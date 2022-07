Le Canadien Adam Svensson écrase deux aigles pour prendre la tête du premier tour au championnat Barbasol | Nouvelles du golf

Le Canadien Adam Svensson mène le Championnat Barbasol après le Jour 1

Le Canadien Adam Svensson a coulé deux aigles pour tirer un 10 sous 62 jeudi et prendre la tête du premier tour au championnat Barbasol à Nicholasville, Kentucky.

Svensson devance de deux coups le Portugais Ricardo Gouveia et le Français Robin Roussel. Le joueur de 28 ans n’a pas encore gagné en tournée, mais a terminé deux fois parmi les 10 premiers cette saison.

Svensson a commencé sa ronde sur le neuf de retour et a réussi son premier aigle au 15e trou par cinq sur un putt de 23 pieds. Il a tiré 30 sur son deuxième neuf, ponctué par son putt d’aigle de 31 pieds au huitième par cinq pour prendre la tête.

“Tout s’est un peu mis en place aujourd’hui”, a déclaré Svensson.

“J’ai fait deux beaux aigles. Le un sur huit était exceptionnel, a fait un 30 pieds, mais j’essayais juste de rester là-dedans parce qu’il faisait tellement chaud. Je perdais de l’énergie, j’essayais de m’hydrater et des trucs comme ça. “

Le championnat Barbasol est co-sanctionné par le DP World Tour pour la première fois, tout comme l’Open écossais de cette semaine est co-sanctionné par le PGA Tour.

Cela a permis à Roussel de faire ses débuts sur le PGA Tour et d’afficher un 64 sans bogey avec un chip-in eagle et six birdies.

“J’avais l’habitude d’être un joueur très droit, donc je pouvais manquer à gauche, je pouvais manquer à droite”, a déclaré Roussel, “et maintenant je frappe plus de fondus comme de gros fondus, comme au moins je dirais cinq, six, sept verges s’estompe peut-être.

“Cela m’aide beaucoup parce que je ne manque qu’en ce moment, je ne manque plus à gauche.”

Gouveia a fait son deuxième départ en carrière sur le PGA Tour et a réussi neuf birdies avec un seul bogey.

Huit joueurs étaient à égalité au quatrième rang à sept moins de 65 ans: Trey Mullinax, Max McGreevy, Michael Kim, Mark Hubbard, Bo Van Pelt, Matti Schmid d’Allemagne, Camilo Villegas de Colombie et David Skinns d’Angleterre.