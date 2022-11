Le Canada veut 1,45 million d’immigrants supplémentaires d’ici 2025 pour combler le manque de main-d’œuvre

« Écoutez, les amis, c’est simple pour moi. Le Canada a besoin de plus de gens », a déclaré Sean Fraser, ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, lors d’une conférence de presse mardi. Le gouvernement cherche à stimuler un marché du travail qui a laissé près d’un million de postes vacants à la suite de la pandémie, a-t-il déclaré.

« Nous nous appuyons sur cela et fixons des objectifs plus élevés dans les années à venir, car l’immigration est essentielle à la croissance de notre économie et aide les entreprises à trouver les travailleurs dont elles ont besoin », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau. tweeté .

Au Canada, souvent une destination pour l’immigration économique, la politique de croissance du pays est apparue moins clivante. Les immigrés représentaient 23% de la population cette année, la plus grande proportion du pays depuis plus de 150 ans, a annoncé l’agence de recensement la semaine dernière.

Le Canada a depuis longtemps adopté une approche visant à attirer des immigrants pour compenser l’impact des faibles taux de natalité et du vieillissement de la population, et a refaçonné certaines politiques pour surmonter les perturbations des mouvements et de la migration liées à la pandémie. « Les Canadiens comprennent la nécessité de continuer à faire croître notre population si nous voulons répondre aux besoins de la main-d’œuvre, si nous voulons rééquilibrer une tendance démographique inquiétante et si nous voulons continuer à réunir les familles. dit Fraser.