? L’animateur Rob Pizzo est accompagné de l’analyste d’athlétisme Perdita Felicien pour sa réaction à Usain Bolt disant qu’il pense que son record du monde du 100 m sera plus difficile à battre que celui du 200 m.

Plus tard, la Jamaïcaine Shericka Jackson a réalisé une performance impressionnante et a conservé son titre mondial du 200 m en 21,41 secondes – le deuxième temps le plus rapide jamais réalisé.

Jackson, deuxième de la finale du 100 m, a couru un virage brillant, avait deux mètres d’avance avant la dernière ligne droite et a arraché la maison pour gagner par une rue. Seul le record du monde de 21,34 de Florence Griffith-Joyner, établi en 1988, est plus rapide.

Gabby Thomas a remporté l’argent en 21,81, tandis que sa compatriote américaine Sha’Carri Richardson a ajouté le bronze à son 100 m d’or avec un record personnel en 21,92.

REGARDER | Jackson rugit vers la victoire :

Shericka Jackson défend son titre mondial du 200 m avec le 2e meilleur temps de tous les temps La Jamaïcaine Shericka Jackson remporte la finale du 200 mètres féminin aux Championnats du monde d’athlétisme avec un temps record de 21,41 secondes.

Dans l’épreuve de relais féminin, Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shashales Forbes et Shelly-Ann Fraser-Pryce – dont trois ont remporté l’or olympique à Tokyo – ont ramené la Jamaïque à la maison sans faute dans la première manche en 41,70.

Les États-Unis ont été tout aussi impressionnants en remportant la deuxième place en 41,59, la Côte d’Ivoire établissant un record africain de 41,90 et l’Italie un record national de 42,14 pour les rejoindre en finale.

REGARDER | Décomposition des finales du 200 m :

En battant l’or du 200 m de Noah Lyles, Shericka Jackson établit le record du championnat La championne du monde 2003 Perdita Felicien et Morgan Campbell de CBC Sports réagissent aux finales masculine et féminine du 200 m aux Championnats du monde d’athlétisme 2023.

LePage et Warner démarrent fort

Pendant ce temps, les Canadiens Pierce LePage et Damian Warner ont pris un bon départ au décathlon.

LePage, qui a remporté l’argent aux Mondiaux de l’an dernier, et Warner, le champion olympique en titre, occupent respectivement la deuxième et la troisième place des cinq épreuves de vendredi.

L’Allemand Leo Neugebauer occupe actuellement la première place avec 4 640 points, mais LePage (4 610) et Warner (4 578) le talonnent tous deux.

« En ce moment, il y a beaucoup de décathlètes qui concourent vraiment très bien, et Leo, Pierce et moi-même sommes tout en haut », a déclaré Warner. « Il s’agira de savoir qui exécutera demain, et je suis prêt à relever le défi. »

REGARDER | LePage dépasse les 400 points :

L’Ontarien Pierce LePage remporte la série du 400 m et termine 2e au décathlon Pierce LePage, de Whitby, en Ontario, réalise un meilleur temps de la saison de 47,21 secondes au 400 mètres et occupe la deuxième place après cinq épreuves du décathlon aux Championnats du monde d’athlétisme, tandis que son compatriote Damian Warner occupe la troisième place.

LePage, l’athlète de 27 ans originaire de Whitby, en Ontario, a devancé Warner pour la première place au célèbre meeting Hypo en mai à Götzis, en Autriche.

Il a encore une fois le dessus sur son rival canadien après s’être classé quatrième au 100 m (10,45 secondes), huitième au saut en longueur (7,49 mètres), troisième au lancer du poids (15,81 mètres), troisième au saut en hauteur (2,08 mètres) et finaliste. sa journée avec la meilleure course de la saison au 400 m (47,21 secondes) pour remporter sa vague.

« Nous arrivons tous les deux, nous nous battons tous les deux », a déclaré LePage.

REGARDER | Warner remporte le décathlon 100 :

Damian Warner le plus rapide aux championnats du monde de décathlon 100 m Le champion olympique Damian Warner, de London, en Ontario, a été le plus rapide dans la portion du 100 mètres des championnats du monde du décathlon, avec un temps de 10,32 secondes. Pierce LePage, de Whitby, en Ontario, a terminé quatrième au classement général avec un temps de 10,45 secondes.

Warner, 33 ans, originaire de London, en Ontario, menait le décathlon dans quatre épreuves aux Championnats du monde 2022 avant de se blesser aux ischio-jambiers alors qu’il courait dans le couloir intérieur du 400 mètres.

Il a été placé dans le couloir 3 à Budapest, où il a pu franchir la ligne d’arrivée, mais avec une cinquième place dans sa série en 47,86 secondes.

« Pas de flashbacks », a déclaré Warner. « Je pense qu’il y a tellement d’autres choses impliquées dans les 400 qui vont vous distraire, comme la douleur qui va venir. Mais je suis dans une meilleure position que l’année dernière à ce stade, donc je suis content de que. »

Le détenteur du record olympique occupe toujours la troisième place grâce à sa victoire au 100 m en 10,32 secondes en plus de se classer troisième au saut en longueur (7,77 mètres) avant que le meilleur lancer de la saison ne lui permette de se classer 10e au lancer du poids (15,03 mètres) et au saut en hauteur de 2,05. mètres jusqu’à la cinquième place.

Le décathlon se poursuit samedi avec le 110 haies à 4 h 05 HE.

Plus tôt, Jazz Shukla, de Toronto, avait raté la qualification pour la finale du 800 m féminin, terminant septième de sa demi-finale avec un record personnel de deux minutes 0,23 seconde.

« C’était la deuxième fois que je faisais des rondes cette année après les championnats nationaux, et ce que j’ai appris, c’est que je dois être un peu plus prête avec les jambes », a déclaré Shukla. « C’est une bonne expérience d’apprentissage à apporter l’année prochaine. »

Le Canada n’a pas réussi à remporter une médaille sur piste aux Championnats du monde de cette année.

REGARDER | Couverture complète de la séance du matin à Budapest :