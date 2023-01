Le Canada va rapatrier « Jihadi Jack » d’origine britannique ainsi que 22 autres personnes détenues en Syrie | Nouvelles du monde

Le gouvernement du Canada a reçu l’ordre de rapatrier 23 citoyens canadiens détenus dans des camps de l’État islamique en Syrie – dont Jack Letts, converti musulman d’origine britannique, semble-t-il.

Letts, qui avait la double nationalité britannique et canadienne, a quitté sa maison familiale à Oxford en 2014 pour se battre prétendument avec l’EI à l’adolescence.

Il avait précédemment déclaré à Sky News qu’il voulait être libéré de prison pour rejoindre la lutte contre la radicalisation islamiste.

Connu sous le nom de “Jihadi Jack”, Letts a été déchu de sa nationalité britannique en 2019 par le Home Office.

Dans une décision vendredi soir, la Cour fédérale canadienne a déclaré que le gouvernement devait rapatrier quatre hommes canadiens – après qu’un accord a été conclu plus tôt cette semaine pour rapatrier six femmes et 13 enfants, également détenus dans des camps du nord-est de la Syrie.

Cela fait suite à une action en justice intentée contre le gouvernement par les proches des détenus qui ont soutenu que les empêcher de retourner au Canada violerait leurs droits constitutionnels.

Le juge de la Cour fédérale Henry Brown a ordonné au gouvernement de demander le rapatriement des hommes dès que raisonnablement possible et de leur fournir des passeports ou des documents de voyage d’urgence.

Image:

L’un des camps en Syrie. Photo : AP



Les Canadiens détenus en Syrie font partie des nombreux ressortissants étrangers dans les camps de la région déchirée par la guerre, qui sont dirigés par les forces kurdes qui ont repris le territoire à l’EI.

Le juge Brown a déclaré qu’un représentant du gouvernement fédéral devait se rendre en Syrie afin de faciliter le retour des hommes après que leurs ravisseurs aient accepté de les remettre.

Letts, qui s’est converti à l’islam à l’âge de 16 ans, a été arrêté par les autorités kurdes qui le retiennent prisonnier depuis 2017.

La décision de retirer la citoyenneté britannique à Letts, qui est un ressortissant canadien parce que son père est né au Canada, fait suite à la révocation de la citoyenneté britannique de l’épouse de l’EI, Shamima Begum en février 2019.

Dans un entretien avec Sky News en 2019, Letts a avoué s’être battu contre le régime syrien mais a déclaré qu’il regrettait d’être avec les “mauvaises personnes”.

Il a également déclaré qu’il se sentait coupable de ce qu’il avait fait subir à ses parents, après qu’ils aient été reconnus coupables de financement du terrorisme après qu’ils lui aient envoyé de l’argent.