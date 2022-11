Le Canada veut mettre fin à la sécheresse de la Coupe du monde au Qatar

Trente-six ans plus tard, Bob Lenarduzzi déplore encore la chance de marquer qu’il a ratée à la Coupe du monde.

En 1986, les bookmakers misaient beaucoup sur le fait que le Canada marquerait un but au Mexique. Et ils ont eu raison alors que les hommes canadiens ont perdu 1-0 contre la France et 2-0 contre la Hongrie lors de leurs deux premières sorties au tournoi.

Lenarduzzi s’est rapproché lors du dernier match du Groupe C du Canada à l’Estadio Sergio Leon Chavez à Irapuato, sur un corner contre l’Union soviétique, pour se faire écraser le ballon du pied dans la surface de réparation. Le Canada a de nouveau été blanchi, s’inclinant 2-0 lors de la finale de son tournoi.

“Une chance incroyable”, a déclaré Lenarduzzi, un défenseur de métier.

“C’était un effort terrible”, a-t-il ajouté en riant.

“À ce jour, j’aurai des gens, des personnes plus âgées, qui diront ‘Tu m’as coûté quelques dollars. Si tu avais marqué là-bas, j’aurais bien fait.’ Celui qui marque ce premier but pour le Canada — et quelqu’un va le faire au Qatar — il ne le sait pas, mais il devrait me remercier pour cet honneur. Parce que j’aurais dû marquer. »

Il y avait d’autres occasions à l’époque.

Contre la France, une tête de Ian Bridge n’était pas cadrée sur un coup franc de Mike Sweeney. Et un tir d’Igor Vrablic a été repoussé par un défenseur après que le gardien français Joel Bats a été rattrapé sur sa ligne de but.

Mais le Canada attend toujours son premier pointage à la vitrine du soccer masculin.

“Ce n’était pas un gros problème pour l’équipe”, a déclaré l’attaquant Dale Mitchell, qui faisait partie de l’équipe de la Coupe du monde de 1986. “Je sais que les parieurs avaient dit que nous ne marquerions pas de but et je suppose qu’ils ont fini par bien faire les choses.

“Mais je pense que nous étions juste là-bas en train de jouer aux matchs et que nous ne pensions pas vraiment comme” Si nous marquons un but et perdons les trois matchs, ce sera une sorte de succès. Vous essayez de concourir du mieux que vous pouvez et faites de votre mieux pour obtenir un résultat.

“Je pense que dans les trois matchs, ce n’était pas comme si nous ne nous étions pas approchés du but adverse. C’est juste que marquer à ce niveau est définitivement un défi. Nous n’avons pas pu le faire cette fois-là, mais ce n’est pas comme là-bas. il n’y avait pas d’opportunités là-bas.”

Le Canada a des armes à sa disposition pour aller au Qatar. Cyle Larin a 25 buts pour le Canada tandis que Jonathan David en a 22, Lucas Cavallini 17, Junior Hoilett 14 et Alphonso Davies 12.

“C’était génial de voir… Il y a beaucoup de puissance de feu dans l’équipe”, a déclaré Mitchell, qui a marqué 19 buts internationaux, à propos de l’attaque canadienne. “Il y a beaucoup de rythme dans l’équipe. Probablement plus que nous n’en aurions eu en 1986 à cet égard. Et peut-être autant que nous n’en avons jamais eu. Ce sera amusant à regarder, c’est sûr.”

Le milieu de terrain Jonathan Osorio, qui compte sept buts canadiens à son actif, affirme que marquer au Qatar n’est qu’une étape vers un plus grand objectif.

“Bien sûr, ce sera très spécial pour le pays lorsque nous marquerons notre premier but”, a-t-il déclaré. “On se souviendra vraiment de vous pour toujours. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment l’objectif. L’objectif est d’obtenir la première victoire. C’est ce que nous attendons avec impatience.

“Pour nous, peu importe qui marque tant que quelqu’un le fait et que nous sommes capables de gagner le match. Je pense que les gens attendent plus avec impatience la première victoire que le premier but.”

Le Canada avait du talent à l’attaque en 1986. Mitchell, Vrablic et George Pakos ont marqué neuf des 11 buts du Canada en qualification.

Mitchell avait 28 ans lorsque le tournoi a commencé tandis que Vrablic avait 20 ans.

“Je pense que Dale, comme (le capitaine) Bruce (Wilson), à l’époque où nous sommes (maintenant) serait un très bon joueur en MLS et potentiellement à l’étranger également”, a déclaré Lenarduzzi. “Et Igor était un jeune homme impétueux. Il n’était pas vraiment dépassé par le moment. Il était assez confiant, potentiellement arrogant, mais je pense que c’est ce qui a fait de lui un bon joueur.”

La préparation de Mitchell pour la Coupe du monde a déraillé lorsqu’il s’est blessé au ligament croisé antérieur avant le dernier tour de qualification. Il s’est blessé en jouant pour le Canada contre l’équipe anglaise d’Everton en tournée en 1985 au Varsity Stadium de Toronto.

“En 1983, 1984, 1985, je jouais à peu près tout le temps”, a déclaré Mitchell, qui a ensuite été entraîneur de l’équipe nationale de 2007 à 2009. “Et puis je revenais de cette blessure. J’étais prêt à jouer en 1986, mais je n’ai pris le départ qu’au troisième match contre la Russie.”

“J’ai joué un match sur trois, j’aurais aimé en avoir joué trois”, a-t-il ajouté.

Les adversaires du Canada dans le groupe F au Qatar ne sont pas étrangers à marquer à la Coupe du monde, en particulier la Belgique (2e) et la Croatie (12e).

La Croatie a dominé son adversaire 14-9 lors de la Coupe du monde 2018, s’inclinant 4-2 face à la France en finale. La Belgique a terminé troisième en Russie, avec une avance de 16-6 au chapitre des buts. Le Maroc, actuellement classé 22e au monde, n’a pas réussi à se qualifier pour le premier tour et a été surclassé 4-2 en trois matches.