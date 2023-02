Le Canada WNT se mettra en grève avant la SheBelieves Cup

L’équipe nationale féminine du Canada a annoncé une grève en raison d’un manque général de soutien financier de Canada Soccer.

L’égalité de rémunération par rapport à leurs homologues masculins est essentiellement le nœud du problème. La déclaration intervient moins d’une semaine avant le début de la SheBelieves Cup.

La capitaine de l’équipe Christine Sinclair a discuté de la décision avec le média canadien TSN. “Ça fait mal, je ne vais pas mentir”, a déclaré Sinclair. « Nous représentons tous ce pays avec fierté. Nous avons partagé quelques-uns des plus grands moments ensemble.

«Mais ne pas sentir que le soutien de votre propre fédération a été difficile dans le passé. Mais c’est arrivé à un point où, du moins pour moi personnellement, jusqu’à ce que ce soit résolu, je ne peux pas représenter cette fédération. Je suis un tel compétiteur qui me brise le cœur et me tue… »

L’Association des joueurs révèle des coupes pour l’équipe féminine

L’Association canadienne des joueurs de soccer a également publié une déclaration via Twitter. Dans le bulletin, l’organisation qui représente les joueurs de l’équipe canadienne s’est dite «indignée et profondément préoccupée par l’annonce de coupures importantes».

Les compressions pour l’équipe nationale féminine du Canada consisteraient à limiter les jours de camp d’entraînement, à réduire le nombre de joueuses et de personnel pour les camps et à réduire les activités des équipes de jeunes.

L’équipe affirme également qu’on lui a dit qu’il n’y aurait pas de matchs à domicile pour l’équipe féminine avant la Coupe du monde féminine.

Canada Soccer affirme que les pourparlers sont en cours

Canada Soccer a publié sa propre déclaration après l’annonce de la grève. L’organisation a affirmé que l’équité salariale pour l’équipe féminine est actuellement en cours de négociation avec les joueuses.

Des rencontres entre les deux parties sont également prévues samedi. « Canada Soccer et notre conseiller juridique rencontreront notre équipe nationale féminine à Orlando demain matin, comme convenu dimanche dernier, pour poursuivre nos discussions », lit-on dans le communiqué.

L’équipe féminine est actuellement à Orlando pour préparer la SheBelieves Cup. Elles doivent affronter l’équipe nationale féminine des États-Unis le 16 février au stade Exploria.

Reste à savoir si l’équipe du Canada participera ou non au tournoi.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus