Le Canada veut séduire les « nomades numériques ». Pouvons-nous rivaliser?

Les nomades numériques ont amené leurs talents là où ils veulent être.

Ils vivent et travaillent dans diverses villes du monde – dans certains cas, attirés dans des lieux spécifiques par des programmes dédiés qui leur facilitent la tâche.

Le Canada fait son propre argumentaire pour que ces travailleurs essaient la vie dans ce pays, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Sean Fraser annonçant cette semaine une stratégie ciblée pour les séduire.

Cette stratégie, dans le cadre d’un effort plus large pour attirer les talents technologiquesvise à promouvoir le fait que les personnes travaillant à distance pour un employeur étranger peuvent passer jusqu’à six mois au Canada – et prolonger leur séjour ici, si elles reçoivent une offre d’emploi d’un employeur national pendant leur séjour au pays.

Pourtant, le pays est confronté à de nombreuses autres juridictions qui se disputent les mêmes travailleurs hautement autonomes – et souvent bien payés – dans la technologie et d’autres domaines en demande.

« Les gens et le capital, et franchement les entreprises aussi, sont beaucoup plus mobiles qu’ils ne l’ont jamais été », a déclaré Fraser dans une interview.

Et inciter les gens à envisager la possibilité de vivre au Canada n’est qu’une partie d’un processus visant à amener certains d’entre eux à rester et à construire une vie ici de façon permanente.

Concours des meilleurs talents

Trevor Neiman, directeur de l’économie numérique du Conseil canadien des affaires (CCB), a déclaré que la concurrence pour les talents est féroce – et que le Canada doit suivre le rythme de ce que les autres pays offrent.

« Nous devons constamment nous rappeler que les nouveaux arrivants ont le choix de l’endroit où ils commencent leur nouvelle vie », a déclaré Neiman, dont les membres du groupe de défense comprennent 170 chefs d’entreprise de divers secteurs.

Nicholas Bloom, professeur d’économie à l’Université de Stanford, est d’accord pour dire qu’« il y a une guerre mondiale pour les talents » et a déclaré par courriel que le Canada semble être sur la bonne voie.

Bloom a déclaré que ces travailleurs ont tendance à être très instruits, beaucoup travaillant dans les secteurs de la technologie et de la finance. Et il a dit qu’ils sont recherchés par des « gouvernements axés sur la croissance ».

Le Canada, qui compte maintenant 40 millions d’habitants, connaît une croissance rapide et le gouvernement fédéral souhaite que cela se poursuive.

La circulation des personnes est également d’une importance cruciale pour les employeurs canadiens.

Les membres du Conseil canadien des affaires disent à Neiman que c’est un défi majeur d’avoir accès à des talents hautement qualifiés et spécialisés au pays.

« Cela a un impact sur leur capacité à se développer et à être compétitifs à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré, notant que cela ne se limite pas aux travailleurs du secteur technologique.

Vaste choix

Il y a des endroits qui ont déjà vu des milliers de personnes séjourner pour des périodes de travail à distance.

Une photo d’archive de mai 2022 montre des personnes travaillant sur des ordinateurs portables près d’un tronçon de la rivière Liangma, à Pékin. La technologie a permis d’effectuer de nombreux types de travaux à distance. Les soi-disant nomades numériques profitent de cette technologie pour poursuivre la chance de vivre où ils veulent, tout en continuant à faire leur travail. (Jade Gao/AFP/Getty Images)

Le ministère indonésien du tourisme a signalé que plus de 3 000 nomades numériques sont arrivés dans le pays au cours des huit premiers mois de 2022. Un rapport de Reuters a déclaré la plupart de ces travailleurs venaient de Grande-Bretagne, d’Allemagne et de Russie.

Pendant ce temps, quelque 9 500 Américains ont demandé des permis pour vivre temporairement à Mexico pendant une période similaire en 2022, selon Le New York Times. Le journal a déclaré que « beaucoup plus » de citoyens américains sont entrés dans le pays avec des visas touristiques, qui leur permettent de travailler tout en voyageant.

Il existe également un nombre croissant de pays — Argentine, Barbade, Bermudes, Croatie, Malte, le Portugal et Espagne parmi eux – offrant des visas, des arrangements ou des programmes destinés aux nomades numériques.

Lou Janssen Dangzalan, un avocat spécialiste de l’immigration à Toronto, affirme qu’avec le visa de nomade numérique espagnol, le temps que les gens passent dans le pays pourrait compter pour une éventuelle future citoyenneté.

« L’Espagne a compris le long jeu. Vous voulez capturer les contribuables, vous voulez capturer ces personnes et leur donner un logement et vous voulez qu’ils finissent par devenir des citoyens », a déclaré Dangzalan.

Il est moins clair sur la façon dont la propre stratégie du Canada y parviendra — même si le gouvernement fédéral s’attend à ce que des nomades numériques débarquent ici finira par chercher un emploi dans ce pays.

Les détails de ces programmes en Espagne et ailleurs peuvent être très pertinents pour le ministère de Fraser, qui a signalé qu’il « collaborerait avec des partenaires publics et privés » pour déterminer s’il fallait faire plus pour attirer ces travailleurs.

Le ministère a déclaré à CBC News que des consultations sont en cours pour déterminer s’il serait avantageux d’autoriser les nomades numériques à rester plus de six mois, et quels critères doivent être remplis pour que cela se produise.

Qu’en est-il du logement ?

Si les nomades numériques viennent au Canada, ils auront besoin d’un endroit où vivre.

Ces entrants potentiels à destination du Canada peuvent affluer vers certaines régions plus que d’autres, et la disponibilité et le coût de l’hébergement peuvent varier en conséquence.

Une femme tape sur son ordinateur portable sur la plage de Barceloneta à Barcelone, en Espagne, en novembre dernier. L’Espagne a un visa de nomade numérique qu’elle offre aux personnes travaillant pour elles-mêmes ou un employeur basé à l’extérieur du pays. (Nacho Doce/Reuters)

Mais le coût des logements locatifs a fortement augmenté partout au Canada, ce qui soulève des questions sur l’attrait du pays par rapport à d’autres endroits où ces travailleurs hautement mobiles pourraient autrement se trouver.

« Comment allons-nous attirer des gens par ce genre d’initiative, ou d’autres types d’initiatives, alors que le logement est inabordable ? » a déclaré Ray Sullivan, directeur général de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU).

« Qu’est-ce qui va les amener dans un pays qui possède certains des logements les moins abordables au monde? »

Un panneau de disponibilité de location indiquant qu’il n’y a pas de vacance est photographié à l’extérieur d’un immeuble d’appartements à Vancouver, en Colombie-Britannique, le lundi 21 novembre 2022. (Ben Nelms/CBC)

Dans certaines villes à l’extérieur du Canada, on s’est inquiété de l’arrivée de nomades numériques et de son impact sur les ressources locales en matière de logement.

À Mexico, les critiques ont souligné un afflux de travailleurs à distance à l’ère de la pandémie comme contribuant à la hausse des loyers. Ces tensions ont attiré l’attention des politiciens, ainsi que des médias extérieurs au pays.

« Les nomades numériques arrivent », alors la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum dit l’automne dernier. « Évidemment, nous ne voulons pas que cela signifie une gentrification ou des augmentations de prix. »

Plaintes similaires ont été fabriqués au Portugal.

Mais les visiteurs apportent également des avantages économiques et dans le cas du Canada, les responsables voient une victoire, que ces séjours soient courts ou longs.

Dans tous les cas, Fraser a déclaré que la solution aux problèmes de logement du pays est de construire plus de logements, au lieu de fermer la porte aux personnes qui aimeraient venir ici.

Sullivan de l’ACHRU avait une opinion similaire.

« Le gouvernement a raison d’essayer d’accueillir plus de monde », a-t-il déclaré.

Cependant, il a dit qu’Ottawa doit également mettre en place les conditions pour que les nouveaux arrivants « aient la chance de réussir à s’établir ».

Cela inclurait de pouvoir trouver un logement abordable à louer après avoir atterri ici.